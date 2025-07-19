18 yıllık evli ünlü çiftten şaşırtan itiraf: Hayatı paylaşıyoruz, bir şey hariç: Herkesin parası kendi cebinde!

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İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta, mutlu günde ve en büyük üzüntülerde hep el ele olacaklarına da evlendiklerinde yemin ederler zaten.

Sonra yuvalarını kurup, çoluk çocuğa karışıp yaşar giderler. Bazen onları ölüm ayırır bazen de hayatın ta kendisi...

Ama her zaman her şeyi paylaşırlar... Teoride bütün evli çiftler böyledir.

Ama görünüşe göre bazıları hariç...

KAZANÇLARI TAMAMEN AYRI

Moda dünyasının bir dönemine damgasını vuran Rebecca Romijn ve kocası Jerry O'Connell da işte bu azınlıktan...

2004 yılında tanışan 52 yaşındaki model Rebecca Romijn ile oyuncu ve TV sunucusu 51 yaşındaki Jerry O'Connell 2007'de de evlendiler. Dolly Rebecca Rose ve Charlie Tamara Tulip adında ikiz kızları oldu.

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Aslına bakılırsa Rebecca Romijn de ilk kocası oyuncu John Stamos'ta bulamadığı aşkı ve huzuru O'Connell'da buldu.

Çift, birlikte mutlu ve uyumlu bir hayat sürdürüyor kısacası. Hayat onlara ne getirirse de birlikte yaşıyorlar. Her şeyi paylaşıyorlar.

Bir tek şey hariç: Para!





KONUK OLDUKLARI PROGRAMDA İTİRAF GELDİ

Toplam servetleri 20 milyon dolar olan çift, Sirius XM'de konuk oldukları Andy Cohen Live adlı yayında bu konuda ilginç bir itirafta bulundular.

Söylediklerine göre tam 18 yıldır evli olmalarına rağmen banka hesaplarını yani paralarını birbirinden ayrı tutuyorlar.

Rebecca programda "Paramızı kesinlikle ayrı tutuyoruz" diye itirafta bulundu bu konuda.

Yasal bir birlikteliğe adım atmadan yani evlenmeden önce yaptıkları ilk konuşmalardan birinde bu konuyu ele aldıklarını sözlerine ekledi.





AİLE GİDERLERİ İÇİN ORTAK BİR FON OLUŞTURDULAR

Her ne kadar kendi para harcama alışkanlıklarına sadık kalsalar da Rebecca'nın söylediğine göre çiftin bir de ortak fonları var.

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Başta ikiz kızları Charlie ve Dolly olmak üzere aile giderlerini karşılamak için de bu fona ikisi de katkıda bulunuyor.

Ama bu paranın miktarı kesin değil. O süreçte hangisi daha fazla çalışıp para kazanmışsa onun katkısı daha fazla oluyor.

Bunu da " O sırada çalışmayan taraf para katkısı konusunda kısa bir mola veriyor. Çalışan kişi ise biraz daha fazla para koyuyor" diyerek anlattı Rebecca Romijn.

Bunun da kocasıyla birlikte kurdukları iyi bir ekip çalışması olduğunu sözlerine ekledi Romijn.





'BİRLİKTE YAŞAMAK İSTEDİĞİMİZE KARAR VERDİK'

Rebecca ve Jerry, 2004 yılında Las Vegas'ta bir partide tanıştılar. Jerry O'Connell o anları bir keresinde şöyle anlatmıştı: " Rebecca ile tanıştığımda …. Biliyorum 'İlk bakışta aşk' diye bir şey duymuşsunuzdur. Onun enerjisinden çok hoşlandım."

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Tanıştıkları sırada Romijn, oyuncu kocası John Stamos ile yasal olarak evliydi ama ayrılık kararı almışlardı. Jerry ile tanıştıktan bir ay sonra Stamos'a boşanma davası açtı.

Rebecca da o dönemi "Dünyadaki diğer herkesten çok birbirimizle birlikte yaşamak istediğimize karar verdik" sözleriyle anlattı.

Sonunda da çift, 2007 yılında evlendi. O zamandan bu yana da artık itiraf ettiklerine göre kazançları hariç her şeyi paylaşarak yaşıyorlar.