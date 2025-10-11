Kendisinden 20 yaş genç, güzeller güzeli sevgilisinden çocuk yapmayı hayal ediyor... Ama ondan önce gidip yüzünü gerdirdi!

Haberin Devamı

Önceleri bu, sadece kadın ünlüler arasında yaygındı. Ama son yıllarda durum değişti. Artık erkek ünlüler de gençliklerini korumak için bu tür uygulamalar yaptırıyor.

Henüz bu durumu kadınlar kadar gün yüzüne çıkarmıyor olsalar da dikkatli gözler yüzlerindeki değişimi kaçırmıyor.

20 YAŞ GENÇ SEVGİLİSİNDEN ÇOCUK İSTİYOR

İşte son haftalarda yüzüne estetik uygulama yaptırdığı öne sürülen ünlülerden biri de Bradley Cooper...

Artık magazin meraklılarının çok iyi bildiği gibi 50 yaşındaki Cooper iki yılı aşkın süredir top model Gigi Hadid ile birlikte. Söylenenlere göre de çiftin ilişkisi gayet ciddi.

Ünlü yıldız Cooper'ın 30 yaşındaki Gigi Hadid'e evlenme teklif etmek için hazırlık yaptığı da konuşuluyor.

Haberin Devamı

Geçmişte One Direction grubuyla ünlenen Zayn Malik ile çalkantılı ilişkisinden Khai adında bir kızı bulunan Hadid ile eski nişanlısı Irina Shayk'tan bir kız babası olan Bradley Cooper söylenenlere göre gayet mutlu.

İkisinin de kızları birbirleriyle tanıştı ve gayet iyi anlaştı... Üstelik hem Gigi Hadid hem de Bradley Cooper artık ortak bir çocukları olmasını da istiyor söylenenlere göre.





FARK DEĞİL AMA YAŞ SORUN SANKİ!

Özetle aralarındaki 20 yaş fark onlar için hiçbir sorun yaratmıyor.

İlişkileri açısından sorun değil belki bu yaş farkı ama görünüşe göre Bradley Cooper'ın genç görünmekle ilgili bir takıntısı var.

Çünkü son zamanlarda sık sık yüzünün ne kadar değiştiği konusuyla gündeme geliyor. İleri sürülenlere göre Cooper, kendisinden çok genç olan sevgilisine daha iyi görünmek için yüzüne bazı estetik işlemler yaptırdı.

Bu ilginç söylenti geçtiğimiz ay Bradley Cooper'ın sevgilisi Gigi Hadid ile bir partide çekilen fotoğraflarıyla başladı.

Birçok kişi Cooper'ı görünce ilk anda onu bir başka ünlü oyuncu, Charlie Sheen sandığı yorumunu yaptı. Bu yorumlara göre Bradley Cooper'ın yüzü değişmişti.

Haberin Devamı

Elbette hemen estetik cerrahlar da işe karıştı ve yıldızın yüzündeki bu değişimi yaptırdığı uygulamalara bağladı.





'YÜZÜNÜN MERKEZİNE DEĞİL AMA KENARLARINA UYGULAMA YAPILMIŞ'

Maercks Enstitüsü'nün kurucusu olan Dr. Rian Maercks, Coopher'ın daha genç görünmek için boynu yada yüzünün yan kenarlarından bir işlem geçirmiş olabileceğini söyledi.

Doktor, bu uygulamalarda bazı dolgu maddeleri kullanıldığını da sözlerine ekledi.

Ama onun yorumuna göre bu uygulama Cooper'ın yüzünün merkezinde değil kenarlarında yapılmıştı. Bu da ünlü yıldızın görünümünü değiştirmişti.

Bradley Cooper bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. Ama son olarak önemli rollerinden birini üstlendiği Is This Thing On? adlı filmin galasına katıldı.

Haberin Devamı

Orada da yüzünün her zamankinden farklı görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.





HAYRANLARI PEK MUTLU OLMADI: BUNU KENDİNE NİYE YAPTIN?

Birçok hayranı onun bu son görüntüsü üzerine "Bradley sen zaten harika görünüyordun. Neden bütün bunlara gerek duydun?" diye cevabını asla alamayacakları bir soru sordu sosyal medya üzerinden.

Bir başkası da yaptığının utanç verici olduğunu belirtip "Gayet özgün bir yüzü vardı. Bu tür uygulamalara hiç gerek yoktu" diye fikrini belirtti.

Bu arada Cooper'ın bu yeni haliyle hasta gibi göründüğünü ileri sürenler de oldu.

Haberin Devamı

Hayranları Cooper'a "Senin zaten yakışıklı ve özgün bir yüzün vardı. Buna niye gerek duydun?" diye seslendi.