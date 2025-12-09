20 gündür hastanede yaşam mücadelesi veriyor: Olaylı yarışmanın gerçek kurbanı: Kainat Güzeli olmak isterken hayatı kabusa döndü...

Haberin Devamı

Bu yılki yarışmayla ilgili tartışmalar ilk olarak organizasyonun sunucusu Nawat Itsaragrisil'in Meksika temsilcisi Fatima Bosch'u azarlamasıyla başladı.

Sunucu görevden alındı, ilerleyen süreçte bazı jüri üyeleri görevlerini bıraktı. Azarlanan Meksika Güzeli Fatima Bosch'un Kainat Güzeli tacını giymesinden sonra ise tartışmalar farklı bir alana kaydı.

Fatima Bosch'un babasının, Miss Universe (Kainat Güzeli) CEO'su ile iş ortağı ortağı ileri sürüldü. Bir jüri üyesi "Bana Fatima'ya oy vermem için baskı yapıldı" deyip görevini bıraktı... Bütün bu söylentiler uzar gider.

Sonuçta bu yılın Kainat Güzeli yarışması da geldi ve geçti. Birincilik tacını giyen Meksika Güzeli Fatima Bosch güzel olmasına çok güzel ama yarışmanın üzerindeki karanlık gölgeler de uzun süre unutulacak türden değil...

OLAYLI YARIŞMANIN GERÇEK KURBANI

Belki gözden kaçtı ama bu yılki Kainat Güzeli yarışmasında tüyler ürperten bir kaza yaşandı. Yarışmada dereceye girmek için canını dişine takan güzellerden biri olan Jamaika temsilcisi Gabrielle Henry, ön elemede gece elbisesiyle sahnede yürürken farkına varmadığı bir açıklıktan düştü.

Daha o anda da Henry'nin Kainat Güzeli seçilme hayalleri yıkıldı gitti. Ülkesinde doktor olarak çalışan Gabrielle Henry, o düşüşün ardından hastaneye kaldırıldı ve bir süre yoğun bakımda tedavi gördü.

Genç kızın son durumu ise Kainat Güzeli yarışmasının organizasyon komitesi tarafından yapılan bir açıklamayla duyuruldu.

19 Kasım'da sahnede yürürken yüksek bir boşluktan aşağıya düşen Gabrielle Henry hala hastanede tedavi görüyor.





HALA TAM OLARAK İYİLEŞEMEDİ

Gabrielle Henry, düştükten sonra bilincini kaybetti. Ama sadece bu kadar değil. Açıklamada genç kızın kafa içi kanama geçirdiği, bazı kemiklerinin kırıldığı ve yüzünde de yaralanmalar olduğu belirtildi.

Açıklamada Gabrielle Henry'nin Bangkok'ta yoğun bakımda tutulduğunu ve hala 24 saat nörolojik gözetime ihtiyaç duyduğu bilgisi de yer aldı. Yine açıklamaya göre genç kız, sağlık durumu izin verir vermez ülkesi Jamaika'ya dönecek ve tedavisi orada devam edecek.

Özetle, Kainat Güzeli olma hayaliyle Tayland'a giden Gabrielle Henry, daha uzun süre tedavi görecek.





ANNESİ VE KIZ KARDEŞİ YANINA KOŞTU

Kainat Güzeli yarışması (Miss Universe) yetkilileri, Gabrielle Henry'nin annesiyle kız kardeşinin de Tayland'a getirildiğini belirtti. Hem genç kızın hastane giderlerinin hem de annesi ile kardeşinin konaklama ve yaşam giderlerinin yarışma komitesi tarafından karşılandığı da açıklamada yer alan bilgiler arasında.

Yapılan açıklamaya göre Gabrielle Henry'nin, bu düşmesinden kaynaklanan ve ülkesinde sürecek olan tedavisinin bütün masrafları da Kainat Güzeli komitesi tarafından karşılanacak.





YAPILAN AÇIKLAMALAR DA TEPKİ ÇEKTİ

Henry'nin düşmesinden sonra Haiti Güzelinin açıklamaları da kafalarda soru işaretleri yaratmıştı. Haiti Güzeli Sapini, Gabrielle Henry'nin sahneden düşmesinden sonra hemen bir toplantı yapıldığını anlattı.

Bütün ülke temsilcisi genç kızların katıldığı toplantıda bir yarışma görevlisi bu düşüşün tamamen Henry'nin hatasından kaynaklandığını söyledi. Genç kızın daha dikkatli olması gerektiğini ileri sürdü.

Yarışmanın bir başka yetkilisi de benzer bir açıklama yaptı. "Olay, Gabrielle yürürken önüne bakmadığı için düştü" diyerek konuştu.

Korkunç olayın ardından yapılan bu değerlendirmeler de büyük tepki çekti.





Kainat Güzeli yarışmasında Jamaika'yı temsil eden Gabrielle Henry, bir göz doktoru. Henry, gece elbisesiyle yürüyüş sırasında sahneden düştü ve 19 Kasım'dan bu yana hastanede.





Olaylı yarışmanın birincisi Meksika temsilcisi Fatima Bosch oldu.