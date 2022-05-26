2 yıllık evlilik bitiyor... Boşanma nedeni şiddet mi? Begüm Birgören'den iddialara yanıt

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Begüm Birgören, iddialara 2. Sayfa programında yanıt verdi:

"Asla böyle bir şey söz konusu bile değil. Bence insanlar bir flörte, bir ilişkiye başladığı zaman bir insanın ne olabileceğini geleceğe dair verdiği o sinyallerden alırsınız diye düşünüyorum. Ben hayatımda bana karşı sesini yükseltmiş bir erkeğe bile tahammül etmem. Çizgimi çizerim. O yüzden ilerisini yaşamam söz konusu bile olmadı şu güne kadar. Bundan sonra olmayacağına da çok eminim. Neden eminim? Ben öyle bir kadın olduğum için değil, buna müsade etmezsiniz yada dediğim gibi karşınızdaki insanı iyi tahlil edersiniz. Öyle bir şey söz konusu değil. Çok naif, çok güzel bir insandı. Süreç içinde anlaşamayabiliyorsunuz. Olabiliyor." dedi.

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Begüm Birdören 'Evlilik aşkı öldürüyor mu?' sorusuna da yanıt verdi:

"Evlilik hepimize jelatinli, janjanlı paketlerde sunulan bir şey gibi... Yılbaşı paketi gibi... Ben buna çok inanmıyorum. Evliliğin kutsallığına da inanmıyorum. Evliliğin kendisi değil, ilişki kutsaldır. Evlilik aşkı ölüdürüyor mu, hiç sanmıyorum."