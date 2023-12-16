İmzayı attılar, alkış koptu.... Kaç yıllık baba evi düğün evi oldu

Haberin Devamı

Güzel anı denilince de akla ilk gelen düğünler oluyor genelde. Biz de 2023 yılında gerçekleşen ve en çok konuşulan düğünleri bir hatırlayalım istedik. Bu düğünlerin bazılarının kahramanları kraliyet ailelerinin üyeleri bazıları da gösteri dünyasının yıldızları...

Bu düğünlerden geriye bembeyaz gelinlikler, duvakları süsleyen pırıltılı taçlar, konukların gösterişli kıyafetleri kaldı... Aylarca magazin sayfalarını süsleyen bu düğünler yılın unutulmaz görüntüleri arasında yerlerini aldı. Hemen şöyle bir hatırlayalım...

BU DÜĞÜNE GELİNİN ANNESİ DAMGASINI VURDU

Derlememize yılın en çok konuşulan düğünlerinden biriyle başlayalım... Bu, Avrupa'nın küçük ülkelerinden birinde Lüksemburg'da gerçekleşen bir düğün.

Haberin Devamı

Ülkenin prensesi Alexandra, bir süredir nişanlı olduğu Nicolas Bagory ile hayatını birleştirdi. Mayıs ayında gerçekleşen düğün dünya çapında büyük ilgi gördü.

Bunun en önemli nedeni de elbette bir kraliyet düğünü olmasıydı. Bir de tabii hiç beklenmedik bir kişi o gün ön plana çıktı: Gelinin annesi Lüksemburg Grand Düşesi Maria Teresa.

Kızının düğünü için iki renkli bir kıyafet seçti Maria Teresa. Aslında gayet sade ve şık bir kıyafetti bu. Ama sol omuzundaki yeşil renkli aksesuar kızı Alexandra'nın gelinliğini bile gölgede bıraktı. Sosyal medyada Maria Teresa'nın omuzundakini lahanaya benzeten çok sayıda kişi oldu.

Gelin Prenses Alexandra, damada Lüksemburg Grand Dükü Henri tarafından teslim edildi. Başında da ailesine ait taç vardı.

Üstelik o gün için elbette büyük bir özende hazırlanmıştı. Ama yine de annesinin lahanaya benzeyen omuz aksesuarının gölgesinde kaldı.

Prenses Alexandra'nın düğününe annesi Maria Teresa'nın bu kıyafeti damgasını vurdu. Bu yeşil ve siyah kıyafet sosyal medyada uzun süre espri konusu oldu.

Haberin Devamı





BİR YIL İÇİNDE İKİ DÜĞÜN

Bu yıl bir kraliyet ailesi iki düğüne ev sahipliği yaptı. Her ikisi de dünya gündeminde ilk sıralara oturdu. Özetle bu aile, bu yılki düğün evinin sahibiydi.

Ürdün kraliyet ailesi bu sözünü ettiğimiz aile. Kral Abdullah ile Kraliçe Rania önce büyük kızları Iman ise Cemil Thermiotis'i evlendirdi. Bu yılın mart ayında gerçekleşti tören.

Çiftin kızı Prenses Iman ile onun aşkı uğruna dinini ve hatta ismini bile değiştiren damat Thermiotis; dünyanın gözü önünde gerçekleşen bir törenle hayatlarını birleştirdi. O düğünde de kayınvalide Kraliçe Rania, en az kızı Iman kadar ilgi gördü.

Haberin Devamı

Kızının düğününde Kraliçe Rania da şıklığıyla dikkat çekti.





DAHA BÜYÜK DÜĞÜN ÜÇ AY SONRA GERÇEKLEŞTİ

Ürdün kraliyet ailesi bu yılın haziran ayında da bir başka ve daha gösterişli bir törene ev sahipliği yaptı. Bu kez evlenen ailenin en büyük oğlu Veliaht Prens Hüseyin ile Rajwa Al Saif'ti.

Ailenin bu ikinci düğünü bir anlamda taçlı dünyanın bir araya geldiği bir zirve gibi oldu. İngiltere'den Hollanda'ya, Nepal'den İspanya'ya, Norveç'ten Danimarka'ya dünyanın çeşitli yerlerinden kraliyet ailesi üyeleri kelimenin tam anlamıyla bu düğüne akın etti.

Haberin Devamı

Önce nikah, ardından düğün, sonra da eğlence derken düğünün yankıları aylarca dinmek bilmedi. Aynı yıl içinde iki kez kayınvalide olan Kraliçe Rania da en az gelini kadar şık ve gösterişli bir şekilde çıktı konuklarının karşısına.

O düğünün en çok dikkat çeken konuklarından arasında Galler Prensesi Kate ile Prens William da yer aldı.

EN SADE GELİN

Şimdi biraz Hollywood'a uzanalım... Sinema dünyasına yıllarca emek veren Andie MacDowell'ın kendisi gibi oyuncu olan kızı Margaret Qualley, hayatını Jack Antonoff ile birleştirdi.

Bu düğünün yankıları da uzun süre dinmedi. Çift, bu yaz aüğustos ayında New Jersey'de evlendi. Törene aralarında Lana Del Rey, Cara Delevingne, Channing Tatum, Taylor Swift gibi gösteri dünyasının ünlüleri katıldı.

Haberin Devamı

Bu törene damga vuran kişi ise gelin Margaret oldu. Klasik bir gelinlik yerine daha sade beyaz bir kıyafet giyen Qualley, görünümünü de diğer gelinlerin aksine yüksek topuklu değil dümdüz topuklu ayakkabılar giydi.

Bu yıl içinde eski bir çift yollarını ayırdıktan sonra başkalarıyla hayatlarını birleştirdi. Müzik dünyasının genç yıldızlarından Miley Cyrus'ın annesi Tish ile babası Billy Ray bu eski çift. İkisi de boşandıktan sonra bir yeni evliliğe adım attı.

Önce Tish Cyrus, hayatını Prison Break adlı diziyle tanınan Dominic Purcell ile birleştirdi. Bu törende Miley Cyrus, annesinin nedimeliğini üstlendi...Ağustos ayında yapılan bu düğünün ardından sıra Miley Cyrus'ın babası Billy Ray'e geldi.

Billy Ray de geçen ekim ayında bir süredir nişanlı olduğu yarı yaşındaki Avustralyalı meslektaşı Firerose ile hayatını birleştirdi. Çift, bir kır düğünü ile hayatlarını birleştirdi.

Tish Cyrus'tan birkaç ay sonra bu kez eski eşi Billy Ray yeniden evlendi.





ÜNLÜ ŞARKICI KIZINI EVLENDİRDİ

Bu yıl içinde müzik dünyasının ünlülerinden Lionel Richie de kayınpeder olma mutluluğunu yaşadı. Ünlü şarkıcının küçük kızı Sofia Richie hayatını bir süredir birlikte olduğu Elliot Grainge ile bu yılın nisan ayında evlendi.

Çift evlenmek için Fransa'yı tercih etti. Onların düğünü üç gün üç gece sürdü. Yine bu törene de ünlü konuklar akın eti. Gelin Sofia, her üç kutlamada da giydiği çeşit çeşit kıyafetleriyle ilgi çekti.

KIZI EVLENDİ AMA BABASI DÜĞÜNE GİTMEDİ

Tam olarak bir kraliyet ailesi olmasa da yine de en az onlar kadar dikkat çekit Lady Amelia Spencer hayatını yıllardır birlikte olduğu Greg Mallett ile Güney Afrika'da hayatını birleştirdi.

Spencer soyadından da anlaşılacağı gibi Lady Amelia, bir İngiliz soylusu. Charles Spencer'ın kızı ve gönüllerin prensesi Diana'nın da yeğeni. İşte bu yüzden bu düğün de çok ilgi çekti.

Lady Amelia ve Greg, tam 14 yıl sonra hayallerini gerçekleştirdiler bu tören sonucunda. Bu arada bu düğünün bunca konuşulmasının bir nedeni de gelinin babası Charles Spencer'ın kızının düğününe katılmamasıydı. Lord Spencer, büyük kızı Lady Kitty'nin de kendisinin iki katı büyük Michael Lewis ile evlendiği törene katılmamıştı.

YILIN İLK DÜĞÜNÜ

2023 yılının ilk ünlü düğünüyle anılar defterini kapatalım. Bu yılın şubat ayında Jennifer Lopez'in eski kocası Marc Anthony, eski güzellik kraliçesi Nadia Ferreira ile hayatını birleştirdi. Yılın ilk ayındaki bu düğün Miami'deki Perez Sanat Müzesi'nde gerçekleşti.

Geçen yıl nişanlanan Anthony ile Ferreira'nın düğününe de yine ünlüler dünyasının yıldızları akın etti. Victoria ve David Beckham, Salma Hayek ve kocası Françoise Henri Pinault bunlardan bazıları.

Törenden kısa bir süre sonra çiftin bir bebek beklediği duyuldu. Zaten bir süre sonra da bebeklerini kucaklarına aldılar.