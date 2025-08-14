×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

19 çocuklu ailesinin 5’inci çocuğu olarak doğmuştu… O da 32 yaşında 6’ncı çocuğunu doğurdu: Sağ olsun annem yardım ediyor

Güncelleme Tarihi:

#Duggar Ailesi#Jessa Duggar#Jeremiah Duggar
19 çocuklu ailesinin 5’inci çocuğu olarak doğmuştu… O da 32 yaşında 6’ncı çocuğunu doğurdu: Sağ olsun annem yardım ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2025 12:17

Yıllar yılı televizyon dünyasının en ünlü ailelerinden biri oldular. Bu ünü de rekorlar kırarak peş peşe sahip oldukları çocukları ve kalabalık aileleriyle yaptılar.

Haberin Devamı

Bu çok çocuklu ve kalabalık aile hayatlarını anlatan reality şov sayesinde Duggar ailesi dünya çapında ün kazandı.

Şimdi bu ailenin en ünlü üyelerinden Jessa Duggar da aynı yolda ilerliyor ve 32 yaşında olmasına rağmen çoktan 6’ncı çocuğunu da kucağına aldı.

19 çocuklu ailesinin 5’inci çocuğu olarak doğmuştu… O da 32 yaşında 6’ncı çocuğunu doğurdu: Sağ olsun annem yardım ediyor

Duggar ailesinin en tanınmış yüzlerinden olan Jessa Duggar annelik macerasını anlattı, bu konuda en büyük yardımı da 19 çocuklu annesinden aldığını itiraf etti.

Bu ayın başlarında altıncı çocuğu olan oğlu Edward Owen'ı doğururken de yalnız olmadığını paylaşan Jessa Duggar, annesi Michelle Duggar'ın doğumdan sonra gelip onlarla yaşamaya başladığını söyledi.

Haberin Devamı

19 çocuklu ailesinin 5’inci çocuğu olarak doğmuştu… O da 32 yaşında 6’ncı çocuğunu doğurdu: Sağ olsun annem yardım ediyor

Jessa Duggar “Annem çok değerli. Bebek doğduktan sonra bizimle kalıyor ve ihtiyacımız olursa bütün gece bebeğe bakıyor. Ne olursa olsun, bebeğin yanında oturuyor” dediği annesi Michelle Duggar’ın her adımda yanında olduğunu, ona yardım etmekle kalmayıp rehberlik ettiğini de söylüyor.

19 çocuklu ailesinin 5’inci çocuğu olarak doğmuştu… O da 32 yaşında 6’ncı çocuğunu doğurdu: Sağ olsun annem yardım ediyor

Jessa Duggar ve kocası Ben, ilk çocukları olan 9 yaşındaki oğulları Spurgeon'u Kasım 2015'te dünyaya getirdiler. İkinci oğulları Henry, 8 yaşında, Şubat 2017'de doğdu, ardından Mayıs 2019'da 6 yaşındaki kızları Ivy dünyaya geldi. 2020'de bir düşük yaşadıktan sonra, Jessa Temmuz 2021'de 3 yaşındaki kızı Fern'i dünyaya getirdi.

19 çocuklu ailesinin 5’inci çocuğu olarak doğmuştu… O da 32 yaşında 6’ncı çocuğunu doğurdu: Sağ olsun annem yardım ediyor

Duggar ailesi, Michelle ve Jim Bob Duggar’ın 1984’te evlenmesiyle kuruldu. Hiç doğum kontrol yöntemi kullanmama kararı alan çiftin 41 yıllık evliliklerinde tam 19 çocukları oldu.

Haberin Devamı

Böylece ünlendiler, hayatları yıllarca çok izlenen bir reality şovda yayınlandı.

19 çocuklu ailesinin 5’inci çocuğu olarak doğmuştu… O da 32 yaşında 6’ncı çocuğunu doğurdu: Sağ olsun annem yardım ediyor

Ünlü çiftin bütün çocuklarının isimleri J harfiyle başlıyor.

Ailenin televizyon programı en büyük oğulları Josh Duggar'ın karıştığı skandallar nedeniyle 2015'te iptal edildi. Ancak ünleri hiç azalmadı.

19 çocuklu ailesinin 5’inci çocuğu olarak doğmuştu… O da 32 yaşında 6’ncı çocuğunu doğurdu: Sağ olsun annem yardım ediyor

19 çocuklarından 39 torunu olan Duggar’ların bayrağını artık çocukları devralmış durumda.

Anne ve babalarının izinden yürüyen kızları Jessa 6’ncı bebeğini doğurdu. Çiftin oğullarından Jeremiah Duggar da henüz üç yıllık evliyken üçüncü çocuğunu kucağına almıştı.

Haberin Devamı

19 çocuklu ailesinin 5’inci çocuğu olarak doğmuştu… O da 32 yaşında 6’ncı çocuğunu doğurdu: Sağ olsun annem yardım ediyor

Jeremiah Duggar sadece 26 yaşında ve ünlü ailesinin 11’inci çocuğu…

Gözden KaçmasınÜç yılda üçüncü bebek Ünlü çiftin bir kızları daha olduÜç yılda üçüncü bebek! Ünlü çiftin bir kızları daha olduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Duggar Ailesi#Jessa Duggar#Jeremiah Duggar

BAKMADAN GEÇME!