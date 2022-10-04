Kanser nedeniyle 19 yaşındaki oyuncunun iki memesi birden alınmıştı: Bu dünyanın sonu değilmiş!

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ARTIK ZAFER ONUN... YENİ HAYATINA DA ALIŞTI

Artık hastalıktan büyük ölçüde zaferle çıkmış olsa da hayatının "yeni normaline" alışma sürecinin başlangıçta hiç de kolay olmadığını söyledi. Genç oyuncu, yine de bu yeni duruma alıştığını ve hayatına bu şekilde devam ettiğini belirtti. Sonra da bir kadının iki memesinin de alınmasının, onun kendine olan güvenine zarar vermemesi gerektiğini vurguladı.

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Henüz kariyerinin ve hayatının çok başındayken zor bir hastalıkla yüzleşmek durumunda kaldı Miranda McKeon . Geçen yıl haziran ayında göğüs kanserine yakalandığını öğrendi. O sırada 19 yaşında olan McKeon için, hiç kolay olmayan tedavi süreci başladı. Fakat o sürecin ardından şimdi 20 yaşında olan McKeon, sanki hayatına yeniden başlamış gibi.

Bir dijital platformda yayınlanan " Anne With An E " adlı diziyle tanınan Miranda McKeon, yaşadığı süreci People'a anlattı. Kansere yakalandığı belli olduktan sonra yumurtalıklarını dondurma kararı aldı genç oyuncu. Tedavi için önce iki memesi bir operasyonla alındı. Ardından sekiz seans kemoterapi gördü. Bunu 25 seans da radyasyon tedavisi izledi.

'BEKLEDİĞİMDEN DAHA KARMAŞIKTI'

McKeon, bu süreç hakkında "Bu yeni normale uyum sağlamanın kendisi için bir tür meydan okuma olduğunu" söyledi. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayatta kalma işini yönlendirmek benim beklediğimden daha karmaşıktı. Farklı tedaviler görmek, bunları hayatımla bütünleştirmek, onlara karşı olmak yerine onlarla işbirliği yapmak... Bütün bunlar karmaşık bir süreçti."

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'GÜÇLENDİRİCİ BİR DENEYİM OLDU'

Anlattığına göre hastalığı nedeniyleçifte mastektomi operasyonu geçirmek ve hayatına o şekilde devam etmek onun cesaretini kırmadı, tam tersi oldu. Genç oyuncu bu konuda da "Geçen yıl, içinde bulunduğum bu yeni bedenle rahat hissetmek benim için güçlendirici bir deneyim oldu" diye konuştu.

'BAŞLANGIÇTA KORKURALIM VARDI: Hastalığı nedeniyle iki memesinin birden alınacağını öğrendiği zaman hissettiklerini "Başlangıçta nasıl görüneceğim ve bu durumun benim bedenimle ilişkimi ve kendime olan güvenimi nasıl etkileyebileceği konusunda korkularım vardı. Bence bu birçok kadının, bu tip bir operasyon nedeniyle yüzleşmek zorunda kaldığı bir durum" sözleriyle anlattı.

OPERASYON ÖNCESİ KORKULARI VARDI

Çifte mastektomi (iki göğsün birden alınması) sonrasında olabilecekler hakkında kafasında bir sürü soru olduğunu da ekledi McKeon: "Kendime benzemeye devam edecek miyim? Normal görünecek miyim? Frankenstein'a mı benzeyeceğim?"

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SONRA İMPLANT YAPTIRDI

Miranda McKeon, üç aylık kemoterapi sürecinin ardından alınan göğüslerini yerine implant yaptırmaya karar verdiğini söyledi. Bunun için de kendisi gibi kanseri yenen hastalarla çalışan bir doktora başvurduğunu ekledi. Yapılan implantların hayata bakışını nasıl değiştirdiğini de şu sözlerle ifade etti: "Bu implantlar benim kendime daha fazla güvenmemi sağladı."

'DÜNYANIN SONU DEĞİLMİŞ'

Genç oyuncu, tedavisi süresince emin ellerde olduğunu hissettiğini ve bunun ruh sağlığını da büyük ölçüde olumlu etkilediğini vurguladı. "Sonra şöyle hissetmeye başladım: Aman Tanrım! Bu dünyanın sonu değilmiş. Sanırım bundan sonraki görünüşümü de seveceğim. Şunu gerçekten söyleyebilirim ki yeni bedenimle kendime güvenli ve güzel hissediyorum. Kendim gibi görünüyorum ve kendim gibi hissediyorum" sözleriyle ifade etti duygularını.

BİLİNÇ OLUŞTURMAYI AMAÇLIYOR: Meme Kanseri Farkındalık Haftası kapsamında bu röportajı veren Miranda MCKeon, özellikle de kendisi gibi genç yaşta hastalıkla mücadele edenlerde bir bilinç oluşturmaya çalıştığını söyledi. Meme kanseriyle mücadele etmenin insanı olumsuz etkileyebildiğini güçsüz ve çaresiz hissetmesine neden olduğunu hatırlatan genç oyuncu "İki memenin birden alınması, bir kadının kendine güveninin sonu anlamına gelmiyor" dedi. Bu durumda da kadınların kendilerini tıpkı eskiden olduğu gibi güzel hissedebildiğini de vurguladı.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM