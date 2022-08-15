2 yıl önce eşini kaybetmişti... Özgü Namal'dan set ziyareti

Haberin Devamı

SET ZİYARETİ

Özgü Namal, Onur Tan’ın yönettiği dizinin setini ziyaret etti. Tan, ünlü oyuncuyla fotoğrafını şu notla paylaştı:

“Tam yalnız kaldığını düşünür, çok yorulur, güçsüz düşersin, bir anda kalbinde yaşama sevinci yaratan dostların ziyaretine gelir.”

HELLO 4!

Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer’le ilişki yıldönümünü birlikte fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak kutladı.

Ünlü oyuncu, o karelerin altına “3 yıl geçmiş hello 4” diye yazdı. Tuncer ‘kalp’ emoji’siyle yanıt verdi.

Haberin Devamı

HEDEF ŞAŞIRTTI

Önder Öztarhan önceki akşam genç bir kadınla Bebek’teki bir mekândaydı.

Dışarıda muhabirlerin beklediğini fark eden iş insanı, birlikte görüntü vermemek için kız arkadaşını önden gönderdi. Öztarhan çıkışta soruları yanıtsız bıraktı. İş insanının eski sevgilisi Aslı Enver de geçtiğimiz hafta yeni erkek arkadaşıyla görüntülenmişti. (Sayit DURMAZ)

YENİ YAŞ BULUŞMASI

Necla Uygur, yeni yaşını oğulları ve gelinleriyle birlikte kutladı.

Çiğdem-Behzat Uygur ve Filiz-Süha Uygur, usta sanatçının doğum gününden fotoğraflarını “İyi ki doğdunuz… Sağlıklı, mutlu nice yaşlar” notuyla paylaştı.

KIRMIZIDAN VAZGEÇMEDİ

Ebru Yaşar, geliriyle hatıra ormanı yaptıracağı konser serisinin ikincisini önceki akşam Kuşadası AVM Amfi Tiyatro’da verdi.

Haberin Devamı

Daha önce bir konserinde düşerek diz kapağını kıran ve nazardan korktuğu için bir süre kırmızı renkten uzak duracağını söyleyen Ebru Yaşar, aylar sonra sahnede ilk kez bu renkte bir elbise giydi.

GÖZ ÖNÜNDE OLMANIN FATURASI

Defne Samyeli önceki akşam kızı Deren Talu ile Bebek Lucca’dan çıkarken görüntülendi.

Samyeli, kızları Deren ve Derin’in bir dergiye verdiği röportajda ünlü bir ismin kızı olmanın nasıl olduğunu değerlendirmesi hakkında şunları söyledi: “Göz önünde bulunmanın faturaları böyle oluyor.”

ÇAYLA 'ŞEREFE'

Aşkın Nur Yengi geçtiğimiz hafta sonu Alaçatı Şerefe’de sahneye çıktı.

Haberin Devamı

Alkol ve sigara kullanmayan Aşkın Nur Yengi sahnede çay içti. Ünlü şarkıcı, kendisine kadeh kaldıran sevenlerine de ince belli

çay bardağıyla karşılık verdi. Sanatçı konserinde ayrıca Harun Kolçak’ı andı, “Kendisiyle çalışmaktan gurur duyduğum rahmetli Harun’un ruhu şad olsun” diyerek “Bile Bile”yi söyledi. (Deniz BOY)

YAĞMUR ENGEL OLMADI

Atiye önceki akşam Afyonkarahisar’da düzenlenen Teknofest Türkiye etkinlikleri kapsamında Gençlik Oyunları Festivali’nde sahne aldı.

Ücretsiz etkinliğe yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Atiye, konserin ilk dakikalarında yağmaya başlayan ve hızlanan yağmura rağmen sahnesine ara vermedi.