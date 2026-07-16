20 yıl sonra bekar kaldı… O, özgürlüğünün tadını çıkarıyor, talipleri kapıda kuyruk oluyor!

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20 yıllık birliktelik ve 19 yıllık evliliğin ardından yollarını ayıran Nicole Kidman ve Keith Urban’ın bu beklenmedik ayrılığının ardında ne olduğu hâlâ bir muamma çünkü her ikisi de bu konuda suskun kalmayı tercih etti.

Eski çifte yakın kaynaklar geçen yılın eylül ayında yaşanan ayrılık ve bu yılın hemen başında biten boşanma davasının ardından Keith Urban’ın verdiği bu karardan pişmanlık duyduğunu, yapayalnız kaldığını ve kızlarının da ona sırtını dönüp görüşmemesi yüzünden acı çektiğini söylüyor.

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Öte yandan Nicole Kidman 19 yıllık kocasının verdiği bu ayrılık kararıyla büyük bir şok yaşasa da kendini daha çabuk toplayan taraf oldu. Güzel yıldızın aslında bu ayrılık haberi gelmeden aylar önce durumu fark ettiği ve evliliğini kurtarmak için uzun süre mücadele verdiği de söyleniyordu.

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En sonunda yollar ayrılınca Nicole Kidman iki kızı Sunday Rose (18) ve Faith Margaret (15) ile kendine yeni bir hayat kurup ilerleyen yaşına rağmen sürekli yükselişte olan kariyerine kaldığı yerden devam etti.

Hollywood’dan gelen son dedikodulara göre güzelliği dillere destan olan yıldız ismin bu yeni, bekar ve özgür yaşantısı taliplerini de artırdı… Nicole Kidman’la aşk yaşamak isteyen gizli ve açık hayranlarının onun deyim yerindeyse kapısında kuyruk olduğu iddiaları bitmek bilmiyor.

İşte bu isimlerden birinin de zengin iş insanı Paul Salem olduğu konuşuluyor.

Basına konuşan isimsiz kaynaklara göre, özel sermaye yatırımcısı ve MGM Resorts International yönetim kurulu başkanı olan Paul Salem ve Nicole Kidman ortak arkadaşlara sahipler ve Salem, yaklaşık 20 yıllık aşkının bitmesinin ardından Oscar ödüllü oyuncunun peşine düştü.

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Nicole Kidman’ın çevresinde çok fazla kişi olduğu ve ünlü oyuncunun bu potansiyel sevgililer konusunda seçici davrandığı söylenirken ünlü oyuncunun Paul Salem’in kararlı ama sabırlı tutumundan etkilendiği konuşuluyor.

İlk evliliğini 1990-2001 yılları arasında Tom Cruise ile yapan Nicole Kidman ikinci kez boşanmış oldu ancak onu yakından tanıyanlar bu kez ünlü oyuncunun farklı hisler içinde olduğunu söylüyor: "Nicole'ün bugünlerde tamamen farklı bir enerjisi var. Daha hafif ve daha kaygısız görünüyor. Sanki özgüvenini geri kazanmış gibi."

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Yıldız oyuncunun Keith Urban’la evliyken hayatının aşk arama ve flört kısmının geride kalmış olduğunu düşündüğü, durumun böyle olmadığını anladığında da bundan hoşlandığı iddia edildi.

Ancak Kidman 20 yıl sonra gelen bu özgürlükten de çok hoşlanmış durumda ve bunun tadını mümkün olduğu kadar uzun süre çıkarmak istiyor…