20 yÄ±l Ã¶nce karÅŸÄ±laÅŸÄ±p derin bir aÅŸka dÃ¼ÅŸtÃ¼ler... Boy boy Ã§ocuklarÄ± oldu, gÃ¼zellikleri anneden!

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Bu Ã¼nlÃ¼ iliÅŸkinin kadÄ±n tarafÄ±, bambaÅŸka bir Ã¼lkeden ABD'ye gidip ÅŸansÄ±nÄ± denemek istedi. Erkek tarafÄ± ise gencecik yaÅŸÄ±ndan beri oyuncu olarak kariyerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Bundan 20 yÄ±l Ã¶nce kader onlarÄ± bir gece kulÃ¼bÃ¼nde bir araya getirdi. GerÃ§ekten bÃ¼yÃ¼k ve derin bir aÅŸka dÃ¼ÅŸtÃ¼ler.

SonrasÄ±nda artÄ±k birbirlerinden ayrÄ±lmaz oldular. Åžimdi birlikte Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tÃ¼yorlar.

Ãœstelik gittikleri her yerde de kelimenin tam anlamÄ±yla bir mutluluk tablosu sergiliyorlar. Bunun son Ã¶rneÄŸi de bir sÃ¼re Ã¶nce yaÅŸandÄ± zaten.

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Hollywood'da Ã¶rneÄŸine Ã§ok rastlanmayan bu Ã¶ykÃ¼nÃ¼n kahramanlarÄ± BrezilyalÄ± model Camila Alves ile AmerikalÄ± oyuncu Matthew McConaughey.

56 yaÅŸÄ±ndaki McConaughey ile 43 yaÅŸÄ±ndaki Camila Alves 2006 yÄ±lÄ±nda bir gece kulÃ¼bÃ¼nde tanÄ±ÅŸtÄ±lar ve sonrasÄ±nda da bir daha ayrÄ±lmadÄ±lar.

2012 yÄ±lÄ±nda evlenen Ã§ift, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ± ile birlikte McConaughey'in baÅŸrollerini Woody Harrelson ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Brothers adlÄ± yapÄ±mÄ±n Los Angeles galasÄ±na katÄ±ldÄ±.

Mutlu Ã§ifte, gelini Camila ile gerÃ§ek anne- kÄ±z gibi anlaÅŸan McConaughey'in annesi Mary Kathlene McConaughey de eÅŸlik etti.

O galada McConaughey, her zamanki gibi ÅŸÄ±k ve yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±, karÄ±sÄ± Camila da hep olduÄŸu gibi gÃ¼zeldi. Ama yine de Ã¼nlÃ¼ Ã§ifti gÃ¶lgede bÄ±rakan iki kiÅŸi daha vardÄ± yanlarÄ±nda.

BÃ¼yÃ¼k aÅŸklarÄ±nÄ±n Ã¼Ã§ meyvesi.. Yani 16 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zlarÄ± Vida ile 18 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸullarÄ± Levi.

13 yaÅŸÄ±ndaki en kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸullarÄ± Livingston ise bu kez onlarla birlikte galaya katÄ±lmadÄ±.



Ä°KÄ°SÄ° DE ANNELERÄ°NÄ°N KOPYASIÂ

Son zamanlarda artÄ±k genÃ§liÄŸe adÄ±m atmalarÄ±ndan dolayÄ± daha gÃ¶rÃ¼nÃ¼r hale gelen iki kardeÅŸ Vida ile Levi, gala gecesinde bÃ¼tÃ¼n dikkatleri Ã¼zerlerine Ã§ekti.

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Ä°ki kardeÅŸ, tÄ±pkÄ± anne ve babalarÄ± gibi gece boyunca objektiflere bol bol poz verdi. Bu arada Vida'nÄ±n da Levi'nin de model ve moda tasarÄ±mcÄ±sÄ± Camila Alves'e olan benzerlikleri gÃ¶zden kaÃ§madÄ±.

ÅžÃ¶yle bir bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Camila Alves ile Matthew McConaughey, Hollywood'un en mutlu ve Ã¶zel hayat aÃ§Ä±sÄ±ndan da en ÅŸanslÄ± Ã§iftlerinden biri.

Masal gibi bir aÅŸk yaÅŸayan Ã§iftin mutluluÄŸu da yÄ±llardan bu yana eksilmedi, arttÄ±.

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Mutlu Ã§ift geÃ§tiÄŸimiz hafta Ã§ok baÅŸka bir mutluluÄŸu da yaÅŸadÄ±... AÅŸklarÄ±nÄ±n ilk gÃ¶z aÄŸrÄ±sÄ±, bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuklarÄ± Levi, Milano'da dÃ¼zenlenen moda haftasÄ±nda ilk podyum deneyimini yaÅŸadÄ±.

16 yaÅŸÄ±ndaki Levi, podyumdaki rahatlÄ±ÄŸÄ± ve muzip dansÄ±yla gÃ¶renlere "Kimin oÄŸlu, elbette Ã¶yle olacak" dedirtti.

Ä°lk modellik deneyimini Ã§ok Ã¶nemli bir platformda yaÅŸayan Levi'nin annesine mi yoksa babasÄ±na mÄ± benzediÄŸi de epeydir tartÄ±ÅŸma konusu..

Levi kimine gÃ¶re annesine kimine gÃ¶re de babasÄ±na benziyor. Bir de daha yaygÄ±n ortak bir kanÄ± var: GenÃ§ Levi, hem annesinin hem babasÄ±nÄ±n en Ã§arpÄ±cÄ± Ã¶zelliklerini almÄ±ÅŸ!



BREZÄ°LYA'DAN KALKIP TEYZESÄ°NÄ°N YAYINA GÄ°TMÄ°ÅžTÄ°

Brezilya'da Ã§iftlik sahibi bir babanÄ±n kÄ±zÄ± olarak dÃ¼nyaya gelen Camila Alves, 15 yaÅŸÄ±nda ABD'de yaÅŸayan teyzesinin yanÄ±na gitti. Sonra orada kalmaya karar verdi.

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Zaman zaman temizliÄŸe gitti zaman zaman garsonluk yaptÄ±. Dikkat Ã§eken gÃ¼zelliÄŸi ona modellik kariyerinin kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§tÄ±.

Camila Alves'in Amerikan rÃ¼yasÄ±nÄ± tamamlayan kiÅŸi ise 2006 yÄ±lÄ±nda bir gece kulÃ¼bÃ¼nde tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Matthew McConaughey oldu.Â

Gözden KaçmasÄ±n Galaya kamuflaj giyip gitti Haberi görüntüle

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DÄ°Z Ã‡Ã–KEREK EVLENME TEKLÄ°F ETTÄ°

2006'da Camila Alves ile Ã§Ä±kmaya baÅŸlayan Matthew McConaughey, bir baÅŸka rÃ¶portajÄ±nda da ona evlenme teklif ederken bunu kabul edip etmeyeceÄŸinden emin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da itiraf etti.

Oyuncu, Ã¶nÃ¼nde diz Ã§Ã¶kÃ¼p Alves'e evlilik teklif ettiÄŸi anÄ± hatÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶yledi. Teklifi tÃ¼m ailesinin bir arada bulunduÄŸu bir ortamda yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen McConaughey "Hemen 'evet' demedi. BÃ¼tÃ¼n aile onun 'hayÄ±r' diyeceÄŸini sandÄ±" diye anlattÄ±.

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Alves teklifi kabul ettikten sonra da oyuncunun yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸma programÄ± nedeniyle birkaÃ§ ay beklemek zorunda kalmÄ±ÅŸlar.

Sonunda 2012 yÄ±lÄ±nda evlendiler ve ÅŸimdi mutluluklarÄ±nÄ± aynÄ± Ã§atÄ± altÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar.Â Â