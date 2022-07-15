Bodrum'a geliyor... 2 milyar euro’luk buluşma!

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Karina Marine Group’un merakla beklenen etkinliği “Azimut Türkiye Yaz Buluşması” 24 Temmuz’da Villa Maçakızı’nda yapılıyor. Tekne tutkunları bir araya getirecek buluşmaya, 2 milyar euro’yu aşan sipariş listesiyle bir rekora imza attığını duyuran Azimut-Benetti Group Başkan Yardımcısı Giovanna Vitelli de katılıyor.

Tersaneciliğe yeni bir soluk getiren Azimut-Benetti Group’un kurucusu ve Başkanı Paolo Vitelli’nin kızı olan Giovanna Vitelli, markanın çıkaracağı yeni modellerin heyecanını Türkiye’deki tekne severlerle paylaşacak.

Villa Maçakızı’nın eşsiz manzaralı denizinde Azimut Yachts’ın birçok modeli de bu özel gecede yerini alacak.

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Sabırsızlıkla beklenen davette, Borusan Otomotiv-BMW Türkiye ve İtalyan saat markası Panerai de deniz tutkunlarıyla buluşacak. Davetliler Villa Maçakızı’nın İtalyan şefi Carlo Bernardini tarafından hazırlanan ikramlar, kokteyller ve gece boyunca Elif Çağlar’ın caz performansı ile keyifli vakit geçirecek.

Bayramı ailece kutladılar

Cemiyetin ünlü ismi Ender Mermerci, kızları Derin Mermerci ve Yosun Reza ile birlikte Bodrum’da bayram tatili yaptı.

Derin Mermeci’nin ikiz kızları Mila ve Lâl’in yanı sıra sevgilisi Murat Aslan’ın da bulunduğu tatilde aile, teknelerinde objektiflere yansıdı. Yosun Reza’nın üç çocuğunun da eşlik ettiği tatilde oldukça iyi vakit geçiren aile, keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

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Detoks suyunun müdavimleri

Pelin Karahan, dizisinin sezon finali yapmasıyla eşi Bedri Güntay ve iki oğluyla soluğu Bodrum’daki yazlığında aldı. Çift, formlarını korumak için her sabah yürüyüş yapıyor. Olmazsa olmaz durakları ise Yalinn Hotel.

Çünkü Yalinn Hotel, sabah yürüyüşü yapanlar için güzel bir hizmet başlatmış! Maydanoz, limon, zencefil ve tarçın çubuklarıyla hazırladığı detoks suyunu yürüyüş yapanlara ikram eden otel, sadece Pelin Karatay-Bedri Güntay çiftinin değil, birçok ünlü ismin vazgeçilmez durağı oldu.

Maji Art Gallery Bodrum’da

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Gaye Donay’ın sahibi olduğu Nişantaşı’ndaki Maji Art Gallery, ikinci şubesini Bodrum’un gözde otellerinden Titanic Deluxe’te hayata geçirdi. Galeri, yaz sezonunu “Summer Art Bodrum” adı altında 15 sanatçının 30 eserinin yer aldığı grup sergisiyle açtı. Eserler, Titanic Deluxe Bodrum Hotel içinde dört bağımsız galeri ve dış mekân heykel yerleştirmeleriyle sanatseverlerle buluştu.

Mikonos’a gittiler

Cemiyetin ünlü çiftleri Melis-Burak Hatipoğlu, Melda-Sinan Kosif, Hale-Cihan Kosif ve Gülşah-Murat Gordi, bayram tatili için komşuyu tercih etti. Tekneyle Yunanistan’ın en popüler adalarından Mikonos’a geçen yakın dostlar, bayram tatilinde birlikte keyif yapıyor. Bol bol gezen dostlar, gündüz plajların akşam da eğlence hayatının tadını çıkarıyor.

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