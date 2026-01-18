19 yıllık karısını terk etmişti… Kendine hemen yarı yaşında sevgili bulmuş!

Haberin Devamı

Yıllar yılı dışarıya karşı çok mutlu bir görüntü veren çiftin büyük aşkları sanki göz açıp kapayana kadar bitmiş, ayrıldıkları ortaya çıkana kadar durumlarıyla ilgili olarak deyim yerindeyse ser verip sır vermeyen çift bir anda yollarını ayırarak hayranlarını şaşkına çevirmişti.

Bu 19 yıllık yuvayı dağıtanın ve Hollywood’un en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen Nicole Kidman’ı terk edenin ünlü şarkıcı Keith Urban olduğu iddia edilmişti.

Hatta söylenenlere göre çift yaz aylarında ayrılık kararı alsa da Nicole Kidman aylarca evliliğini kurtarmak için uğraşmış, çabaları sonuçsuz kalınca çift en sonunda eylül ayında yollarını ayırdıklarını açıklamıştı.

Haberin Devamı

Ünlü ikilinin ayrılığı duyulduktan hemen sonra Keith Urban'ın kendisiyle birlikte sahneye çıkan gitarist Maggie Baugh ile ilişkisi olduğuna dair söylentiler çıkmış ancak ünlü şarkıcının çevresi bu söylentilere karşı çıkmıştı.

Bu ayrılığın sebebiyle ilgili farklı iddialar ortaya atılsa da ne Nicole Kidman ne de Keith Urban konuyla ilgili hiç açıklama yapmadılar. Ancak anlaşılan ünlü şarkıcının gözünün dışarıda olduğuna dair söylentilerde biraz olsun gerçeklik payı vardı…

Çünkü gelen son haberlere göre Keith Urban çoktan kendine genç bir sevgili buldu hatta onunla birlikte yaşamaya başladı.

Bu kişinin ise tıpkı Keith Urban gibi bir Country müzik yıldızı olan 26 yaşındaki şarkıcı Karley Scott Collins olduğu iddia edildi.

İkilinin birlikte hiç görüntü vermediği ve çok dikkatli davrandıkları ancak birlikteliklerinin kendi çevrelerinde çoktan duyulduğu söyleniyor.

Haberin Devamı

Çiftin iki kızları ise durumun farkındalar ve babaları yarı yaşında bir güzelle yoluna devam edince onlar da annelerine daha fazla destek çıkmaya başlamışlar…

Nicole Kidman ve Keith Urban ayrıldığından beri çiftin kızları 17 yaşındaki Sunday Rose ve 15 yaşındaki Margaret Faith annelerinin yamacından neredeyse hiç ayrılmadı.

Velayet anlaşması gereği Nicole Kidman’la kalan kızları ayrılık haberi duyulduğundan beri her yere onunla birlikte gittiler, annelerinin iş için yaptığı yolculuklardan memleketleri Avustralya’ya yaptıkları yolculuğa kadar hep ona destek çıkıp birlik görüntüsü verdiler.

Haberin Devamı

Söylentilere göre Keith Urban’ın kızları babalarının hem annelerini terk edip hem de hemen kendine genç bir sevgili bulmasına epey bozulmuşlar ve böylece Nicole Kidman’la hep bir arada olup ona destek olmak ve babalarına nispet yapar gibi onunla mutluluk pozları vermek amaçları haline gelmiş.

Çiftin birbirlerinden maddi talepleri olmadan ayrıldıkları boşanma anlaşmalarına göre Keith Urban, kızları Faith ve Sunday ile "her iki haftada bir" hafta sonu geçirme hakkını kazanırken, Nicole Kidman da yılın geri kalan 306 gününde çocuklarla birlikte olacak.