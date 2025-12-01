×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

19 yaşındaki tek evladını toprağa vermişti… Onu anlatırken hala gözleri parlıyor… ‘Sen benim kalbimin neşesiydin’

Güncelleme Tarihi:

#Drena De Niro#Robert De Niro#Leandro De Niro Rodrguez
19 yaşındaki tek evladını toprağa vermişti… Onu anlatırken hala gözleri parlıyor… ‘Sen benim kalbimin neşesiydin’
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2025 07:05

Ünlü bir anne babanın kızı olarak başladığı hayatında gençlik yıllarında modellik yapmış sonra da ebeveynlerinin yolundan giderek sinema dünyasına adım atmıştı. Oyunculuk da yapımcılık da yaptı, sanat dünyasında kendine saygın bir yer edindi.

Haberin Devamı

Mutlu mesut hayatı bir anne için hayatta yaşanabilecek en büyük acıyla birlikte tepetaklak olacaktı…

Robert De Niro’nun en büyük çocuğu olan kızı Drena De Niro tek çocuğu olan oğlunu sadece 19 yaşındayken aşırı doz uyuşturucudan kaybetti.

19 yaşındaki tek evladını toprağa vermişti… Onu anlatırken hala gözleri parlıyor… ‘Sen benim kalbimin neşesiydin’

İKİ YIL ÖNCE HAYATININ EN BÜYÜK ACISINI TATMIŞTI

Drena De Niro, anne sezgileriyle 2 Temmuz 2023 sabahına tamamen perişan hissederek uyandığını ve bunun nedenini bilmediğini hatırlıyor.

"O sabah uyandım ve fiziksel olarak perişandım. Konsantre olamıyordum... Çok gergindim," diyen Drena De Niro’nun kapısını kısa süre sonra çalan polisler tek çocuğu Leandro DeNiro Rodriguez'in 20. yaş gününe çok az bir süre kala aşırı dozda uyuşturucudan öldüğünü haber vermişti.

Haberin Devamı

19 yaşındaki tek evladını toprağa vermişti… Onu anlatırken hala gözleri parlıyor… ‘Sen benim kalbimin neşesiydin’

Drena De Niro kapıda duran polis dedektifinin söylediklerini duyduğunda yaşadığı hissi “Dünya yerle bir oldu” diyerek anlatıyor.

TEK EVLADI UYUŞTURUCU YÜZÜNDEN ÖLDÜ

Leandro'nun cansız bedeni yanında beyaz tozlu bir madde ve uyuşturucu kullanma araçlarıyla birlikte bulunmuştu. Daha sonra yapılan incelemelerde talihsiz gencin kazara alınmış aşırı dozda fentanilden öldüğü doğrulandı.

Bu ölümün üzerinden iki yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen ona uyuşturucu temin ettiği iddiasıyla beş kişi daha geçen ay tutuklandı.

19 yaşındaki tek evladını toprağa vermişti… Onu anlatırken hala gözleri parlıyor… ‘Sen benim kalbimin neşesiydin’

SUÇLULAR TUTUKLANDI AMA…

Drena De Niro bu tutuklamalarla ilgili olarak "gerçekten tuhaf" hissettiğini söyleyerek "Çok buruk bir his çünkü daha mutlu hissetmiyorsunuz. Umarım adalet bulurlar. Gençlere uyuşturucu satıyorsanız hayatları riske atıyorsunuz." dedi.

Oğlunun uyuşturucu kullandığını bilmesine rağmen elinden ne gelirse yapsa da onu kurtaramayan talihsiz anne TikTok, pandemi ve fentanil üçlüsünün oğlu için ölümcül bir tsunamiye dönüştüğünü söylüyor.

Haberin Devamı

19 yaşındaki tek evladını toprağa vermişti… Onu anlatırken hala gözleri parlıyor… ‘Sen benim kalbimin neşesiydin’

NE YAPSA DA ONU KURTARAMADI

"Onda çok hızlı bir değişim oldu. O kadar çabuk bozuldu ki, burada bir şeylerin yolunda gitmediğini ve bunun internette yaptıklarıyla bir ilgisi olduğunu anladım."

Aslında Leandro daha önce kısa bir süre için bile olsa rehabilitasyona gitmişti, ancak özellikle ABD’de çok hızla yayılan fentanil adlı ilacın kullanımı onu kurtarılamayacak kadar kötü hale getirmişti…

19 yaşındaki tek evladını toprağa vermişti… Onu anlatırken hala gözleri parlıyor… ‘Sen benim kalbimin neşesiydin’

“NEŞEM, KALBİM VE HAYATIMDAKİ SAF VE GERÇEK OLAN TEK ŞEYDİN”

Drena De Niro oğlu Leandro'yu kaybettikten sonra yürek burkan bir Instagram paylaşımıyla ona seslenmiş ve paylaştığı fotoğraflarının altına "Güzel, tatlı meleğim. Seni karnımda hissettiğim andan itibaren kelimelerin ve tariflerin ötesinde sevdim. Sen benim neşem, kalbim ve hayatımdaki saf ve gerçek olan tek şeydin” diye yazmıştı.

Haberin Devamı

Drena’nın babası ve Leandro’nun da dedesi olan efsane oyuncu Robert De Niro da bu ölümle yıkılmış ve konuşamayacak durumda olduğu için sadece basın sözcüsü aracılığıyla "Sevgili torunum Leo'nun vefatından dolayı çok üzgünüm. Herkesin başsağlığı dilekleri için minnettarız. Leo'yu kaybetmemizin acısını yaşamamız için lütfen bize özel izin verilmesini rica ediyoruz.” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

19 yaşındaki tek evladını toprağa vermişti… Onu anlatırken hala gözleri parlıyor… ‘Sen benim kalbimin neşesiydin’

Gözden KaçmasınRobert De Nironun torunu 20nci yaşını göremeden hayatını kaybetmişti... Acılı anneden buruk kutlama: Umarım ruhun huzur bulmuşturRobert De Niro'nun torunu 20'nci yaşını göremeden hayatını kaybetmişti... Acılı anneden buruk kutlama: Umarım ruhun huzur bulmuşturHaberi görüntüle

EFSANE AKTÖRÜN İLK ÇOCUĞUYDU, ONA İLK TORUNUNU VERMİŞTİ…

Robert De Niro Drena’nın annesi, ünlü oyuncu Diahnne Abbott ile evlendikten sonra 1976'da onu evlat edinip soyadını vermişti. Çiftin, 1988'de boşanmadan önce Raphael adında bir oğulları daha oldu.

Haberin Devamı

Drena De Niro babası Robert De Niro için “Babam onunla ilk kez ve tarif edilemez bir mutlulukla torun sevinci yaşamıştı. Leandro çok saf bir ruhtu.” diyor.

19 yaşındaki tek evladını toprağa vermişti… Onu anlatırken hala gözleri parlıyor… ‘Sen benim kalbimin neşesiydin’

ONU ANLATIRKEN HÂLÂ GÖZLERİ PARLIYOR

Oğlunu kaybettikten sonra ilk kez böyle kapsamlı bir röportaj veren Drean De Niro’nun onu anlatırken hâlâ gözleri parlıyor…

"O harika bir çocuktu, çok zekiydi. Son derece yakındık çünkü hayatımda ilk kez babamla hiçbir ilgisi olmayan bir kimliğe sahip oldum - aniden, hayatınızda sizi en iyi, en kötü yönlerinizle tanıyan biriyle böyle bir ilişki kuruyorsunuz."

19 yaşındaki tek evladını toprağa vermişti… Onu anlatırken hala gözleri parlıyor… ‘Sen benim kalbimin neşesiydin’

Haberin Devamı

Drena De Niro oğlu Leandro öldükten sonra hayatta kalabileceğini düşünmediğini söylüyor. “Cenazeye gittim ve yaşamak istemiyordum…”

BAŞKA AİLELER AYNI ACIYI YAŞAMASIN DİYE…

Drena De Nira oğlunu böyle acı şekilde kaybettikten sonra farkındalık yaratmak için Leandro De Niro Rodriguez Vakfı'nı kurdu. Artık gençlerin uyuşturucu kaynaklı ölümlerinin başlıca nedeni olan fentanil ile mücadele ediyor.

19 yaşındaki tek evladını toprağa vermişti… Onu anlatırken hala gözleri parlıyor… ‘Sen benim kalbimin neşesiydin’

Ve bağımlılık ve ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele eden gençlere sevgi ve empati sunarken başka ailelerin bu acıyı yaşamasını engellemek için çalışıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Drena De Niro#Robert De Niro#Leandro De Niro Rodrguez

BAKMADAN GEÇME!