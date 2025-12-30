20 yıl sonra ilk kez aşksız, bir başına kaldı… Küçük kızının doğum gününü bile yalnız kutladı

Haberin Devamı

Ayrılık haberleri duyulana kadar büyük bir mutluluk yaşadıkları sanılan 19 yıllık evli Nicole Kidman ve Keith Urban çifti eylül ayının sonlarında ayrıldıklarını açıkladı ve Nicole Kidman birkaç gün içinde mahkemeye giderek boşanma davasını açtı.

Aslında evliliklerinde her şey yolunda gibi görünse de ünlü çiftin yaz aylarından beri ayrı olduğu ve bu evliliğin bittiğini duyurmak için bekledikleri iddia edildi. Hatta ayrılık kararını alanın Keith Urban olduğu, Nicole Kidman’ın ise evliliğini kurtarabilmek için aylarca nafile çabaladığı konuşuldu.

Nicole Kidman, eşi Keith Urban'dan ayrıldıktan sonra ilk Noel'ini ve yılbaşını geçirmek için yakın zamanda Sidney'e döndü ve memleketine sığındı.

Geçtiğimiz gün küçük kızı Faith Margaret'in 15. doğum gününü kutlayan ve ona hazırladığı pastanın fotoğrafını paylaşan Nicole Kidman ve kızları belli ki bu özel günde bile yalnız kaldı.

Ne kızlarının ne de kendisinin yanında Keith Urban’ın izi bile yoktu…

58 yaşındaki deneyimli oyuncu, bu özel günü kutlamak için çekilen bir fotoğrafta doğal kıvırcık, hacimli kızıl saçlarını sergilemeye devam etti. Nicole Kidman, Keith Urban’dan ayrıldığı ortaya çıktığından beri sık sık saçını doğal haliyle kullanmaya başladı.

Yıldız oyuncu, üzerinde "Mutlu 15. doğum günün bebeğim!" yazan, özenle süslenmiş bir pastayı taşırken ışıl ışıl parlıyordu. Nicole Kidman fotoğrafta her zamanki gibi yaşından oldukça genç görünüyordu, minimal makyajla kusursuz tenini sergiliyor ve pastaya bakıp gülümsüyordu.

Fotoğrafın nerede çekildiği belli değil, ancak Nicole'ün kızları Faith ve 17 yaşındaki Sunday Rose ile birlikte hala Avustralya'da olduğu düşünülüyor, çünkü üçlü geçen hafta yeni yılı karşılamak için buraya uçmuştu.

Basına yansıyan haberlere göre 20 yıl sonra ilk kez böyle önemli bir günde tek başına kalsa da Nicole Kidman yine de memleketi Avustralya’da olmaktan çok mutlu, ünlü oyuncunun yakın çevresi “Çalkantılı bir ayrılığın ardından istediği tek şey buydu” yorumları yapıyor.

2005’te tanışıp sevgili olduğu, bir yıl sonra 2006’da da evlendiği kocası bunca yıldan sonra yanında olmasa ve evliliğini kurtaramasa da Nicole Kidman’ın yaşadıklarına pozitif yaklaştığı ve geleceğine umutla baktığı söyleniyor.

Eylül ayında 19 yıllık evliliğin ardından Hollywood yıldızı eşinden ayrılan Country müzik yıldızı Keith Urban’ın ise ayrılığın ardından "büyük bir hata yapıp yapmadığını merak ettiği" iddia ediliyor.

Son zamanlarda Donald Trump'ın yakın çevresindeki üyeler için özel gösteriler yapan 58 yaşındaki sanatçının, her zamankinden daha yalnız hissettiği bildiriliyor.

Çiftin boşanma anlaşmasıyla ilgili olarak basına konuşan bir kaynak, "Faturaları ödemek zorunda ve boşanma avukatları ucuz değil" dedi. Dedikodulara göre Keith Urban kızları Sunday Rose ve Faith Margaret'in özel okul ücretlerini ödedi ve geçimini sağlamak için elinden gelen her şeyi yapmak zorunda.

Ünlü şarkıcı için herkes "Keith için şu anda yalnız bir yaşam sürüyor… Bitkin, yalnız ve asla hayal etmediği bir geleceğe bakıyor. Ayrıca hayatındaki en büyük destekçisi olan en iyi arkadaşı Nicole'ü de kaybetti. Büyük bir hata yapıp yapmadığını merak ediyor." diyor.