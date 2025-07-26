18 yıllık bekarlık yeminini onunla bozacak.. Senden bir çocuk istiyorum!

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Sonrasında usul usul el ele görüntülenmeye başladılar. Zaten bundan birkaç ay önce de ilk öpücükleri sosyal medya üzerinden kamuoyuna yansıdı.

Şimdi ünlü çiftle ilgili bir başka söylenti dolaşıyor ortalıkta. Zaten birlikte mutlu oldukları söyleniyordu.... İkisinin de bu ilişkiyi ciddiye aldığı...

Sonunda ünlü çiftten evlilikle ilgili ilk işaret de geldi.

İddialara göre ünlü oyuncu, yarı yaşındaki sevgilisine birkaç ay içinde evlenme teklif edecek. Bu kez de merak edilen konu bir evlenme teklifinin neden bu kadar uzun zaman aldığı!

BİRKAÇ AY İÇİNDE EVLİLİK TEKLİFİ GELİYOR!

Bu merak uyandırar ilişkinin kahramanları 30 yaşındaki model Gigi Hadid ile 50 yaşındaki oyuncu ve yönetmen Bradley Cooper.

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İki yılı aşkın süredir birlikte olan Hadid ile Cooper'dan evliliğe dair ilk işaret geldi.

Page Six'e konuşan kaynakların anlattığına göre Bradley Cooper, önümüzdeki birkaç ay içinde sevgilisi Gigi Hadid'e evlenme teklif edecek. Son zamanlarda da bunun için planlar yapıyor.

Eğer bu gerçekleşir ve Bradley Cooper, sevgilisi Gigi Hadid ile evlenirse 2007'den bu yana yani

18 yıllık bekarlık yeminini de bozmuş olacak.

Yeri gelmişken, Bradley Cooper'ın şu ana kadarki tek evliliğini 2006 ile 2007 arasında Jennifer Esposito ile yaptığını sonra da bir daha evliliğe yanaşmadığını hatırlatalım.

ORTAK BİR ÇOCUK HAYAL EDİYORLAR

Sonra da Bradley Cooper ve Gigi Hadid ile ilgili olarak etrafta dolaşan iddialara bir dönelim.

Bunlara göre 2023 yılından bu yana birlikte olan Hadid ile Cooper, birbirleriyle gayet mutlu...

Hadid'in Zayn Malik ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Khai ile, Cooper'ın eski nişanlısı Irina Shayk'tan doğan kızı Lea birbirleriyle çoktan tanıştı ve iki kardeş gibi oldular.

İki sevgili birbirlerinin çocuklarını da kendi öz çocukları gibi benimsedi.

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Söylenenlere göre iki küçük kızın anlaşması da Gigi ve Bradley için önemli bir ayrıntıydı... Bu konu da çözüldüğünü daha da önemlisi ikisi birbirlerini sevdiğine göre evlenmek için önlerinde bir engel kalmadı.

Bunun da ötesinde Gigi Hadid ile Bradley Cooper artık bir ortak çocukları olmasını da istiyor söylentilere göre.

NASIL EVLİLİK TEKLİF EDECEĞİ MERAK KONUSU OLDU: Bu durumda da artık atmaları gereken bir önemli adım kalıyor: Evlenmek. Diğer yandan Bradley Cooper'ın Gigi Hadid'e evlenme teklif etmek için birkaç ay plan yapacağına dair söylentiler de merak uyandırdı. İşin ilginci herkes şimdi bu birkaç aylık sürenin sonunda Cooper'dan bugüne kadar eşine çok rastlanmayan bir evlilik teklifi görmeyi bekliyor!

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Bradley Cooper, şu ana kadar tek evliliğini Jennifer Esposito ile 2006 ile 2007 arasında yaptı.





Sonrasında model Irina Shayk ile ilişkisinden şu anda 7 yaşına gelen Lea de Seine adında bir kızı oldu.





Gigi Hadid ise henüz hiç evlenmedi. One Direction grubuyla ünlenen Zayn Malik'ten Khai adında 5 yaşında bir kızı bulunuyor.