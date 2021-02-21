2 yıllık evlilikte boşanma krizi! Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan arasında ipler koptu

“Bir Zamanlar Çukurova” dizisinde rol alan Melike İpek Yalova, 7 yıl aşk yaşadığı yapımcı Altuğ Gültan ile Eylül 2019’da İzmir’de düzenlenen törenle evlenmişti. Rol aldığı dizinin çekimleri nedeniyle uzun bir süredir Adana’da bunulan Melike İpek Yalova’nın boşanma kararı aldığı iddia edildi.

EŞİ BOŞANMAK İSTEMİYOR

Melike İpek Yalova’nın, aldığı boşanma kararını eşi Altuğ Gültan’a ilettiği öğrenildi. Karar üzerine şoke olan Gültan’ın ise ayrılmak istemediği gelen iddialar arasında.

Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan, 2019 yılında İzmir’de düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

BEBEK DEĞİL GÖBEK

Nikah fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmasının ardından Melike İpek Yalova için “Hamile mi, ondan mı evlendi?” söylentileri çıkmıştı. Oyuncu konuyla ilgili şöyle açıklama yapmıştı: “Beni biraz tombiş bulanlar olmuş, şöyle cevap vereyim: Hayatımda en düşük kilom 41’di. O zaman bile kavun yutmuş gibi göbeğim vardı. ‘Peki nasıl bazen var göbeğin, bazen yok?’ derseniz, göbeğimi içime çekmek benim ata sporum.”

Bir Zamanlar Çukurova adlı dizide rol alan güzel oyuncu Melike İpek Yalova, Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray'a benzerliğiyle dikkat çekiyor.

1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Melike İpek Yalova 57’nci Hükümet’in Devlet Bakanı Yüksel Yalova’nın kızıdır. Bilkent Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Yalova, Roma La Sapienza Üniversitesi’nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi’ alanında master yaptı.

Melike İpek Yalova, oyunculuğa adım atmasını şu sözlerle anlatmıştı;

"Çok yakın bir arkadaşımla öğle balıkçıya gittim. Orada Allah rahmet eylesin Meral Okay, Mehmet Günsür ve Muhteşem Yüzyıl’ın yapımcısı Nermin Eroğlu varmış. Ben sadece Meral hanım ve Mehmet beyi biliyorum. Nermin hanım yanıma geldi ‘Rol için sizi düşündük. Ne iş yapıyorsunuz hiç bilmiyorum ama bir ara bana uğrar mısınız?’ dedi. Kartını bıraktı. Gittim, deneme çekimi yapıldı. Hepsinin onayı çıktı ve başladım."