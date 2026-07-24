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20 yıllık evliliği bir kalemde bitmişti... Önce cama vurdu sonra dışarı çağırdı: Otelin balkonunda yakalandı!

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#Nicole Kidman#Keith Urban#Tom Cruise
20 yıllık evliliği bir kalemde bitmişti... Önce cama vurdu sonra dışarı çağırdı: Otelin balkonunda yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2026 15:48

Bir zamanlar Hollywood'un en mutlu evliliklerinden birinin kahramanı olarak gösteriliyordu Nicole Kidman ile müzisyen kocası Keith Urban.

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2006 yılında kurdukları yuva, artık birer genç kız olan Sunday Rose ve Faith Margaret ile şenlendi. Dışarıdan bakanlar için ömür boyu sürecek bir evlilik gibi görünüyordu.

20 yıllık evliliği bir kalemde bitmişti... Önce cama vurdu sonra dışarı çağırdı: Otelin balkonunda yakalandı
20 YILLIK EVLİLİK BİR HAMLEDE BİTTİ
Ama işin gerçeği hiç öyle çıkmadı.

Her ikisi de 59 yaşında olan Kidman ile Urban bu yıl resmen boşandılar, çiftin mutlu yuvası dağıldı.

Böyle durumlarda hep olduğu gibi ikisinin de hayatına kimin gireceği merak konusu oldu hep.

20 yıllık evliliği bir kalemde bitmişti... Önce cama vurdu sonra dışarı çağırdı: Otelin balkonunda yakalandı
HAKKINDA BİTMEYEN SÖYLENTİLER DOLAŞIYOR
Keith Urban bir süredir bu konuda geride dursa da Nicole Kidman hakkında bazı söylentiler var. Üstelik güzel oyuncu, tatil için gittiği İtalya'nın Portofino kasabasında bir erkekle görüntülenince bu söylentiler de iyice alevlendi.

Nicole Kidman geçtiğimiz hafta sonu kaldığı otelin balkonunda sermaye yatırımcısı Michael Reinstein ile görüntülendi.

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Üzerinde mavi gömleği ve şortu bulunan Reinstein, Kidman'ın kaldığı otele gitti. Önce pencere demirlerinin üzerinden elini uzatıp Kidman ile konuştu.

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20 yıllık evliliği bir kalemde bitmişti... Önce cama vurdu sonra dışarı çağırdı: Otelin balkonunda yakalandı

BALKONDA NEŞELİ SOHBET
Sonra Nicole Kidman dışarı çıktı. Michael Reinstein ile konuşmasını dışarıda sürdürdü.

Saçlarını doğal haliyle bırakan Nicole Kidman'ın üzerinde beyaz bir etek ve askılı beyaz bir bluz olduğu görüldü.

20 yıllık evliliği bir kalemde bitmişti... Önce cama vurdu sonra dışarı çağırdı: Otelin balkonunda yakalandı

KIDMAN'IN YAZ ŞIKLIĞI
Hem Nicole Kidman hem de Michael Reinstein, sohbet boyunca yüzlerinden gülümsemeyi eksik etmediler.

Nicole Kidman'ı adım atım takip eden paparazzinin yakaladığı bu görüntüler de güzel oyuncu hakkında yine aşk söylentilerinin çıkmasına neden oldu.

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BU SOHBET BİLE SÖYLENTİ ÇIKARDI
Kidman'ın keyifli bir sohbet yaptığı Reinstein, USN televizyon ağının kurucusu. Başarılı bir iş insanı olarak tanınıyor ve şu andaki ilişki durumu da bilinmiyor.

Nicole Kidman kocasından boşandığı için de tatil sırasında yaptığı bu sohbet yeni söylentilere yol açtı.

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20 yıllık evliliği bir kalemde bitmişti... Önce cama vurdu sonra dışarı çağırdı: Otelin balkonunda yakalandı

20 YILLIK EVLİLİK BİTTİ
Kidman, 2006 yılında evlendiği Keith Urban ile boşanmak için geçen yıl dava açtı. Eski çiftin boşanma davası bu yıl resmen sonuçlandı.

Nicole Kidman ile Keith Urban'ın, 18 yaşında Sunday ve 15 yaşında Faith adında iki kızı bulunuyor.

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20 yıllık evliliği bir kalemde bitmişti... Önce cama vurdu sonra dışarı çağırdı: Otelin balkonunda yakalandı

DÜNYA BİR YANA KIZLARI BİR YANA
Güzel oyuncu Keith Urban ile boşandıktan sonra yaptığı açıklamada "Saygımdan dolayı diğer her şey hakkında konuşmamayı tercih ediyorum. Biz bir aileyiz ve öyle olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ailesi için minnettar olduğunu belirten güzel oyuncu "Onları olduğu gibi koruyup ileriye taşımak istiyorum" diye tamamladı sözlerini.

20 yıllık evliliği bir kalemde bitmişti... Önce cama vurdu sonra dışarı çağırdı: Otelin balkonunda yakalandı

Kidman ilk evliliğini 1990 ile 2001 arasında Tom Cruise ile yapmıştı.

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#Nicole Kidman#Keith Urban#Tom Cruise

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