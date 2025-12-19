Hayat onlara Ã¶yle sÃ¼rprizler hazÄ±rladÄ± ki 38 yÄ±l Ã¶nce Marmaris hatÄ±rasÄ±

Haberin DevamÄ±

Evet, bildiniz! Harika AvcÄ± ile mankenlikten oyunculuÄŸa geÃ§en Engin KoÃ§ bu pozda gÃ¶rÃ¼len iki gencecik insan.

ArtÄ±k kendini "Emekli maaÅŸÄ±yla geÃ§iniyorum" diye tanÄ±mlayan Engin KoÃ§, tam 38 yÄ±l Ã¶ncesinden gelen bu fotoÄŸrafÄ± Instagram sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

YanÄ±na da "SÄ±rÄ±lsÄ±klam filminden... Harika AvcÄ±'yla... Marmaris" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Onun bu paylaÅŸÄ±mÄ±na da takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni ve yorum geldi.

SÄ±rÄ±lsÄ±klam (Temas) adlÄ± bu filmde Harika AvcÄ± ile Engin KoÃ§'un yanÄ± sÄ±ra sinemanÄ±n duayenlerinden Ekrem Bora da rol almÄ±ÅŸtÄ±. YÃ¶netmen ise yine bir baÅŸka usta Temel GÃ¼rsu'ydu.

ARADAN GEÃ‡EN ZAMANDA ONLAR Ä°Ã‡Ä°N HAYAT Ã‡OK DEÄžÄ°ÅžTÄ°

SÃ¶ylemesi kolay ama bu pozun Ã§ekilmesinin Ã¼zerinden geÃ§en 38 yÄ±l iÃ§inde her ÅŸey deÄŸiÅŸti.

Ekrem Bora hayata veda etti. Harika AvcÄ± ve Engin KoÃ§ da genÃ§lik gÃ¼nlerini Ã§oktan geride bÄ±raktÄ±. Daha da Ã¶tesinde artÄ±k ikisinin de kameralarÄ±n uzaÄŸÄ±nda bambaÅŸka bir hayatÄ± var.

Harika AvcÄ± kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce dÃ¼nyadan elini eteÄŸini Ã§ekmesiyle gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. Evinde inzivaya Ã§ekildiÄŸi sÃ¶ylenen AvcÄ±, sonradan beÅŸ yÄ±ldÄ±r evinden Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±.

Â

ARTIK GÃ–ZLERDEN UZAK BÄ°R HAYAT YAÅžIYOR

Sinemadan ve mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±ndan elini eteÄŸini Ã§eken Ã¼nlÃ¼ oyuncunun artÄ±k insanlarÄ±n arasÄ±na karÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±, kendini evine kapatÄ±p bir tÃ¼r inzivaya Ã§ekildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Oysa belki de Hollywood'da olsaydÄ± AvcÄ±, onca deneyimi ve onca gÃ¼zelliÄŸiyle mesleÄŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor bile olabilirdi.Â





11 YAÅžINDA FABRÄ°KA Ä°ÅžÃ‡Ä°SÄ° OLDUÂ

GerÃ§ek adÄ± Nermin Ocak olan Harika AvcÄ±'nÄ±n yaÅŸam Ã¶ykÃ¼sÃ¼ 2 Åžubat 1960 gÃ¼nÃ¼ Ä°zmir'de baÅŸladÄ±.

Ä°lkokulu bitirdikten sonra ortaokula baÅŸladÄ± ama yarÄ±da bÄ±raktÄ±. Annesi Sabriye HanÄ±m ile birlikte bir tÃ¼tÃ¼n fabrikasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. O sÄ±rada henÃ¼z 11 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

O dÃ¶nemdeki adÄ±yla Nermin Ocak'Ä±n keÅŸfedilme hikayesi de benzerine filmlerde rastlanacak tÃ¼rden.

KEMERALTI Ã‡ARÅžI HAYATINI DEÄžÄ°ÅžTÄ°REN OLAYLARIN Ä°LK ADIMI OLDUÂ

Bir gÃ¼n annesiyle birlikte Ä°zmir'in Ã¼nlÃ¼ KemeraltÄ± Ã‡arÅŸÄ±sÄ±'na gittiler. O sÄ±rada kentin en Ã¼nlÃ¼ reklam ÅŸirketlerinden birinin sahibi olan Ahmet GÃ¼l de bir ÅŸans eseri aynÄ± Ã§arÅŸÄ±daydÄ±.

Nermin'in fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ o kadar beÄŸendi ki ona kendisinin yanÄ±nda sekreter olarak Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± teklif etti. O da bu teklifi kabul etti.

Nermin Ocak'Ä±n hayatÄ±nda yeni bir sayfa aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ± artÄ±k. Fabrika iÅŸÃ§iliÄŸinden sekreterliÄŸe geÃ§iÅŸ yaptÄ±.Â

GAZÄ°NO PATRONU TELEFONDA SESÄ°NÄ° BEÄžENÄ°NCE...

Onu sinemaya kazandÄ±ran da aslÄ±nda bu sekreterlik iÅŸi oldu. Daha doÄŸrusu o dÃ¼nyaya uzanan yolun ilk adÄ±mÄ±.Â

Bir gÃ¼n kentin en Ã¼nlÃ¼ gazinolarÄ±ndan birinin sahibi reklam iÅŸi iÃ§in Nermin'in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± reklam ajansÄ±na telefon etti.Â Gencecik Nermin telefona yanÄ±t verdi ve daha o anda sesiyle gazino patronunu etkiledi. .

Nuri Bey adlÄ± gazino patronundan iÅŸ teklifi aldÄ± bu kez Nermin Ocak.

Daha sadece bir hafta sonra artÄ±k adÄ± gazinonun neon Ä±ÅŸÄ±klÄ± tabelasÄ±nda yerini almÄ±ÅŸtÄ±. Nermin artÄ±k o andan itibaren TÃ¼rkiye'nin renkli dÃ¼nyasÄ±nÄ±n kapÄ±sÄ±ndan iÃ§eriye adÄ±mÄ±nÄ± atmÄ±ÅŸ oldu.

Ä°SMÄ°NÄ° GÃ–NÃœL YAZAR KOYDU

Ona Harika AvcÄ± ismini veren ise bir dÃ¶nemin TaÅŸ Bebek lakaplÄ± ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± GÃ¶nÃ¼l Yazar oldu.

Kendisi gibi sahneye adÄ±m atan birÃ§ok kiÅŸiye benzer ÅŸekilde sinemaya geÃ§ti Harika AvcÄ±. 1980'li yÄ±llarda ardÄ± ardÄ±na filmler Ã§evirdi.

1978 yÄ±lÄ±nda Ä°yi Aile Ã‡ocuÄŸu ile baÅŸladÄ±ÄŸÄ± sinema serÃ¼venine AteÅŸ DaÄŸlÄ±, Yasemin, Kalbimdeki DÃ¼ÅŸman, Sevgiler DÃ¼ÅŸlerde KaldÄ± ile devam etti. Bu arada birÃ§ok mÃ¼zik albÃ¼mÃ¼ de Ã§Ä±kardÄ±.

Â

Ã–ZEL HAYATI HAREKETLÄ°YDÄ°Â

Bu arada Ã¶zel hayatÄ± da Ã§ok hareketliydi Harika AvcÄ±'nÄ±n...

Daha Ã¼nlÃ¼ olmadan Ã¶nce Ege Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi'nde Ã¶ÄŸrenci olan Ä°ranlÄ± bir genÃ§le aÅŸk yaÅŸadÄ±. ÃœnlÃ¼ler dÃ¼nyasÄ±na adÄ±m attÄ±ktan sonra ise ilk ÅŸÃ¶hretli sevgilisi Ahmet Ã–zhan oldu..

AvcÄ±'nÄ±n gÃ¶nÃ¼l defterinde, Kuveytli iÅŸ insanÄ± Bedii Cihanel, dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ futbolcusu RÄ±dvan Dilmen, yine Ã¼nlÃ¼ futbolcu Ayhan Akbin, bir dÃ¶nemin Ã§ocuk yÄ±ldÄ±zÄ± Sezercik yani Sezer Ä°nanoÄŸlu, Dikran Masis, Onno TunÃ§, Cem Ã–zer gibi isimler var.

Bu arada bir dÃ¶nem sevgilisi olan iÅŸ insanÄ± Reha SÃ¼ren onu Ä°ngilizce Ã¶ÄŸrenmesi iÃ§in Londra'ya gÃ¶nderdi. Orada lady'lik okuluna da gitti.

O aÅŸk bittikten sonra Harika AvcÄ±, bir sÃ¼re de iÅŸ insanÄ± Kadir Aksu ile romantik iliÅŸki yaÅŸadÄ±.

AvcÄ± son olarak 2009 yÄ±lÄ±nda kendisinden 20 yaÅŸ daha genÃ§ menajeri Ä°brahim Ã–ztÃ¼rk ile evlendi. Fakat 2015 yÄ±lÄ±nda boÅŸanma davasÄ± aÃ§tÄ±.

Harika AvcÄ± bu evliliÄŸi sÄ±rasÄ±nda eÅŸinden ÅŸiddet gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de sÃ¶ylemiÅŸti. Hatta bir keresinde sabaha karÅŸÄ± Ä°brahim Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n baÅŸÄ±na silah dayayarak kendisini uyandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± bile anlattÄ±. BelirttiÄŸine gÃ¶re elinden silahÄ± aldÄ± ve hemen polisi aradÄ±.

Bir baÅŸka seferde de eÅŸinin kendisini merdivenlerden ittiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼Â AvcÄ±. Hatta bayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sonra evcil kÃ¶peÄŸinin kendisini ayÄ±lttÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ekledi.

AvcÄ±, hayatÄ± boyuna hiÃ§ anne olmadÄ±. SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bir kÄ±zÄ± olacaktÄ± ama erken doÄŸdu ve yaÅŸama tutunamadÄ±.

Ã–yle ya da bÃ¶yle bugÃ¼n artÄ±k eski gÃ¼nlerinin Ã§ok uzaÄŸÄ±nda olsa da Harika AvcÄ±, TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n ve mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n unutulmazlarÄ± arasÄ±na yazdÄ±rdÄ±.

Hem kim bilir belki kendini toparlar ve yine eskisi gibi mesleÄŸine dÃ¶ner.Â

Kemal Sunal ile oynadÄ±ÄŸÄ± Ä°yi Aile Ã‡ocuÄŸu, Harika AvcÄ±'nÄ±n sinemaya adÄ±m attÄ±ÄŸÄ± film.Â

BÄ°R DÃ–NEM HAREKETLÄ° HAYATIYLA GÃœNDEMDEYDÄ°

TÃ¼rkiye'de erkek manken denilince akÄ±llara 1980'lere ve 90'lÄ± yÄ±llara damgasÄ±nÄ± vuranlar arasÄ±nda ilk akla gelenlerden biri Engin KoÃ§.

Liseyi bitirdikten sonra Ã¶ÄŸrenimine devam etmek yerine kendine bir kariyer yolu Ã§izmeye karar verdi KoÃ§. Bir sÃ¼re Galatasaray alt yapÄ±sÄ±nda voleybol oynayan Engin KoÃ§, kÄ±sa bir sÃ¼re de Ã¼nlÃ¼ kuafÃ¶r Erdem KÄ±ramer'in salonunda Ã§Ä±raklÄ±k yaptÄ±.

HayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren olay ise 17 yaÅŸÄ±ndayken Mankenler KralÄ± yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lmasÄ± oldu. Burada birinci olduktan sonra podyumdaki serÃ¼veni baÅŸladÄ±.

Bir dÃ¶nem magazin dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en renkli simalarÄ±ndan biri olan KoÃ§, birÃ§ok meslektaÅŸÄ± gibi oyunculuÄŸu da denedi. 1983 yÄ±lÄ±ndan 2012'ye kadar Ã§ok sayÄ±da TV dizisi ve sinema filminde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

Engin KoÃ§, mankenlikten sonra oyunculuÄŸa yÃ¶neldi. Ã‡ok sayÄ±da yapÄ±mda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.





Bir dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ manken ve oyuncusu Engin KoÃ§'un eÅŸi ve oÄŸluyla sakin bir hayatÄ± var.Â





ARTIK EMEKLÄ° MAAÅžIYLA DAHA SAKÄ°N BÄ°R HAYAT SÃœRDÃœRÃœYORÂ

Daha Ã¶nce iki kez evlenip boÅŸanan KoÃ§, 2011 yÄ±lÄ±nda PÄ±nar KÄ±vrak ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Bu evlilikten bir erkek Ã§ocuk sahibi oldu.

KoÃ§, kendi dÃ¶neminde fÄ±rtÄ±nalar estiren birÃ§ok meslektaÅŸÄ± gibi bir noktada mesleÄŸini bÄ±raktÄ± ve daha sakin bir hayat sÃ¼rmeye baÅŸladÄ±.

Hatta son dÃ¶nemde memleketi Sivas'ta bir kÃ¶y evi yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve artÄ±k onunla ilgilendiÄŸini sÃ¶yledi.

GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nÄ± geÃ§irdiÄŸi pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nyaya veda eden Engin KoÃ§, ÅŸimdi eÅŸi ve oÄŸluyla birlikte sÄ±radan bir hayat yaÅŸÄ±yor. SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re de emekli maaÅŸÄ±yla hayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

KoÃ§, artÄ±k kiÅŸisel tarihinin sayfalarÄ±na karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olan eski hayatÄ±nÄ± hiÃ§ Ã¶zlemediÄŸini sÃ¶ylemekten de geri durmuyor.