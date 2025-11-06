20 yaşında evlendi, 21 yaşında anne oldu… Yemin etti kızının adını asla söylemeyecek!

Haberin Devamı

Hatta çoğu zaman değişen görüntüsü yüzünden eleştiriye uğradı. Stranger Things dizisindeki rolü sayesinde dünyanın gözleri önünde büyüyen ve serpilen Millie Bobby Brown’a hep olduğundan büyük görünmeye çalıştığı suçlamaları yöneltildi.

GENÇ YAŞTA ÜNLENDİ, ERKENDEN YUVASINI KURUP BİR DE ANNE OLDU

Bu tartışmaların hiçbirini umursamayan genç yıldız 19 yaşında nişanlandığı, ünlü şarkıcı Jon Bon Jovi’nin oğlu Jake Bongiovi’yle daha 20 yaşındayken evlendi ve kendi hayatını kurdu.

Mutlu çift bununla da kalmadı ve bir kız bebek evlat edinerek anne baba oldu.

21 yaşındaki Millie Bobby Brown ve modellik yapan 23 yaşındaki eşi Jake Bongiovi şimdilerde küçük kızlarıyla yeni hayatlarına alışmaya çalışıyor ve anlattıklarına göre büyük bir mutluluk yaşıyor.

BEBEKLİ HAYATA ALIŞIYORLAR

Millie Bobby Brown ve eşi Jake Bongiovi, henüz yaptıkları sosyal medya paylaşımlarında kızlarının yüzünü göstermediler. Hatta paparazzilerin peşine düştüğünü bildikleri için onu pusetle gezdirirken de yüzünün görünmemesine çok dikkat ettiler.

Ünlüler dünyasının yıldız isimlerinin kimisi çocuklarının fotoğraflarını paylaşmaktan çekinmezken kimileri de çocukları büyüse bile onların yüzünü sosyal medyada göstermemeye dikkat ediyor.

BEBEĞİN YÜZÜNÜ HEP SAKLADILAR, MEĞER BİR DE YEMİN ETMİŞ!

Belli ki genç çift de çocuklarının yüzünü saklamak niyetinde. Ancak Millie Bobby Brown’ın verdiği son röportajda söylediğine göre karı koca bununla da kalmayacak.

Genç yıldız kızının adını asla açıklamayacağını, gerekirse sonsuza kadar saklayacağını söyledi.

Bu gizliğinin sebebinin ise kızının bu konuda kendi kararını kendisinin vermesi olduğunu söyledi.

Millie Bobby Brown "Benim için, kızım bir gün kendi hikayesini paylaşabilecek yaşa gelene kadar onu ve hikayesini korumak gerçekten önemli” derken "Onu istemeden de olsa bilerek ön plana çıkarmak bana düşmez” diyerek kararından dönmeyeceğini söyledi.

KIZININ ADINI BİLE KİMSE BİLMEYECEK: İSTERSE KENDİ SÖYLER

Kendisi çocuk yaşta ünlenmiş olsa da kızının bu ünden etkilenmesini istemeyen Millie Bobby Brown "Benim gençken yaptığım gibi, bir gün kişiliğini dünyayla paylaşmayı seçerse, bunu destekleriz” diyerek kızının mahremiyetine çok değer verdiğinin altını çizdi.

Mayıs 2024'te evlenen çift anne baba olduklarını ortak bir Instagram gönderisinde, "Bu yaz, evlat edinme yoluyla tatlı kızımızı kucağımıza aldık," diyerek duyurmuştu.

Çift bu paylaşıma "Hem huzur hem de mahremiyet içinde ebeveynliğin bu güzel yeni bölümüne adım atmanın heyecanını yaşıyoruz" diye devam ettikten sonra "Ve sonra üç tane oldular. Sevgilerimizle, Millie ve Jake Bongiovi” diyerek artık üç kişilik bir aile olduklarını duyurmuş oldu.

ŞİMDİLİK SADECE AYAĞI GÖRÜNDÜ

Millie bobby Brown ve Jake Bongiovi o günden sonra birkaç kez kızlarını bebek arabasıyla gezdirirken görüntülendi. Bir kez de kucaklarında kızlarını tutarken arkadan çekilmiş bir fotoğraflarını paylaştılar.

Bu fotoğrafta da adı belli olmayan kızlarının sadece ayağı görünüyordu…

Ünlü oyuncu geçen mart ayında katıldığı bir yayında genç bir anne olmayı planladığını söylemişti.

"DOĞURMAKLA EVLAT EDİNMEK ARASINDA BİR FARK YOK"

Aslında bu konuda acele etmek de istemiş ancak Jake Bongiovi evlenmeden çocuk sahibi olmak istememişti.

Millie Bobby Brown bir çocuğu doğurmakla evlat edinmek arasında hiç fark görmediğini aile evlerinin kapısının her zaman sevgiye açık olduğunu da belirtti.