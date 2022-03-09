2022’nin ‘İnci’leri sahiplerini buldu

Haberin Devamı

Hürriyet ve Karaca iş birliği ile gastronomi dünyasına kazandırılan ‘İncili Gastronomi Rehberi’ ödül töreni önceki akşam The Ritz-Carlton, İstanbul’da düzenlendi. Rehberdeki ‘İnci’ alan restoranların açıklandığı geceye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Karaca Grup CEO’su Fatih Karaca, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Demirören, Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Orçun Çevikoğulları, Hürriyet Gazetesi Yayın Direktörü Emre Oral ve yeme-içme dünyasının önde gelen temsilcileri katıldı.

Gecede, rehberde yer alan 5 İncili 6 restorana ve 4 İncili 75 restorana ödülleri sunuldu. 5 İnci kazanan Maça Kızı, Mikla, Neolokal, Od Urla, Sunset Grill&Bar ve TURK Fatih Tutak’a ödüllerini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy takdim etti. Maça Kızı adına Sahir Erozan ve Şef Aret Sahakyan, Mikla adına Şef Cihan Çetinkaya ve ekibi, Neolokal adına Maksut Aşkar ve ortağı Erim Leblebicioğlu, Od Urla adına Osman Sezener, Sunset adına Barış Tansever ve Şef Fabrice Canelli sahneye çıktı. Bu sene rehbere ilk kez giren ve 5 İnci alan TURK Fatih Tutak da sahneye çıkan isimler arasındaydı.

Haberin Devamı

Erdoğan Demirören - Müge Akgün - Revna Demirören - Mehmet Nuri Ersoy - Orçun Çevikoğulları - Fatih Karaca

İKİ İSME ONUR ÖDÜLÜ

Elfin Yüksektepe’nin sunuculuğunu yaptığı gecede İnci alan mekanların yanı sıra sektöre değer katan iki isme ‘onur ödülü’ verildi. Kadın şef ve işletmeci Ece Bar’ın kurucusu Ece Aksoy ile yeme-içme yazarı, TV programcısı Teoman Hünal’a ‘onur ödülü’nü Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Demirören takdim etti.

REHBERİN KAHRAMANLARI

Projenin koordinatörü, Hürriyet yazarı Müge Akgün İncili Gastronomi Rehberi’nin şeffaf ve tarafsızlıkla değerlendirildiğine dikkati çekti. Akgün, “Bugüne dek yaptıkları çalışmalarla sektöre katkısının büyük olduğunu düşündüğümüz çok değerli isimler onur kurulu üyesi olarak destek verdi. Ancak İncili Gastronomi Rehberi’nin asıl kahramanları, 300 kadar yeme-içme tutkunu gizli müfettiş. Büyük bir özveriyle çalışarak son 18 ay içinde gittikleri restoranları değerlendirdiler. Böylesi kapsamlı bir proje ancak onların iş birliğiyle ortaya çıkabilirdi. Yanımızda olmaları, eleştirileri, katkıları bize güç verdi, vermeye de devam edecek. İncili, yıl boyunca yeme-içme meraklılarının rehberi olacak” diye konuştu.

Haberin Devamı

Müge Akgün - Fatih Karaca

Karaca Grup CEO’su Fatih Karaca gecede yaptığı konuşmada, “Sofrayı sahiplenen bir marka olarak, İncili Gastronomi projesinde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Karaca’nın amacı; insanların paylaşmaktan keyif aldığı anları çoğaltmak ve yaşam kalitelerine değer katmak. Bu nedenle de İncili Gastronomi Rehberi iş birliğimizin uzun soluklu olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy İnci kazananları tebrik etti: “İncili Gastronomi Rehberi organizasyonunda emeği geçen herkesi ve yapılan değerlendirme sonucu İnci almaya hak kazanan tüm restoran sahiplerini tebrik ediyorum. Bu organizasyon ve bu kapsamda yapılan benzer çalışmaların Türk mutfağının sahip olduğu yüksek standardın tüm dünyada tanıtılması konusunda birer vasıta olacağına gönülden inanıyorum.”

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Gecede konuşma yapan isimlerden Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Orçun Çevikoğulları şöyle dedi: “Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz İncili Gastronomi Rehberi’nin her yıl yeniliklerle büyüdüğüne gururla şahit oluyoruz. Gastronomi dünyasının bu prestijli ödüllerinde sponsorumuz Karaca’nın desteklerini takdir ediyor; rehbere emeği geçen sevgili Müge Akgün, onur kurulumuz, 360 Projeler ve Pazarlama & İletişim departmanlarımız başta olmak üzere tüm ekibi gönülden kutluyoruz.”

Teoman Hünal’a ‘onur ödülü’nü Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Demirören takdim etti.

Haberin Devamı

594 RESTORAN VE 453 LEZZET NOKTASI

Gastronomi dünyasının prestiji kabul edilen rehber; sektörün değerlendirilmesi, derecelendirilmesi, teşvik edilmesi ve yemek severlere adil bir şekilde yol gösterilmesi amacıyla hazırlandı. Bu yıl rehbere İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Antalya ve Bursa’nın yanı sıra gastronomisiyle UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na katılan ilk kent Gaziantep de dahil edildi. Her yıl yeni kentlerin katılmasıyla büyüyen rehberde 2022 senesinde 594 restoran ve 453 lezzet noktası yer alıyor.

Kategoriler arasında restoranlar, balık lokantaları, et kebap sokak yemekleri restoranları, meyhaneler, lezzet durakları, yeni açılan mekanlar var. Rehberde ayrıca pandemi koşullarında tüketici alışkanlıklarıyla oluşan “çevrim içi alışveriş” üzerinden satış yapan, kalitesine güvenilen alışveriş noktaları arasından da bir seçki de bulunuyor. Bir önceki rehberde yer alan ve yine pandemi koşullarında son iki yıl içinde kapanan restoranların listesi de rehberde görülebiliyor.

Haberin Devamı

5 İNCİ ALANLAR

OD URLA - Osman Sezener, Arda Yunt

NEOLOKAL - Maksut Aşkar, Erim Leblebicioğlu ve ekibi

MAÇA KIZI - Aret Sahakyan

SUNSET GRILL & BAR - Barış Tansever

TURK - Fatih Tutak ve ekibi

MİKLA ekibi - Sabiha Apaydın -Kadir Özbil - Mehmet Nuri Ersoy - Adem Boğataş - Rufi Yalın - Cihan Çetinkaya

5 İnci sahibi

mekanlar

Maça Kızı

Mikla

Neolokal

Od Urla

Sunset

TURK Fatih Tutak

4 İnci sahibi mekanlar

16 Roof

7 Mehmet

Aheste

Alaf

Antica Locanda

Apartıman Yeniköy

Aqua Restaurant

Araka

Armada Teras

Asmalı Cavit

Asmani

Atölye

Balmumu Dükkan Lokanta

Beyti

Brava

Buddha Bar Beach

Cantinery

Casa Lavanda

Cecconi’s İstanbul

Cibalikapı Balıkçısı

Çiya

Dragon

Ent

Fauna

Frankie Beach Club

Gram

Grey Food & Drınk

Hışvahan

Hiç Lokanta

Horasan Balık

Hünkar

Isokyo

İsabey Bağevi

Karaköy Lokantası

Kebapçı İskender - Yavuz İskenderoğlu

Kıyı

Kilimanjaro

La Pasion

Lacivert

Loft Elia

Lucca

Malva Restaurant

Murano’s Kitchen

Mutfak Sanatları Merkezi

Mürver

No4 Restaurant

Orfoz

Orkide Pastane & Restoran

Pandeli

Paper Moon

Ringa Sea Food

Safranhan Brasserıe

Sanayi313

Seraf

Seraser

Shang Palace

Spago

Sushi Manga

Suvla Bistro & Wine Bar

Şans Restaurant

Tershane Karaköy

Teruar Urla

The Steeve

Toro Latin Gastro Bar

Trilye

Tuğra Restaurant

Tutı Restaurant

Ulus 29

Urla Vino Locale

Vogue Restaurant & Bar

Yeni Lokanta

Zennup 1844

Zennup 1844 Fişekhane

Zuma

Zuma Bodrum