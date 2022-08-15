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2 yıl önce eşini kaybetmişti... Özgü Namal'dan set ziyareti

Güncelleme Tarihi:

#Özgü Namal#Eda Ece#Önder Öztarhan
2 yıl önce eşini kaybetmişti... Özgü Namaldan set ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 08:57

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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SET ZİYARETİ

Özgü Namal, Onur Tan’ın yönettiği dizinin setini ziyaret etti. Tan, ünlü oyuncuyla fotoğrafını şu notla paylaştı:

2 yıl önce eşini kaybetmişti... Özgü Namaldan set ziyareti

“Tam yalnız kaldığını düşünür, çok yorulur, güçsüz düşersin, bir anda kalbinde yaşama sevinci yaratan dostların ziyaretine gelir.”

HELLO 4!

Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer’le ilişki yıldönümünü birlikte fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak kutladı.

2 yıl önce eşini kaybetmişti... Özgü Namaldan set ziyareti

Ünlü oyuncu, o karelerin altına “3 yıl geçmiş hello 4” diye yazdı. Tuncer ‘kalp’ emoji’siyle yanıt verdi.

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HEDEF ŞAŞIRTTI

Önder Öztarhan önceki akşam genç bir kadınla Bebek’teki bir mekândaydı.

2 yıl önce eşini kaybetmişti... Özgü Namaldan set ziyareti

Dışarıda muhabirlerin beklediğini fark eden iş insanı, birlikte görüntü vermemek için kız arkadaşını önden gönderdi. Öztarhan çıkışta soruları yanıtsız bıraktı. İş insanının eski sevgilisi Aslı Enver de geçtiğimiz hafta yeni erkek arkadaşıyla görüntülenmişti. (Sayit DURMAZ)

YENİ YAŞ BULUŞMASI

Necla Uygur, yeni yaşını oğulları ve gelinleriyle birlikte kutladı.

2 yıl önce eşini kaybetmişti... Özgü Namaldan set ziyareti

Çiğdem-Behzat Uygur ve Filiz-Süha Uygur, usta sanatçının doğum gününden fotoğraflarını “İyi ki doğdunuz… Sağlıklı, mutlu nice yaşlar” notuyla paylaştı.

KIRMIZIDAN VAZGEÇMEDİ

Ebru Yaşar, geliriyle hatıra ormanı yaptıracağı konser serisinin ikincisini önceki akşam Kuşadası AVM Amfi Tiyatro’da verdi.

2 yıl önce eşini kaybetmişti... Özgü Namaldan set ziyareti

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Daha önce bir konserinde düşerek diz kapağını kıran ve nazardan korktuğu için bir süre kırmızı renkten uzak duracağını söyleyen Ebru Yaşar, aylar sonra sahnede ilk kez bu renkte bir elbise giydi.

GÖZ ÖNÜNDE OLMANIN FATURASI

Defne Samyeli önceki akşam kızı Deren Talu ile Bebek Lucca’dan çıkarken görüntülendi.

2 yıl önce eşini kaybetmişti... Özgü Namaldan set ziyareti

Samyeli, kızları Deren ve Derin’in bir dergiye verdiği röportajda ünlü bir ismin kızı olmanın nasıl olduğunu değerlendirmesi hakkında şunları söyledi: “Göz önünde bulunmanın faturaları böyle oluyor.”

ÇAYLA 'ŞEREFE'

Aşkın Nur Yengi geçtiğimiz hafta sonu Alaçatı Şerefe’de sahneye çıktı.

2 yıl önce eşini kaybetmişti... Özgü Namaldan set ziyareti

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Alkol ve sigara kullanmayan Aşkın Nur Yengi sahnede çay içti. Ünlü şarkıcı, kendisine kadeh kaldıran sevenlerine de ince belli
çay bardağıyla karşılık verdi. Sanatçı konserinde ayrıca Harun Kolçak’ı andı, “Kendisiyle çalışmaktan gurur duyduğum rahmetli Harun’un ruhu şad olsun” diyerek “Bile Bile”yi söyledi. (Deniz BOY)

YAĞMUR ENGEL OLMADI

Atiye önceki akşam Afyonkarahisar’da düzenlenen Teknofest Türkiye etkinlikleri kapsamında Gençlik Oyunları Festivali’nde sahne aldı.

2 yıl önce eşini kaybetmişti... Özgü Namaldan set ziyareti

Ücretsiz etkinliğe yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Atiye, konserin ilk dakikalarında yağmaya başlayan ve hızlanan yağmura rağmen sahnesine ara vermedi.

 

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