19 yıl önce evlenen ünlü çift mutluluk masalları anlatıyordu... Kocasının adım bile atmadığı bir cennette tek başına hayatını yaşıyor!

Haberin Devamı

Sonra yeniden aşık oldu ve bundan 19 yıl önce hayatını bu kez tanınmış bir müzisyenle birleştirdi. İlk kocasından iki evlatlığı vardı.

İkinci kocasından da biri taşıyıcı anne yöntemiyle olmak üzere iki tane güzel kız çocuk sahibi oldu.

Kocasıyla birlikte gittikleri her yerde de mutluluk tablosu çizdiler. Ünlü çiftin hayatında son dönemde şaşırtıcı gelişmeler oluyor.

Güzel oyuncu önce yabancı bir ülkede oturma izni için başvuruda bulundu. Tek başına!

Son gelen haberlere bakılırsa yine bambaşka bir ülkede kendine kelimenin tam anlamıyla bir cennet yarattı. Yine tek başına!

Bu durum da bugüne kadar olabildiğince birbirleriyle vakit geçirmek isteyen çiftin hakkında bazı söylentilerin ortaya atılmasına neden oldu.

Haberin Devamı

GEÇEN YILIN EYLÜL AYINDAN BERİ BİRBİRLERİNDEN UZAKLAŞTILAR

Bu öykünün kahramanları Nicole Kidman ile country müzisyeni Keith Urban.

Bundan 19 yıl önce evlenen çift, bu arada iki çocuk sahibi oldu. Kidman büyük kızı Sunday Rose'u kendisi dünyaya getirdi. Küçük kızları Faith Margareth ise taşıyıcı anne yöntemiyle doğdu.

Kidman ile Urban bir yandan kariyerlerini başarıyla sürdürürken diğer yandan da mutlu bir evliliği yürüttüler.

Ta ki son döneme kadar.

İleri sürülenlere göre 58 yaşındaki Nicole Kidman, geçen yılın eylül ayında annesini kaybettiğinden bu yana Keith Urban ile yaşadığı Nashville'deki evde değil.

Hatta ABD'de bile değil.

LONDRA'DA LÜKS İÇİNDE HAYATINI YAŞIYOR

Güzel oyuncu ile kocasının neredeyse bir yıldır sürdürdüğü bu ayrı yaşama düzeni ise evlilikleri hakkında söylentilerin ortada dolaşmasına neden oldu.

Aslına bakılırsa bunun bir nedeni de Kidman ile Urban'ın çalışma programlarının yoğunluğu.

Yine de geçmişte de benzer durumlarda kalan ama bir araya gelmek için bütün fırsatları değerlendiren çiftin bu kez farklı davranması kafalarda soru işaretleri yarattı.

Haberin Devamı

Nicole Kidman Practical Magic adlı filminin çekimleri için Londra'yı mesken tuttu kendine.

Orada hayallerindeki cennet gibi evde hayatını yaşıyor. Kocası Keith Urban ile High and Alive adını verdiği turnesi kapsamında ABD senin Kanada benim dolaşıyor.

Kidman, Londra'da bir zamanlar Culture Club'un solisti Boy George'a ait olan muhteşem malikanede hayatını yaşıyor.

KOCASININ GELİP GİTTİĞİNİ BİR KERE BİLE GÖREN OLMADI

Nicole Kidman, Londra'da bir zamanlar ünlü şarkıcı Boy George'a ait olan Hampstead'deki göz kamaştıran malikanede kalıyor. Zaman zaman da olsa kocası Keith Urban'ın gelip gittiğini gören ise bugüne kadar olmadı.

Haberin Devamı

Kaynakların anlattığına göre Kidman'ın yaşadığı ev tam da Hollywood tarzı yaşama alışan yıldızlara layık.

Beş yatak odası ve dört tane banyosu olan malikanenin bir sinema salonu, meditasyon odası ve çatı terası da bulunuyor.

Nicole Kidman bu lüks malikane için aynı 65 bin sterlin kira ödüyor.

Kidman ilk evliliğini 1990 ile 2001 arasında Tom Cruise ile yaptı. Çift, biri kız diğeri erkek iki çocuk evlat edindi. Fakat boşanmanın ardından Kidman'ın o çocuklarla ilişkisi kesildi.

YALNIZ BAŞINA PORTEKİZ'DE OTURMA İZNİ BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Aslına bakılırsa Kidman ile Keith Urban'ın evliliğiyle ilgili söylentilere yol açan haberler bu yılın yaz aylarından beri bitmek bilmedi.

Haberin Devamı

Temmuz ayında Kidman'ın, Portekiz'den oturma izni almak için başvuruda bulundu. Ülkede yayın yapan SIC Noticias'ın haberine göre Kidman, Entegrasyon, Göç ve İltica Ajansı'na başvurdu.

İşin ilginç yanı bunu yalnızca kendisi için yaptı. Ayrıca kocası Keith Urban ülkede oturma izni için böyle bir başvuruda da bulunmadı.

O dönemde konuşulanlara göre Kidman, George Clooney, Paris Hilton, Prenses Eugenie gibi ünlülerin de mülklerinin bulunduğu söylenen Comporta'da lüks ev arayışına bile başladı.

Kidman ile ilgili olarak dikkat çeken başka bir ayrıntı da güzel oyuncunun ya tatilini, yine yanında kocası olmadan kızları, ablası ve yeğenleriyle birlikte Balkanlar ve Avrupa'da geçirmesi.