Mutlu haberler ardı ardına geldi... Yılın en hızlı gelini!

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Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında pırıltılı dünyadan ardı ardına düğün haberleri geldi yine. Bazıları önceden ilan ederek bazıları da sürpriz yaparak hayatlarını birleştirdi ünlü çiftler.

Diğer yandan şöyle bir bakınca 2024 yılının ilk yarısı sanki diğer yıllara oranla düğün açısından biraz daha hızlı geçmiş gibi... Gelin bir bakalım bu yılın ilk altı ayında yerli ve yabancı hangi çiftler evlendi.

10 AYLIK BİRLİKTELİĞİ NİKAH MASASINA TAŞIDILAR

Bu yazın başında gelen bir düğün haberiyle başlayalım turumuza... Rol aldığı TV dizilerinin yanı sıra Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne adlı filmiyle de Cannes'da ödül kazanan Merve Dizdar, bir süredir birlikte olduğu Cihan Ayger ile nikah masasına oturdu.

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Dizdar, bu yılın "hızlı" gelinlerinden biri. İlk evliliğini 2021 yılında bitiren Dizdar, Ayger ile sadece 10 aydır birlikteydi. Mutlu çiftin nikahı Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde kıyıldı. Dizdar ile Ayger daha sonra balayı için Japonya'ya gitti.

BİZ PLAN YAPARKEN BAŞIMIZA GELENLER

Bu yaz mutlu haberini veren ünlülerden biri de şarkıcı Yasemin Mori oldu. 42 yaşındaki şarkıcı evlendiğini de sosyal medyadan duyurdu. Mori "Hayat, biz plan yaparken başımıza gelenlerdir" mesajı eşliğinde yaptığı paylaşımında Emre Irmak ile hayatını birleştirdiğini duyurdu.



Bu arada Yasemin Mori'nin nikahın hemen ardından yeni hayatına uyum sağlamanın ilk adımını attığı da görüldü. Yasemin Mori, sosyal medya sayfasında kendi soyadına eşinin soyadı olan Irmak'ı da ekledi.

YILIN SÜRPRİZ NİKAHI

Bu yaz sürpriz evlilik haberi verenlerden biri de Gamze Özçelik oldu. Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği aracılığıyla dünyanın en yoksul ülkelerine yardım elini uzatan Özçelik, Arnavut asıllı televizyoncu ve oyuncu Reshad Strik ile hayatını birleştirdi.

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Sessiz sedasız, aile ve yakın dostlarının katılımıyla evlenen çift, mutlu haberi yine sosyal medya aracılığıyla duyurdu. Özçelik de Mori gibi evlendikten sonra soyadını değiştirdi ve sosyal medyada kendi soyadına eşinin soyadı olan Strik'i ekledi.

EN ÇİÇEĞİ BURNUNDA ÇİFT

Bu yaz aylarının en çiçeği burnunda çifti ise oyuncu Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk oldu. Beş yıldır birlikte olan çift, Çeşme'de bir Açıkhava düğünüyle hayatlarını birleştirdi.

Sarıtaş ile Mayruk'un evlilik törenine ailelerinin yanı sıra dostları ve arkadaşları da katıldı. Mutlu çift, düğünü takip eden basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirip sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi.

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YILIN SOSYETE DÜĞÜNÜ

Türkiye dışında dünyanın başka yerlerinde de ünlü çiftler ilkbahar ve yaz düğünleriyle hayatlarını birleştirdi. Bunlar arasında en çok konuşulanlarla başlayalım turumuza.

İngiliz kraliyet ailesinden de daha varlıklı olduğu ileri sürülen Westminster Dükü Hugh Grosvenor, haziran ayının başında Londra'da hayatını Olivia Henson ile birleştirdi.

Damadın yakın arkadaşı olan Prens William de düğünde görev aldı. Ayrıca yine İngiliz kraliyet ailesinden Prenses Eugenie ve konuklar arasındaydı. Törenle ilgili olarak en çok gelin Olivia'nın mavi ayakkabıları konuşuldu.

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KIZININ ANNESİYLE NİHAYET EVLENDİ

Bir dönem ülkemizde de oynayan Alman kaleci Klaus Karius, bir süredir birlikte olduğu İtalyan gazeteci Diletta Liotta ile İtalya'da hayatını birleştirdi. Bir kız bebekleri olan çift birbirlerine "ölüm onları ayırana kadar birlikte kalma" sözü vermek için Vulcano Adası'nı tercih etti.

Yeni evlendiği karısını önce dudaklarından sonra da alnından öpen Karius'un mutluluğu uzaktan çekilen paparazzi fotoğraflarına bile yansıdı. Çifti bu özel günlerinde kısa bir süre önce dünyaya gelen minik kızları da yalnız bırakmadı.

SET AŞKI EVLİLİĞE UZANDI

Bu yılın nisan ayında gösteri dünyası mutlu bir evlilik törenine tanıklık etti. Aslında 23 yıl önce birlikte oynadıkları bir filmin setinde tanışan aradan geçen zaman içinde birbirlerine aşık olan Kimberly J. Brown ile Daniel Kountz, sade bir törenle evlendi.

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39 yaşındaki Brown ile 45 yaşındaki Kountz, düğünlerine çok az sayıda konuk davet etti. Düğün samimi bir havada gerçekleşti. Her ikisinin de tören boyunca zaman zaman gözyaşlarını tutamadığı da gözlerden kaçmadı.

AÇIK HAVADA ROMANTİK TÖREN

Nisan ayında bir düğün haberi de yapımcı Matt Kaplan ile Call Her Daddy adlı podcast yayınıyla tanınan Alexandra Cooper'dan geldi. Çift, Meksika'da bir plajda gerçekleşen törenle hayatlarını birleştirdi.

Hem sonradan Cooper'ın anlattığına hem de konukların ifadesine göre tören oldukça duygusal bir şekilde gerçekleşti.

KAR ALTINDA EVLENDİLER

Ünlüler evlenmek için genellikle ilkbahar ya da yaz aylarını seçse de bu yılın ilk ayında da çok konuşulan bir düğün gerçekleşti. Hem de kar tanelerinin altında. Rol aldığı How I Met Your Mother adlı diziyle tanınan Josh Radnor, bir süredir birlikte olduğu Jordana Jacobs ile hayatını birleştirdi.

Tören hafif bir kar fırtınasının altında yapıldı. 49 yaşındaki Radnor, bu zamana kadar neden evlenmediğini de törende yaptığı konuşmada "Bu zamana kadar evlenmedim, çünkü seni bekliyordum" sözleriyle ifade etti.

EN UZUN DÜĞÜN

Madem bu yılın başına uzandık, Brunei Sultanı'nın oğlu Prens Abdel Mateen ile Anisha Roshan'ın düğününü de atlamayalım. Çünkü bu tören öyle birkaç saat değil tam 10 gün sürdü.

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah, oğlunun mutlu günü için hiçbir masraftan kaçınmadı. Hem geleneksel hem de modern törenlerle iki genç hayatlarını birleştirdi.

EN YAŞLI GELİN VE DAMAT

Elbette hep gençler evlenmez... Kimi zaman ileri yaştaki insanlar için de evlilik çanları çalar. İşte bu yılın düğünlerinden birinin kahramanları da böyle bir gelin ve damat oldu. Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Rupert Murdoch ile Rus bilim insanı Elena Zhokova bu ayın başlarında evlendi.

93 yaşındaki Murdoch beşinci evliliğini yaptı. 67 yaşındaki Zhukova ise daha önce iki kez evlenmişti. Bu arada Elena'nın, yine dünyanın en zenginlerinden biri olan Roman Abramovich'in eski karısı Daria'nın annesi olduğunu da hatırlatalım.