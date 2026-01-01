2 kez çok sevdi, ikisinde de kalbi çok kırıldı… Yıllar sonra öyle bir aşk buldu ki evlenmeye bile gönlü var

Haberin Devamı

Hatta gelen dedikodulara göre öyle mutlu ki geçmişteki tüm kalp kırıklıklarına rağmen bir kez daha evlenmeyi bile hayal ediyor.

Jennifer Aniston da 2025’i mutlu bitiren ünlülerden oldu. Ünlü oyuncu yaz aylarından beri hastalarını hipnoz yoluyla iyileştiren bir terapist ve çok satan kitaplar da yazan Jim Curtis’le birlikte.

Daha önce Brad Pitt ve Justin Theroux ile evlenen ve iki evliliği de ayrılıkla sonuçlanan ve büyük ses getiren Jennifer Aniston değil yeniden evlenmek yıllardır hayatına kimseyi sokmuyordu.

HER ŞEYE RAĞMEN YENİDEN EVLENMEYE BİLE HAZIR

Jennifer Aniston'ın iki büyük kalp kırıklığının ardından kendisine "mutluluk ve güvenlik" getiren erkek arkadaşı Jim Curtis ile üçüncü kez evlenmeye açık olabileceği konuşuluyor.

Yıllardır aşk hayatı dillerde olan, zaten geçmiş yıllarda yaşadıkları çok konuşulduğu için bu konularda konuşmaktan bile hoşlanmayan Jennifer Aniston için artık her şey bambaşka.

Bir yandan 56 yaşında bulduğu bu yeni aşkın mutluluğunu yaşayan Jennifer Aniston artık bu konuda ketum davranmaktan da vazgeçti. Ünlü oyuncu sık sık sevgilisi Jim Curtis’le çıktığı yemek randevularında fotoğraflanıyor.

"MUTLULUĞUNU SAKLAMAKTAN YORULMUŞTU"

Bununla da kalmayan Aniston, sevgilisinin fotoğraflarını Instagram hesabından da paylaşarak bir nevi bu ilişkiyi resmileştirmiş oldu ve ciddiyetini ortaya koydu.

Aşk konusunda gönlü kırık olduğu için hep temkinli davranan Jennifer Aniston’ın kalbini bu kadar açabilmiş olması için çok özel bir insanla olması gerektiği, haline bakılırsa ünlü yıldızın en sonunda gönlünün sahibini bulduğu iddia ediliyor.

Yakınları durumu "Sonunda aşkını korkmadan paylaşacak kadar güvende hissediyor. Jen, sevgilisinin doğru insan olduğunu söylüyor. Emin olmasaydı bunu yapmazdı. Mutluluğunu saklamaktan yoruldu." şeklinde yorumluyor.

YAKIŞIKLI HİPNOZCU KALBİNİ BÖYLE ÇALMIŞ

Ve hal böyle olunca da Jennifer Aniston her şeye rağmen evliliğe bile artık sıcak bakıyor.

Jennifer Aniston’ın kalbini böyle fetheden 50 yaşındaki sevgilisi Jim Curtis’in Jennifer Aniston’ın arkadaş çevresiyle de çok iyi kaynaştığı, çok sosyal ve dışa dönük biri olduğu söyleniyor.

YILLARCA ALDATILAN VE TERK EDİLEN KADIN OLARAK ANILDI

Jennifer Aniston 1998’de menajerleri tarafından tanıştırıldığı Brad Pitt’le 2000’de evlenmiş, bu evlilik iki ünlü yıldızın hayranları tarafından da büyük sevinçle karşılanmıştı.

Çiftin 2005’te biten evliliği yıllarca konuşuldu. Brad Pitt 2004’te "Mr. & Mrs. Smith" filminin çekimlerinde tanıştığı Angelina Jolie’ye aşık olmuş, sonra da Jennifer Aniston’ı bırakmıştı.

Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin aşkının Pitt henüz Jennifer Aniston’la birlikteyken başladığı dedikoduları taraflar bunu reddetse de yıllarca konuşuldu. Jennifer Aniston da o günden sonra hep bir başka kadın için terk edilmesiyle ve yaşadığı üzüntüyle hatırlandı.

İKİNCİ DENEMESİ DE BAŞARILI OLMADI

Tüm bu yaşananlara rağmen, Aniston ve Pitt ilerleyen yıllarda dostane ilişkilerini sürdürdüler ve Pitt'in Aniston'ın Curtis ile olan bu yeni ilişkisinden çok mutlu olduğu söyleniyor.

Jennifer Aniston yaşadığı ilk kalp kırıklığının ardından 2011’de bir başka ünlü oyuncu Justin Theroux ile bir ilişkiye başladı. Çift Los Angeles'ın Bel Air semtinde yaklaşık 22 milyon dolara bir ev satın aldıktan sonra 10 Ağustos 2012'de nişanlandılar.

5 Ağustos 2015'te kendi evlerinde az sayıda davetliyle özel bir tören yaparak evlenen çiftin mutluluğu sadece 3 yıl sürdü. 2017'nin sonunda ayrılan çift 2018’de resmen boşandı ve Jennifer Aniston bu boşanmanın ardından, Jim Curtis’e aşık olana kadar hayatına kimseleri sokmadı.