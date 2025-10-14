2023'te dünyanın gözü önünde evlenmişti: Artık kendi kanatlarınla uçabilirsin canım sevgilim!

Haberin Devamı

Ürdün'ün veliaht prensi Hüseyin ile nişanı ilan edildikten sonra usul usul "taçlı hayatına" alışmaya başladı.

Bu konudaki en büyük rehberi de kayınvalidesi Kraliçe Rania kuşkusuz... Onu önce dünyaya tanıttı.. Bu arada zaman içinde protokol kurallarını, kamera karşısında ne yapacağını, kime nasıl davranacağını öğretti.

Bu zamana kadar da Rajwa hep kocası Prens Hüseyin ile birlikte kamuoyu karşısına çıktı. Bazen da ona Kraliçe Rania eşlik etti.

HAYATINDA YENİ BİR SAYFA AÇILDI

Ama geçen haftadan itibaren hayatında bir şeyler değişti Prenses'in. Önce kocası Hüseyin ile beraber ilk resmi Avrupa turuna çıktı. Çift, Fransa'ya gitti ve orada Emmanuel Macron ile karısı Brigitte Macron tarafından karşılandı.

Haberin Devamı

Çift, şu sıralarda da İngiltere'de bulunuyor. Gezinin bu ikinci durağının ise Rajwa açısından bambaşka bir önemi var.

Prenses Rajwa, Ürdün kraliyet ailesine gelin gittiği 2023 yılından bu yana ilk kez kendi kanatlarıyla uçmaya başladı.

Kocası başka bir ziyarette bulunurken kendisi de Prenses Eugenie ile buluştu ve bir ruh sağlığı hastanesini ziyaret etti.

Böylece Rajwa, ilk "solo uçuşunu" gerçekleştirmiş oldu.

YANINDA AİLEDEN KİMSE YOK: İLK 'SOLO UÇUŞ'

Prenses Eugenie tarafından ağırlanan Rajwa, Londra'da bulunan Springfield Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hastanesini ziyaret etti.

Eugenie, konuğuna yetkililerle birlikte hastaneyi gezdirdi ve bilgi verdi.

Zaman zaman giyim kuşamı nedeniyle eleştirilen Rajwa, yine aynı konuyla gündeme geldi.

Hüseyin ile evliliğinden İman adında bir yaşında bir kızı olan Rajwa, gezi için Giada Montenapoleone imzalı ipek bir elbise giydi. Elbisenin renkleri ve deseni dikkat çekti.

Prenses'in ayağında Dries Van Noten tasarımı yüksek topuklu çizmeler ve elbisesinin üzerindeki desenlerden biriyle uyumlu renkte yine ünlü bir markanın koleksiyonunda yer alan çantası vardı.

Haberin Devamı

Rajwa'nın üzerindeki elbise bazı takipçileri tarafından çok beğenilirken bazıları da 31 yaşındaki Prenses'e "Kendine acilen bir tasarımcı tut" diye seslendi.

Prenses Rajwa, kocasıyla çıktığı Avrupa turunun Londra ayağında ilk tek başına ziyaretini de yaptı. 31 yaşındaki Prenses'e bu ziyarette, Prenses Eugenie eşlik etti.





Aslında hayranları 'Ortadoğu'nun Kate Middleton'ı" olarak nitelendirilen Rajwa ile Galler Prensesi'nin buluşmasını hayal ediyordu. Ama hiyerarşi gereği Rajwa'yı, bu ziyaretinde Eugenie ağırladı.





Haberin Devamı

Prenses Rajwa her zaman olduğu gibi yine giysi seçimiyle takipçilerini ikiye böldü.





GERÇEKTEN HAYALLERİNDEKİ GELİNMİŞ

Öyle ya da böyle elbiselerine yöneltilen eleştirileri saymazsak Rajwa, tam da Kraliçe Rania'nın tarzı olan hayallerindeki gelin.

Zaten, Rania da düğün öncesi düzenlenen kına gecesinde gelini hakkında "Oğlum için ettiğim bütün duaların karşılığı" diyerek onu nasıl benimsediğini ve üçüncü kızı olarak gördüğünü dünyaya ilan etmişti.

Suudi Arabistanlı bir ailenin kızı olan Rajwa, belli ki geçen üç yıl içinde aileye ve yaşamına gayet iyi uyum sağladı.

Ama onun öncesinde de kendisi de kraliyet dışı bir aileden gelen sonradan halk tarafından çok sevilen Rania'nın daha nişanlıyken verdiği öğütleri harfiyen yerine getirdi.

Haberin Devamı

NİŞANDAN SONRA HEMEN EĞİTİME BAŞLADI

2023 yılında Prens Hüseyin ile evlenip aileye katılan Rajwa, zengin de olsa kraliyete mensup olmayan bir aileden geliyor. Mimarlık eğitimi gören genç kadın, zamanı geldiğinde de ülkesinin kraliçesi olacak.

Bu arada görünüşe göre Rajwa, daha ilk andan itibaren aileye uyum sağladı... Nişanlıyken de evlendikten sonra da katıldığı hiçbir etkinlikte yanlış bir hareket sergilemedi.

Giyimi, kuşamı ve davranışlarıyla tam da bir kraliyet gelini olduğunu kanıtladı.

Bunun da ötesinde Rajwa, Hüseyin ile evliliğinden İman adı verilen bir bebek dünyaya getirdi.

Çünkü düğünden sonra basına yansıyanlara göre Rajwa, daha nişanlıyken Kraliçe Rania'dan bu konuda ciddi bir eğitim ve bir dolu nasihat aldı.

Haberin Devamı

Kendisi de daha 23 yaşında gencecik bir kızken o sırada prens olan Abdullah ile evlenip aileye giren sonra da kraliçe olan Rania, oğlunun kuracağı yuvanın mutluluğu için kolları sıvadı.

Evladının mutluluğununu anahtarının gelininden geçtiğini bilen Rania, daha nişan yüzükleri takılır takılmaz Rajwa'ya bilmesi gereken her şeyi anlattı.

DÜNYANIN GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Ondan sonrasında da gerçekten de onu iki kızı Iman ve Selma'dan ayırmadı. Hatta "Rajwa, benim oğlum Hüseyin için ettiğim duaların karşılığı" diyerek onu ne kadar benimsediğini gözler önüne serdi.

Ama bu kadar değil...

Belli ki Rania, dört çocuğunun en büyüğü olan Hüseyin ile hayatını birleştiren Rajwa'nın evliliğinde de belki sadece uzaktan bildiği yeni hayatında da mutlu olması için kelimenin tam anlamıyla seferberlik ilan etti. Hatta bu konuda en önemli rolü de kendisi üstlendi.

Daha nişan yüzüklerinin takılmasından önce o sırada henüz gelin adayı olan Rajwa ile yaptığı özel bir konuşmayı da saklamadı Rania.

Anlattığına göre Rajwa ile baş başa bir konuşma gerçekleştirdi. Ona söylediği ilk şey "Bu dünyada hiçbir şey yüzde yüz kimsenin onayını almaz" demek oldu.

ÖĞÜTLER ÖĞÜTLERİ KOVALADI

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Her zaman sana karşı olan insanlar bulunacaktır. Benim sana vermek istediğim nasihat ise şu: 'Lütfen seninle ilgili yapılan yorumları okumamaya ya da duymamaya çalış.' Çünkü bunu yapmazsan sadece kendinden şüpheye düşersin."

Kendisi de kraliyet ailesine 1993 yılında, o dönemde prens olan Abdullah ile evlenerek katılan Rania'nın nasihati bununla da bitmedi.

Gelinine şunları da öğütledi: " Aslında bu yorumlar seninle ilgili değil. Bunları söyleyecek olanlar kendi hayatlarında mutsuz olan kişiler. Sonuç olarak bu mutsuzluğu üzerine almamalısın. Bu senin kendine güvenini sarsar."

Dışarıdan görünüşe göre Rajwa da kaynanasının bu fikirlerini uyguluyor. Çünkü gittiği her yerde gülücükleri yüzünden eksik olmuyor.