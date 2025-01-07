20 yıllık aşk masalının sonu hüsran oldu… Resmen boşandılar

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İkisinin hayatına da sonrasında başka insanlar girdi, başkalarıyla evlendiler, çocukları oldu, boşandılar ve en sonunda 2000’lerin başında yazmaya başladıkları aşk masallarını yeniden yaşamaya karar verdiler.
Hayranları o zamanlar magazin gündeminin en çok konuşulan bu aşkının iki kahramanına isimlerini birleştirip “Bennfier” adını takmıştı.
YILLAR ÖNCE NİŞANLANIP AYRILMIŞLARDI
Basının yoğun ilgisi, peşlerini bırakmayan paparazziler derken bu aşkı yaşamaya fırsat bulamamışlar, tam nişanlanıp evlilik hazırlığı yaparken ayrılmışlardı.
2021’de yolları tekrar kesiştiğinde aşkları küllerinden yeniden doğmuş, Jennifer Lopez ve Ben Affleck bir yıl sonra da dillere destan bir düğün yaparak bu kez evlenmeyi başarmıştı.
Evlilikleri uzun ömürlü olmayan çiftin ayrıldığı Jennifer Lopez’in ağustos ayında açtığı boşanma davasıyla ortaya çıktı. Lopez davayı açmak için de manidar bir gün seçmiş, elinde dilekçesiyle mahkemeye tam da 2. evlilik yıl dönümlerinde gitmişti.
BOŞANMA DAVASI 5 AYDA BİTTİ
Çiftin boşanma davası 5 ay sonra aralarında anlaşma sağlayıp son imzaları atmalarıyla en sonunda kesinleşti.
Jennifer Lopez ve Ben Affleck, “evlilik anlaşması” imzalamadan nikah kıymış olsalar da boşanırken herhangi bir konuda anlaşmazlık yaşamadan boşandılar.
İkilinin evlilikleri boyunca çeşitli projelerden bireysel olarak elde ettikleri kazançları paylaşmadığı, herkesin kendi hissesine düşeni alıp gittiği ortaya çıktı.
PARALARI BÖLÜŞTÜLER, AŞK YUVALARI ORTADA KALDI
Lopez ve Affleck’in evlendikten sonra satın aldıkları Beverly Hills’deki saray yavrusu gibi malikanelerini nasıl bölüşecekleri ise henüz bilinmiyor.
Ben Affleck Lopez’den ayrıldıktan sonra eski eşi Jennifer Garner’ın evine yakın bir mahalleye taşınmıştı. Jennifer Lopez ise hâlâ oturmaya devam ettiği bu 60 milyon dolarlık evi satmaya ve kendine yeni bir yuva bulmaya çalışıyor.
Lopez’in ayrıca 20 Şubat'ta boşanmaları kesinleştiğinde resmi olarak kullandığı Jennifer Lopez Affleck adından da vazgeçeceği ve eski kocasının soyadını sildireceği öğrenildi.
ÜNLÜLER DÜNYASININ EN DİŞLİ AVUKATINI TUTTULAR
Lopez ve Affleck’in boşanma anlaşmasına Los Angeles'ın güçlü avukatlarından, daha önce birçok ünlü çiftin boşanma davasını sonuçlandıran Laura Wasser aracılık etti.
Eski eşlerin evlilik öncesi bir anlaşma yapmadıkları bildirilmesine rağmen, müzakerelerin sorunsuz geçtiği anlaşılıyor.
Öte yandan Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in araları iyi ve geçtiğimiz hafta sonu yeniden bir araya gelirken yüzleri gülüyordu.
ARALARI İYİ... ÇOCUKLARI UĞRUNA KÜSLÜĞÜ BİR KENARA KOYDULAR
Eski sevgililer pazar günü Affleck’in Los Angeles'taki evinin önünde birlikte fotoğraflandı. Jennifer Lopez kızı Emme ve ellerinde hediye paketleriyle arabalarından iniyordu.
Ben Affleck'in 12 yaşındaki oğlu Samuel de Lopez’i karşılamak için dışarı çıktı ve onu kucakladı. Jennifer Lopez yeni yılı çocuklarıyla birlikte Aspen’de, Ben Affleck ise eski karısı ve çocuklarıyla Los Angeles’ta karşılamıştı.
Anlaşılan eski eşler ayrı geçirdikleri yılbaşından sonra birbirlerine ve çocuklarına hediyelerini ancak verebildi. İkilinin aralarının bozuk olmadığı, evlilikleri boyunca kaynaşan çocuklarının hatırına görüşmeye devam edecekleri söyleniyordu…