2022’nin ‘İnci’leri sahiplerini buldu

Hürriyet ve Karaca iş birliği ile gastronomi dünyasına kazandırılan ‘İncili Gastronomi Rehberi’ ödül töreni önceki akşam The Ritz-Carlton, İstanbul’da düzenlendi. Rehberdeki ‘İnci’ alan restoranların açıklandığı geceye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Karaca Grup CEO’su Fatih Karaca, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Demirören, Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Orçun Çevikoğulları, Hürriyet Gazetesi Yayın Direktörü Emre Oral ve yeme-içme dünyasının önde gelen temsilcileri katıldı.
Gecede, rehberde yer alan 5 İncili 6 restorana ve 4 İncili 75 restorana ödülleri sunuldu. 5 İnci kazanan Maça Kızı, Mikla, Neolokal, Od Urla, Sunset Grill&Bar ve TURK Fatih Tutak’a ödüllerini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy takdim etti. Maça Kızı adına Sahir Erozan ve Şef Aret Sahakyan, Mikla adına Şef Cihan Çetinkaya ve ekibi, Neolokal adına Maksut Aşkar ve ortağı Erim Leblebicioğlu, Od Urla adına Osman Sezener, Sunset adına Barış Tansever ve Şef Fabrice Canelli sahneye çıktı. Bu sene rehbere ilk kez giren ve 5 İnci alan TURK Fatih Tutak da sahneye çıkan isimler arasındaydı.
Erdoğan Demirören - Müge Akgün - Revna Demirören - Mehmet Nuri Ersoy - Orçun Çevikoğulları - Fatih Karaca
İKİ İSME ONUR ÖDÜLÜ
Elfin Yüksektepe’nin sunuculuğunu yaptığı gecede İnci alan mekanların yanı sıra sektöre değer katan iki isme ‘onur ödülü’ verildi. Kadın şef ve işletmeci Ece Bar’ın kurucusu Ece Aksoy ile yeme-içme yazarı, TV programcısı Teoman Hünal’a ‘onur ödülü’nü Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Demirören takdim etti.
REHBERİN KAHRAMANLARI
Projenin koordinatörü, Hürriyet yazarı Müge Akgün İncili Gastronomi Rehberi’nin şeffaf ve tarafsızlıkla değerlendirildiğine dikkati çekti. Akgün, “Bugüne dek yaptıkları çalışmalarla sektöre katkısının büyük olduğunu düşündüğümüz çok değerli isimler onur kurulu üyesi olarak destek verdi. Ancak İncili Gastronomi Rehberi’nin asıl kahramanları, 300 kadar yeme-içme tutkunu gizli müfettiş. Büyük bir özveriyle çalışarak son 18 ay içinde gittikleri restoranları değerlendirdiler. Böylesi kapsamlı bir proje ancak onların iş birliğiyle ortaya çıkabilirdi. Yanımızda olmaları, eleştirileri, katkıları bize güç verdi, vermeye de devam edecek. İncili, yıl boyunca yeme-içme meraklılarının rehberi olacak” diye konuştu.
Müge Akgün - Fatih Karaca
Karaca Grup CEO’su Fatih Karaca gecede yaptığı konuşmada, “Sofrayı sahiplenen bir marka olarak, İncili Gastronomi projesinde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Karaca’nın amacı; insanların paylaşmaktan keyif aldığı anları çoğaltmak ve yaşam kalitelerine değer katmak. Bu nedenle de İncili Gastronomi Rehberi iş birliğimizin uzun soluklu olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy İnci kazananları tebrik etti: “İncili Gastronomi Rehberi organizasyonunda emeği geçen herkesi ve yapılan değerlendirme sonucu İnci almaya hak kazanan tüm restoran sahiplerini tebrik ediyorum. Bu organizasyon ve bu kapsamda yapılan benzer çalışmaların Türk mutfağının sahip olduğu yüksek standardın tüm dünyada tanıtılması konusunda birer vasıta olacağına gönülden inanıyorum.”
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
Gecede konuşma yapan isimlerden Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Orçun Çevikoğulları şöyle dedi: “Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz İncili Gastronomi Rehberi’nin her yıl yeniliklerle büyüdüğüne gururla şahit oluyoruz. Gastronomi dünyasının bu prestijli ödüllerinde sponsorumuz Karaca’nın desteklerini takdir ediyor; rehbere emeği geçen sevgili Müge Akgün, onur kurulumuz, 360 Projeler ve Pazarlama & İletişim departmanlarımız başta olmak üzere tüm ekibi gönülden kutluyoruz.”
Teoman Hünal’a ‘onur ödülü’nü Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Demirören takdim etti.
594 RESTORAN VE 453 LEZZET NOKTASI
Gastronomi dünyasının prestiji kabul edilen rehber; sektörün değerlendirilmesi, derecelendirilmesi, teşvik edilmesi ve yemek severlere adil bir şekilde yol gösterilmesi amacıyla hazırlandı. Bu yıl rehbere İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Antalya ve Bursa’nın yanı sıra gastronomisiyle UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na katılan ilk kent Gaziantep de dahil edildi. Her yıl yeni kentlerin katılmasıyla büyüyen rehberde 2022 senesinde 594 restoran ve 453 lezzet noktası yer alıyor.
Kategoriler arasında restoranlar, balık lokantaları, et kebap sokak yemekleri restoranları, meyhaneler, lezzet durakları, yeni açılan mekanlar var. Rehberde ayrıca pandemi koşullarında tüketici alışkanlıklarıyla oluşan “çevrim içi alışveriş” üzerinden satış yapan, kalitesine güvenilen alışveriş noktaları arasından da bir seçki de bulunuyor. Bir önceki rehberde yer alan ve yine pandemi koşullarında son iki yıl içinde kapanan restoranların listesi de rehberde görülebiliyor.
5 İNCİ ALANLAR
OD URLA - Osman Sezener, Arda Yunt
NEOLOKAL - Maksut Aşkar, Erim Leblebicioğlu ve ekibi
MAÇA KIZI - Aret Sahakyan
SUNSET GRILL & BAR - Barış Tansever
TURK - Fatih Tutak ve ekibi
MİKLA ekibi - Sabiha Apaydın -Kadir Özbil - Mehmet Nuri Ersoy - Adem Boğataş - Rufi Yalın - Cihan Çetinkaya
5 İnci sahibi
mekanlar
Maça Kızı
Mikla
Neolokal
Od Urla
Sunset
TURK Fatih Tutak
4 İnci sahibi mekanlar
16 Roof
7 Mehmet
Aheste
Alaf
Antica Locanda
Apartıman Yeniköy
Aqua Restaurant
Araka
Armada Teras
Asmalı Cavit
Asmani
Atölye
Balmumu Dükkan Lokanta
Beyti
Brava
Buddha Bar Beach
Cantinery
Casa Lavanda
Cecconi’s İstanbul
Cibalikapı Balıkçısı
Çiya
Dragon
Ent
Fauna
Frankie Beach Club
Gram
Grey Food & Drınk
Hışvahan
Hiç Lokanta
Horasan Balık
Hünkar
Isokyo
İsabey Bağevi
Karaköy Lokantası
Kebapçı İskender - Yavuz İskenderoğlu
Kıyı
Kilimanjaro
La Pasion
Lacivert
Loft Elia
Lucca
Malva Restaurant
Murano’s Kitchen
Mutfak Sanatları Merkezi
Mürver
No4 Restaurant
Orfoz
Orkide Pastane & Restoran
Pandeli
Paper Moon
Ringa Sea Food
Safranhan Brasserıe
Sanayi313
Seraf
Seraser
Shang Palace
Spago
Sushi Manga
Suvla Bistro & Wine Bar
Şans Restaurant
Tershane Karaköy
Teruar Urla
The Steeve
Toro Latin Gastro Bar
Trilye
Tuğra Restaurant
Tutı Restaurant
Ulus 29
Urla Vino Locale
Vogue Restaurant & Bar
Yeni Lokanta
Zennup 1844
Zennup 1844 Fişekhane
Zuma
Zuma Bodrum