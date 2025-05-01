2 Mayıs günü hayatında yeni bir sayfa açılıyor... Tam tahta çıkacak çocukmuş... Annesi yanlış sırayla doğurmuş!

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Çift, evlilik yıl dönümlerini 29 Nisan'da kutladı... Ondan bir hafta önce, yani 23 Nisan günü en küçük çocukları Prens Louis'nin doğum günüydü.

Şimdi de sırada ortanca çocukları ve tek kızları Prenses Charlotte var. Üç kardeşin en baskın karakterlisi gibi görünen hatta birçok kişiye Kraliçe 2. Elizabeth'i hatırlatan Charlotte, 2 Mayıs'ta 9 yaşını bitirecek.

Galler çiftinin en büyük çocuğu George'un ise kardeşlerinden farklı olarak 22 Temmuz'da dünyaya geldiğini not düşelim.

Sonra da Charlotte'a dönelim.

HAYATINDA YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR

Kate ile William'ın tek kızı Charlotte Elizabeth Diana, 2 Temmuz 2015'te dünyaya gözlerini açtı. Küçük prenses, yarın da artık tek rakamlı yaşlarını bitirip iki rakamlı yaşlarına başlayacak.

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Özetle Charlotte'un hayatında yeni bir sayfa açılacak.

Şu sıralar 14'üncü evlilik yıl dönümleri için Mull Adası'nda bulunan Kate ile William da bugün evlerine dönüp yarın bu özel gününde kızlarının yanında olacaklar.

DOĞDUĞU GÜNDEN İTİBAREN GÖZ ÖNÜNDE

Tabii ki Charlotte da daha dünyaya gelmeden milyonlarca kişinin ilgisini çeken bir bebekti. Doğduktan sonra da bu ilgi giderek katlandı.

Zaten yaşı ilerleyip ailesiyle birlikte daha fazla kamuoyu karşısına çıktıkça Charlotte'a yönelen meraklı bakışlar da giderek artıyor.

Gelecekte tahta çıkacak olan ağabeyi George'a kıyasla daha baskın bir kişiliğe sahip Charlotte.

Bunu da daha küçücük yaşlarından itibaren gözler önüne sermeye başladı zaten.

'BİLMİŞ' PRENSES

Kardeşi Louis'nin vaftiz töreninde ailesiyle birlikte kiliseye girerken basın mensuplarına "Siz gelmiyorsunuz" diye seslenmesi zaten unutulur gibi değildi.

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Ya da ailece katıldıkları törenlerde ağabeyi George'a nasıl davranması gerektiğini hatırlatması da çoktan hafızalara kazındı.

Dedesi Charles'ın taç giyme töreninde afacan kardeşi Louis de ona emanet edilmişti... Böyle böyle annesi Kate'in aile içindeki en büyük yardımcısı olduğunu kanıtladı zaten Charlotte.

HEM ZENGİN HEM BAŞKALARINA PARA KAZANDIRIYOR

Son dönemde onunla ilgili konuşulan başka bir ayrıntı daha var...

Charlotte, üç kardeşinin en zengini. Her ne kadar şu anda cebinde beş kuruşu olmasa da yeteri kadar büyüdüğünde hiç tanıyamadığı babaannesi Diana'nın değerli mücevherleri ona kalacak.

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Bunun da ötesinde Charlotte daha şimdiden hem ülkesi hem de ünlü moda firmaları için bir "kazanç unsuru" olarak görünüyor.

Bir başka deyişle Charlotte bir stil ikonu...

KÜÇÜCÜK YAŞTA STİL İKONU OLDU

Her giydiği kıyafet, kullandığı her aksesuar kapış kapış gidiyor. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kız çocuk annesi "kendi prenseslerini" Charlotte gibi giydirmek için kesenin ağzını açıyor. Bu da moda firmalarının kasasına hatırı sayılır bir gelir girmesini sağlıyor.

Charlotte bu konuda annesi Kate'in izinden gidiyor diyebiliriz. Tıpkı kadın modasındaki "Kate etkisi" gibi çocuk modasında da "Charlotte etkisi" söz konusu.

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Bir kraliyet uzmanı olan Sharon Carpenter, US Weekly'ye bir süre önce yaptığı açıklamada bu konuda "Charlotte etkisi" satışları artırmaya yardımcı oluyor. Charlotte'un yaşamı boyunca İngiltere ekonomisine katkısının 3 ile 4 milyar pound arasında olacağı tahmin ediliyor" diye anlattı bu durumu.

Hatta onun söylediğine göre bu, ileride kral olup tahta geçecek ağabeyi George'un etkisinden daha fazla.

18 YAŞINA GELDİĞİNDE AİLENİN GİZLİ SİLAHI OLACAK

Kraliyet uzmanlarının Charlotte ile ilgili başka bir öngörüsü daha var. Şu anda ailesiyle birlikte bazı etkinliklerde yer alıyor Prenses.



Fakat 18 yaşına geldiğinde artık yalnız başına da ailesini temsil edebilecek. Bu durumda da İngiliz kraliyet ailesinin "gizli silahı" haline dönüşecek.

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Her ne kadar bunun için biraz daha beklemesi gerekse de Charlotte daha şimdiden katıldığı etkinliklerde bütün dikkatleri üzerine toplamayı biliyor.

Annesi ile katıldığı Wimbledon Açık erkekler finalinde kanser tedavisi nedeniyle uzun süre gözden uzak kalan Kate kadar ilgi çekti.

İSPANYOLCA ÖĞRENMEYE HEVESLİ

Charlotte her ne kadar taht sıralamasında ağabeyinden sonra gelse de Kate ile William onun eğitimine de büyük önem veriyor.

Küçük kız kardeşleriyle birlikte Lambrook School'a gidiyor... Öğretmenleri tarafından da ayrıcalıklı muamele görmüyor üstelik.

Charlotte'un bir başka özelliği de yabancı dil öğrenme konusundaki eğilimi. Küçük prenses özellikle de İspanyolca öğrenmeye hevesli.



Bunun en önemli nedeni de üç kardeşin dadısı Maria Teresa Borrallo'nun İspanyol kökenli olması.

Kraliyet ailesinin gözde dadısı Maria Teresa, üç kardeşe de İspanyolca öğretiyor.

DANS ETMEYİ SEVİYOR... SORUMLULUK DUYGUSU YÜKSEK

Dans konusunda da meraklı olan Charlotte, annesi Kate'in anlattığına göre bağımsız bir kişiliğe sahip. Ayrıca sorumluluk duygusu da yüksek. Bir kraliyet uzmanına göre de Charlotte, kamuoyuna yansıyan baskın kişiliğini evde de dışa yansıtıyor. Ailenin çalışanlarından birine göre "evdeki patron da Charlotte."





Prenses Charlotte, tıpkı annesi Kate gibi bir moda ikonu... Giydiği kıyafetler, kullandığı aksesuarlar kapış kapış satılıyor.