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2 milyonluk davada Alişan'ın tanığı eşi Buse Varol

#Alişan#Buse Varol#Dr. Ufuk A
2 milyonluk davada Alişanın tanığı eşi Buse Varol
Özge Eğrikar

ALİŞAN’ın Dr. Ufuk A.’ya açtığı 2 milyon 10 bin liralık tazminat davasında eşi Buse Varol tanık olarak dinlendi.

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Ünlü türkücü, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Ufuk A.’nın gerçekleştirdiği yağ aldırma operasyonu sonucunda vücudunda kalıcı hasar meydana geldiğini ve ölümden döndüğünü iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Alişan ayrıca İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak tazminat davası açmıştı. Arkadaşı olan Dr. Ufuk A.’nın daha fit ve sağlıklı görüneceğini belirterek kendisini ameliyata ikna ettiğini dilekçesinde anlatan Alişan, 5.5 saat süren operasyon sonucunda doktor hatası nedeniyle ölümle karşı karşıya kaldığını öne sürmüştü.

2 milyonluk davada Alişanın tanığı eşi Buse Varol

Alişan, 5 buçuk saat süren operasyon sonucu, doktor hatası nedeniyle ölümle karşı karşıya kaldığını öne sürmüştü.

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2 yıldır devam eden dava, İstanbul Tüketici Mahkemesi’nde görüldü. Gizli görülen duruşmada Alişan’ın eşi Buse Varol ile şoförü Mehmet Tahir tanık olarak dinlendi. Duruşma, taraf avukatlarının tanık anlatımlarına karşı beyanda bulunmaları için ertelendi. 

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#Alişan#Buse Varol#Dr. Ufuk A

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