19 çocuklu ailesinin 5’inci çocuğu olarak doğmuştu… O da 32 yaşında 6’ncı çocuğunu doğurdu: Sağ olsun annem yardım ediyor

Bu çok çocuklu ve kalabalık aile hayatlarını anlatan reality şov sayesinde Duggar ailesi dünya çapında ün kazandı.

Şimdi bu ailenin en ünlü üyelerinden Jessa Duggar da aynı yolda ilerliyor ve 32 yaşında olmasına rağmen çoktan 6’ncı çocuğunu da kucağına aldı.

Duggar ailesinin en tanınmış yüzlerinden olan Jessa Duggar annelik macerasını anlattı, bu konuda en büyük yardımı da 19 çocuklu annesinden aldığını itiraf etti.

Bu ayın başlarında altıncı çocuğu olan oğlu Edward Owen'ı doğururken de yalnız olmadığını paylaşan Jessa Duggar, annesi Michelle Duggar'ın doğumdan sonra gelip onlarla yaşamaya başladığını söyledi.

Jessa Duggar “Annem çok değerli. Bebek doğduktan sonra bizimle kalıyor ve ihtiyacımız olursa bütün gece bebeğe bakıyor. Ne olursa olsun, bebeğin yanında oturuyor” dediği annesi Michelle Duggar’ın her adımda yanında olduğunu, ona yardım etmekle kalmayıp rehberlik ettiğini de söylüyor.

Jessa Duggar ve kocası Ben, ilk çocukları olan 9 yaşındaki oğulları Spurgeon'u Kasım 2015'te dünyaya getirdiler. İkinci oğulları Henry, 8 yaşında, Şubat 2017'de doğdu, ardından Mayıs 2019'da 6 yaşındaki kızları Ivy dünyaya geldi. 2020'de bir düşük yaşadıktan sonra, Jessa Temmuz 2021'de 3 yaşındaki kızı Fern'i dünyaya getirdi.

Duggar ailesi, Michelle ve Jim Bob Duggar’ın 1984’te evlenmesiyle kuruldu. Hiç doğum kontrol yöntemi kullanmama kararı alan çiftin 41 yıllık evliliklerinde tam 19 çocukları oldu.

Böylece ünlendiler, hayatları yıllarca çok izlenen bir reality şovda yayınlandı.

Ünlü çiftin bütün çocuklarının isimleri J harfiyle başlıyor.

Ailenin televizyon programı en büyük oğulları Josh Duggar'ın karıştığı skandallar nedeniyle 2015'te iptal edildi. Ancak ünleri hiç azalmadı.

19 çocuklarından 39 torunu olan Duggar’ların bayrağını artık çocukları devralmış durumda.

Anne ve babalarının izinden yürüyen kızları Jessa 6’ncı bebeğini doğurdu. Çiftin oğullarından Jeremiah Duggar da henüz üç yıllık evliyken üçüncü çocuğunu kucağına almıştı.

Jeremiah Duggar sadece 26 yaşında ve ünlü ailesinin 11’inci çocuğu…