Müzik dünyasının büyük gecesi: Kıyafetler konuştu

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İLGİNÇ TASARIMLAR, İDDİALI KIYAFETLER

Kadın konuklar, gece için ağırlıklı olarak siyah rengi tercih etti. Bazıları da ilginç tasarımlı giysileriyle bütün dikkatleri üzerine çekti. İşte 2022 Billboard Müzik Ödülleri'nden objektiflere takılan o görüntüler.

Kylie Jenner, rap'çi sevgilisi Travis Scott'a eşlik etti gecede. Üzerindeki baskılı elbise ise bütün dikkatleri genç dolar milyarderinin üzerine çekti.

Gecede Kylie Jenner'ın bu kadar konuşulmasının bir başka nedeni de ikinci bebeğini dünyaya getirdikten kısa süre sonra eski formuna kavuşmasıydı. Jenner, ikinci bebeğini geçen şubat ayında kollarına almıştı.

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Kylie Jenner ve Travis Scott'a kızları Stormi de gecede eşlik etti.

Megan Fox ile bir süre önce nişanlandığı Machine Gun Kelly, gecede renk uyumu sergiledi.

Megan Fox, gecenin en şık konukları arasında yer aldı.

Chloe Bailey de gecenin siyah giyen ünlülerinden biriydi.

Doja Cat ilginç elbisesiyle dikkat çekti.

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Dixie D'amelio pırıltılı yeşil elbisesiyle.

Dove Cameron gece için şeffaf ayrıntılarıyla dikkat çeken kırmızı bir elbise giydi.

Elle King, siyah tercih etti.

Kali Uchis de gecenin kırmızı giyen ünlüleri arasındaydı.

Heidi Klum, gecede müzisyen eşi Tom Kaulis ile birlikteydi.

Meghan Thee Stallion mini elbisesiyle. Model Cara Delevingne de Thee Stallion'un elbisesinin kuyruğuyla kırmızı halıda ilginç bir görüntü yarattı.