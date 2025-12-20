20 yaÅŸÄ±nda pilot oldu... Ä°lk kez tek baÅŸÄ±na uÃ§ak uÃ§urdu... Annesi ve babasÄ± gururdan aÄŸladÄ±...

Haberin DevamÄ±

Ä°ki yÄ±ldan fazla bir sÃ¼redir her zamankinden daha fazla merak uyandÄ±rÄ±yor. Ãœniforma giyip silah kuÅŸanmasÄ±, narin bir genÃ§ kÄ±zken aynÄ± zamanda Ã§akÄ± gibi bir askere dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi onu sadece Ã¼lkesinde deÄŸil bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada daha popÃ¼ler hale getirdi.Â

Bu genÃ§ kÄ±z ÅŸimdi de yine ilgi Ã§ekici bir olaya imza attÄ±. Ä°lk kez kendi baÅŸÄ±na uÃ§ak uÃ§urdu!

DENÄ°Z GÃ–ZLÃœ PRENSES GERÃ‡EK BÄ°R PÄ°LOT OLDU

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z genÃ§ kÄ±z, Ä°spanyol kraliyet ailesinin, popÃ¼lerlikte, babasÄ± Kral Felipe ve annesi KraliÃ§e Letizia'yÄ± bile geride bÄ±rakan kÄ±zÄ± Prenses Leonor. Yani Ä°spanya'nÄ±n gelecekteki kraliÃ§esi.

2005 doÄŸumlu Leonor, bir sÃ¼redir askeri eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yor. Bu, babasÄ± Felipe'nin de dedesi eski kral Juan Carlos'un da geÃ§tiÄŸi zorunlu bir deneyim.

Kara kuvvetlerinde baÅŸladÄ±ÄŸÄ± eÄŸitimini deniz kuvvetlerinde sÃ¼rdÃ¼ren Leonor, son basamak olarak da hava kuvvetlerinde eÄŸitim gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±.

DÃ¶rt ay Ã¶nce Murcia'da bulunan San Javier Hava ve Uzay Akademisi'nde eÄŸitimine baÅŸlayan Asturias Prensesi Leonor, dÃ¼n de bir ilke imza attÄ±.





DÃ–RT AYLIK SIKI EÄžÄ°TÄ°M SONUNDA Ä°LK SOLO UÃ‡UÅžUNU GERÃ‡EKLEÅžTÄ°RDÄ°

Askeri uÃ§aÄŸÄ±n kokpitine oturdu ve ilk solo uÃ§uÅŸunu gerÃ§ekleÅŸtirdi. Bir baÅŸka deyiÅŸle Leonor, ilk kez yalnÄ±z baÅŸÄ±na uÃ§tu!

Leonor uÃ§arken, yanÄ±nda seyreden bir askeri uÃ§akta bulunan baÅŸka bir genÃ§ kadÄ±n pilot da belli bir mesafeden Prenses'e eÅŸlik etti.

Leonor uÃ§aÄŸÄ±nÄ± yere indirdikten sonra da arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n alkÄ±ÅŸlarÄ±yla karÅŸÄ±landÄ±.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu ilk solo uÃ§uÅŸ Leonor iÃ§in Ã¶nemli bir adÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ daha hava kuvvetlerindeki askeri eÄŸitimine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde Leonor'un uÃ§uÅŸ korkusu olduÄŸu haberleri basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

Bu arada Leonor, Ä°spanyol kraliyet ailesinde solo uÃ§uÅŸ yapan ilk kadÄ±n olarak da tarihe geÃ§ti.





UÃ‡UÅž KORKUSU DA TARÄ°HE KARIÅžTIÂ

SÃ¶ylenenlere gÃ¶re Ã¶zellikle de annesi KraliÃ§e Letizia, Leonor'un bu korkusunu nasÄ±l yeneceÄŸinden endiÅŸe ediyordu.

Fakat dÃ¶rt ay boyunca hem teorik hem pratik eÄŸitim alan Leonor, bu ilk solo uÃ§uÅŸuyla bu korkusunu Ã§oktan yendiÄŸini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

Prenses Leonor, San Javier HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Akademisi'ndeki eÄŸitimini tamamladÄ±ktan sonra askeri eÄŸitimi de bitmiÅŸ olacak.

Prenses Leonor'un akademiye adÄ±m attÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼nlerde bu uÃ§uÅŸ korkusu da gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. Hatta Ä°spanyol basÄ±nÄ±nda bu konuda haberler de Ã§Ä±ktÄ±.

Akademiye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼n dÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda her ÅŸey gayet yolunda gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu ama meÄŸer Leonor o gÃ¼lÃ¼msemesinin ardÄ±nda hayatÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k korkusunu gizliyordu.

Ä°spanyol basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re Prenses Leonor'un uÃ§uÅŸ korkusu vardÄ±... Hem de bu Ã¶yle sÄ±radan bir korku deÄŸil, hayatÄ±nÄ± etkileyecek dÃ¼zeydeydi bu korkusu.

Â

ANNESÄ° ENDÄ°ÅžELENDÄ°, BABASI GURURDAN DÃ–RT KÃ–ÅžE OLDU

Hatta yine Ã¼lke basÄ±nÄ±nda yer alan iddialara bakÄ±lÄ±rsa KraliÃ§e Letizia, kÄ±zÄ±nÄ±n bu bÃ¼yÃ¼k korkusuyla nasÄ±l baÅŸa Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼nce uykularÄ± bile kaÃ§Ä±yormuÅŸ.

Bir baÅŸka deyiÅŸle gÃ¶receÄŸi akademik eÄŸitim deÄŸil ama iÅŸin pratik kÄ±smÄ± Leonor'un bÃ¼yÃ¼k uÃ§uÅŸ korkusunu ve bu konudaki gÃ¼vensizliÄŸini tetikleyecek ayrÄ±ntÄ±larla doluydu.

DiÄŸer yandan bu durum Leonor iÃ§in bir tÃ¼r "kiÅŸisel meydan okuma" olarak nitelendirildi o dÃ¶nemde. BÃ¶ylece uÃ§uÅŸ korkusunun Ã¼zerine gidip yanÄ±nda bir eÄŸitmenle yapacaÄŸÄ± uÃ§uÅŸ onu bu korkusundan kurtaracaktÄ±. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re tam da bÃ¶yle oldu.

Her ne olursa olsun Leonor'un San Javier'deki havacÄ±lÄ±k eÄŸitimi konusunda gÃ¶sterdiÄŸi bu kararlÄ±lÄ±k babasÄ± Felipe'yi hem Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rttÄ± hem de duygulandÄ±rdÄ± Ä°spanyol basÄ±nÄ±na gÃ¶re.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ gelecekte tahtÄ±nÄ± bÄ±rakacaÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ±nÄ±n, hayattaki en bÃ¼yÃ¼k korkusunun Ã¼zerine bÃ¶ylesine kararlÄ±lÄ±kla gitmesi, onun ailenin geleceÄŸine olan adanmÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da gÃ¶stergesi Felipe'ye gÃ¶re.

Zaten daha akademideki ilk gÃ¼nlerinde kiÅŸisel engellerini aÅŸmak iÃ§in gÃ¶sterdiÄŸi bu Ã§aba Leonor'un eÄŸitmenlerini de etkiledi..

ASKERÄ° EÄžÄ°TÄ°MÄ°N VERDÄ°ÄžÄ° MESAJ AÄ°LE AÃ‡ISINDAN Ã–NEMLÄ°

DiÄŸer yandan uÃ§uÅŸ korkusuna raÄŸmen alacaÄŸÄ± bu eÄŸitim Leonor'un Ä°spanya'daki genÃ§ nesil arasÄ±ndaki sempatisini de artÄ±rdÄ±.

Onun kiÅŸisel korkularÄ±nÄ±n Ã¼zerine gitmesi, gÃ¶revine ve Ã¼lkesine baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± Leonor sayesinde ailesinin de popÃ¼lerliÄŸini artÄ±rdÄ±.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bÃ¼tÃ¼n kraliyet ailelerinde veliahtlarÄ±n gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bu askeri eÄŸitim zorunlu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bunun verdiÄŸi mesaj gayet gÃ¼Ã§lÃ¼..

Veliaht'Ä±n askerlik hizmetinde bulunmasÄ± tahtta oturan aileyle ilgili istikrar algÄ±sÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendiriyor...