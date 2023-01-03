2023’ü Bodrum’daki yazlık evinde kutladı

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1 OCAK SABAHI

Yasemin Özilhan, yılbaşını ailesiyle birlikte Bodrum’daki yazlık evinde kutladı. Özilhan yeni yılın ilk günü ise güneşli havayı fırsat bilip sahile gitti. Sahilde tavla oynayıp kahve keyfi yapan Özilhan bu kareleri “1 Ocak” notuyla sosyal medyada da paylaştı.

SONSUZA DENK

Şeyma Subaşı, 2023’ü sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Miami’de karşıladı. Subaşı, yılbaşı gecesinde çekilen romantik karelerini Instagram hesabında “Sonsuza dek” notuyla takipçileriyle paylaştı.

AİLE POZU

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Cem Öget, eşi Müjgan Ferhan Şensoy ve kızı Pera ile yeni yılı Silivri’deki Granma’s Wonderland’da kutladı. Öget aile pozlarını da “Nice sağlıklı mutlu yıllar” notuyla Instagram’da paylaştı.

Bol kahkaha dileği

Ahmet Kural evlilik hazırlıkları yaptığı Çağla Gizem’le 2023 yılına girdi. Ünlü oyuncu beraber çekilen karelerini Instagram hesabına yükledi ve takipçilerinin yeni yılını şu sözlerle kutladı: “Hepinize bol kahkahalı ve sağlıklı bir yıl dileriz.”

Önce aile

Eski basketbolcu Hidayet Türkoğlu yeni yılı eşi Banu Türkoğlu, kızları Ela ve Lina ile birlikte evinde kutladı. Banu Türkoğlu aile fotoğraflarını “Önce aile” notuyla Instagram hesabına yükledi.

Gülümseyen anılar biriktirelim

İş insanı Elif İnci Aras eşi Barış Baran Aras ve oğlu Atlas Celal ile yeni yıl pozu verdi. Elif İnci Aras Instagram’da takipçileri için yeni yıl dileğinde de bulundu: “Gülümseten anılar biriktirdiğimiz, her nefeste mutluluğu hissettiğimiz, sağlıklı ve huzurlu bir yıl geçirmemiz dileğiyle.”

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Kayak zamanı

Cemiyetin ünlü ismi Derin Mermerci, yılbaşı tatili için kızları Mila ve Lal ile birlikte İsviçre’nin ünlü kayak merkezi Gstaad’a uçtu. Derin Mermerci, sevgilisi Murat Aslan ve ablası Yosun Reza’nın da eşlik ettiği kayak tatilininden bir kareyi İngilizce “Güneş parlıyor” notuyla Instagram’ında paylaştı.