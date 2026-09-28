20 yÄ±l Ã¶nce karÅŸÄ±laÅŸÄ±p derin bir aÅŸka dÃ¼ÅŸtÃ¼ler... Boy boy Ã§ocuklarÄ± oldu, gÃ¼zellikleri anneden!

GÃ¼ncelleme Tarihi:
Bu Ã¼nlÃ¼ iliÅŸkinin kadÄ±n tarafÄ±, bambaÅŸka bir Ã¼lkeden ABD'ye gidip ÅŸansÄ±nÄ± denemek istedi. Erkek tarafÄ± ise gencecik yaÅŸÄ±ndan beri oyuncu olarak kariyerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Bundan 20 yÄ±l Ã¶nce kader onlarÄ± bir gece kulÃ¼bÃ¼nde bir araya getirdi. GerÃ§ekten bÃ¼yÃ¼k ve derin bir aÅŸka dÃ¼ÅŸtÃ¼ler.
SonrasÄ±nda artÄ±k birbirlerinden ayrÄ±lmaz oldular. Åžimdi birlikte Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tÃ¼yorlar.
Ãœstelik gittikleri her yerde de kelimenin tam anlamÄ±yla bir mutluluk tablosu sergiliyorlar. Bunun son Ã¶rneÄŸi de bir sÃ¼re Ã¶nce yaÅŸandÄ± zaten.
56 yaÅŸÄ±ndaki McConaughey ile 43 yaÅŸÄ±ndaki Camila Alves 2006 yÄ±lÄ±nda bir gece kulÃ¼bÃ¼nde tanÄ±ÅŸtÄ±lar ve sonrasÄ±nda da bir daha ayrÄ±lmadÄ±lar.
2012 yÄ±lÄ±nda evlenen Ã§ift, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ± ile birlikte McConaughey'in baÅŸrollerini Woody Harrelson ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Brothers adlÄ± yapÄ±mÄ±n Los Angeles galasÄ±na katÄ±ldÄ±.
O galada McConaughey, her zamanki gibi ÅŸÄ±k ve yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±, karÄ±sÄ± Camila da hep olduÄŸu gibi gÃ¼zeldi. Ama yine de Ã¼nlÃ¼ Ã§ifti gÃ¶lgede bÄ±rakan iki kiÅŸi daha vardÄ± yanlarÄ±nda.
BÃ¼yÃ¼k aÅŸklarÄ±nÄ±n Ã¼Ã§ meyvesi.. Yani 16 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zlarÄ± Vida ile 18 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸullarÄ± Levi.
13 yaÅŸÄ±ndaki en kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸullarÄ± Livingston ise bu kez onlarla birlikte galaya katÄ±lmadÄ±.
Ä°KÄ°SÄ° DE ANNELERÄ°NÄ°N KOPYASIÂ
Son zamanlarda artÄ±k genÃ§liÄŸe adÄ±m atmalarÄ±ndan dolayÄ± daha gÃ¶rÃ¼nÃ¼r hale gelen iki kardeÅŸ Vida ile Levi, gala gecesinde bÃ¼tÃ¼n dikkatleri Ã¼zerlerine Ã§ekti.
Ä°ki kardeÅŸ, tÄ±pkÄ± anne ve babalarÄ± gibi gece boyunca objektiflere bol bol poz verdi. Bu arada Vida'nÄ±n da Levi'nin de model ve moda tasarÄ±mcÄ±sÄ± Camila Alves'e olan benzerlikleri gÃ¶zden kaÃ§madÄ±.
ÅžÃ¶yle bir bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Camila Alves ile Matthew McConaughey, Hollywood'un en mutlu ve Ã¶zel hayat aÃ§Ä±sÄ±ndan da en ÅŸanslÄ± Ã§iftlerinden biri.
Masal gibi bir aÅŸk yaÅŸayan Ã§iftin mutluluÄŸu da yÄ±llardan bu yana eksilmedi, arttÄ±.
16 yaÅŸÄ±ndaki Levi, podyumdaki rahatlÄ±ÄŸÄ± ve muzip dansÄ±yla gÃ¶renlere "Kimin oÄŸlu, elbette Ã¶yle olacak" dedirtti.
BREZÄ°LYA'DAN KALKIP TEYZESÄ°NÄ°N YAYINA GÄ°TMÄ°ÅžTÄ°
Brezilya'da Ã§iftlik sahibi bir babanÄ±n kÄ±zÄ± olarak dÃ¼nyaya gelen Camila Alves, 15 yaÅŸÄ±nda ABD'de yaÅŸayan teyzesinin yanÄ±na gitti. Sonra orada kalmaya karar verdi.
Zaman zaman temizliÄŸe gitti zaman zaman garsonluk yaptÄ±. Dikkat Ã§eken gÃ¼zelliÄŸi ona modellik kariyerinin kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§tÄ±.
Camila Alves'in Amerikan rÃ¼yasÄ±nÄ± tamamlayan kiÅŸi ise 2006 yÄ±lÄ±nda bir gece kulÃ¼bÃ¼nde tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Matthew McConaughey oldu.Â
Â
DÄ°Z Ã‡Ã–KEREK EVLENME TEKLÄ°F ETTÄ°
2006'da Camila Alves ile Ã§Ä±kmaya baÅŸlayan Matthew McConaughey, bir baÅŸka rÃ¶portajÄ±nda da ona evlenme teklif ederken bunu kabul edip etmeyeceÄŸinden emin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da itiraf etti.
Oyuncu, Ã¶nÃ¼nde diz Ã§Ã¶kÃ¼p Alves'e evlilik teklif ettiÄŸi anÄ± hatÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶yledi. Teklifi tÃ¼m ailesinin bir arada bulunduÄŸu bir ortamda yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen McConaughey "Hemen 'evet' demedi. BÃ¼tÃ¼n aile onun 'hayÄ±r' diyeceÄŸini sandÄ±" diye anlattÄ±.
Sonunda 2012 yÄ±lÄ±nda evlendiler ve ÅŸimdi mutluluklarÄ±nÄ± aynÄ± Ã§atÄ± altÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar.Â Â