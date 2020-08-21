18 yıl sonra yeni kadroyla: Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?

YILMAZ Erdoğan’ın bir döneme damga vuran kült tiyatro oyunu “Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?” beyazperdede izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise “Misafir”, “Acı Tatlı Aşk” ve “Her Şey Aşktan” gibi ünlü yapımlara imza atan Andaç Haznedaroğlu oturuyor.



Çekimleri başladı



Önceki gün çekimlerine başlanılan filmde Gülseren karakterini Demet Akbağ’dan 18 yıl sonra Ecem Erkek canlandırırken röportaj yapan muhabir rolünde ise Yılmaz Erdoğan yerine Atakan Çelik’i izleyeceğiz. Gülseren’in annesi Devrim Yakut, babası Engin Alkan, komünist amcası Ushan Çakır, dayısı ise Bülent Çolak olacak.

504 kez sahnelendi

Yılmaz Erdoğan’ın imzasını taşıyan “Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?” adlı tiyatro oyunu ilk kez 1998 yılında sahneye konuldu ve 4 yıl boyunca aralıksız kapalı gişe oynadı. Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Zerrin Sümer, Sinan Bengier, Salih Kalyon, Ayberk Atilla, Bican Günalan ve Neslihan Yeldan gibi usta isimlerin rol aldığı oyun, 504 kez sahnelendi ve

1 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

‘Bu haberi çok zor sakladım’

Başrolde yer alan Ecem Erkek duygularını şöyle anlattı: “Size mutluluğumu anlatamam. Kafamda, gözümde, midemde kelebekler varmış gibi hissediyorum. Sonunda siz de aldınız haberi. Çünkü söylememek için can çekiştim. Benim böyle güzel bir haberi içimde tutmam çok zordu. Şu an çok mutluyum. Çekimlere başladık bile...”