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Haber Giriş: 02.09.2020 - 08:35 | Son Güncelleme:

2 yıllık aşk bitti! Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler ayrıldı

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
2 yıllık aşk bitti! Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler ayrıldı
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Meslektaşı Tuan Tunalı ile evliliği 2018 yılında olaylı şekilde sona eren oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’nin 2 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Alp Güler’le ilişkisi bitti.

İkili, 10 gün önce konuşup anlaşarak ilişkilerini noktalama kararı aldı. Küçükköse ve Güler’in kötü ayrılmadığı ve dostluklarının devam ettiği öğrenildi. Hazal Filiz Küçükköse geçen yıl 32’nci yaşını kutlarken Alp Güler güzel oyuncuya yarım altın takarak herkesi şaşırtmış, çift bu sürpriz hediyeyle magazin sayfalarına haber olmuştu.

2 yıllık aşk bitti Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler ayrıldı


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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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