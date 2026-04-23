18 yıl önce ölümden dönmüştü… Tüm kötü alışkanlıklarından vazgeçti… Şimdi genç yaşında sahip olduğu torunlarını seviyor!

Çok genç yaşta şöhrete kavuşan, üstelik siyahların egemenliğindeki rap müzik dünyasında bir beyaz olarak kendine sarsılmaz bir yer edinen Eminem, gerçek adıyla Marshall Bruce Mathers III, bu şekilde ünlenen birçok meslektaşı gibi kariyerinin erken dönemlerinde büyük bir batağa sürüklenmişti.
2007'de aşırı doz yüzünden ölümden dönen ünlü rapçi hayatında alkol ve uyuşturucu olmadan geçirdiği 18 yılı kutladı.
GENÇ YAŞTA GELEN ŞÖHRET ONU NEREDEYSE HAYATTAN KOPARACAKTI
Sosyal medya hesabından alkolsüz ve uyuşturucusuz yaşamının sembolü olarak üzerine "Kendine karşı dürüst ol" cümlesi kazınmış bir madalyonun fotoğrafını paylaşan Eminem’in madalyonunun dış kenarına "Kendine karşı dürüst ol" yazısı ve içine Roma rakamlarıyla 18 rakamı işlenmiş bir üçgenin etrafına "birlik, hizmet, iyileşme" kelimeleri yazılmıştı.
Kariyerinin başlangıcından bu yana milyonlarca albüm satan, konserleri hınca hınç dolan, adını müzik tarihine yazdıran Eminem reçeteli ilaçlara ve alkole bağımlıydı.
Ünlü şarkıcının bu korkunç dönemde, bağımlılığının zirvesindeyken günde 20 taneye kadar bağımlılığa sebep olan ağrı kesici benzeri haplardan içtiği, her geçen gün daha da dibe çekildiği biliniyor.
2005'teki ilk rehabilitasyon sürecinden sonra, bir tanıdığı ona tanımlanamayan mavi haplar verdi ve daha sonra bunların metadon adı verilen ölümcül bir uyuşturucu olduğunu öğrendi.
18 YIL ÖNCE VERDİĞİ KARARLA HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ
Eminem, 2009'da verdiği bir röportajda “Doktorum bana aldığım metadon miktarının dört paket eroin enjekte etmeye eşdeğer olduğunu söyledi” demiş ve “Bunu bilseydim muhtemelen almazdım. Ama o zamanlar ne kadar kötü durumda olduğumu düşünürsek, bu söylediğimden yüzde 100 emin bile olamam” itirafında bulunmuştu.
2007’de bir anda gözlerini hastanede açan ünlü şarkıcı bağımlılığının onu öldürecek seviyeye geldiğini, aşırı doz ilaçlar yüzünden hayatını kaybetmenin eşiğinden döndüğünü anlayınca hayatının en kritik kararını vermiş oldu.
2025’te hayatını anlatan STANS adındaki belgeselinde "Aşırı doz aldıktan sonra hastaneden eve geldim ve “Bir şey yapmazsam öleceğim' dedim. Ne olduğunu anlamadım. Uykuya dalmış gibiydim ve uyandığımda vücudumda tüpler vardı. Kalkmak istedim. Hareket edemiyordum." sözleriyle yaşadıklarını anlatan Eminem o günden sonra tüm kötü alışkanlıklarını bir kenara koydu ve hayatında tertemiz bir sayfa açtı.
"İlk kez ayık olduğumda ve tüm o pislik vücudumdan atıldığında, gerçekten çok mutlu olduğumu ve her şeyin benim için yeniden yepyeni olduğunu hatırlıyorum." diyen ünlü rapçi verdiği bu kararın mükafatını şimdilerde yaşıyor…
O KRİTİK KARARI VERDİ, ŞİMDİ GENÇ YAŞINDA DEDE OLDU!
İki kızı ve bir oğlu olan Eminem henüz 53 yaşında olmasına rağmen artık iki torunu olan bir dede!
Eminem'in olaylı bir aşk ve ayrılık yaşadığı eski eşi Kim Scott'tan doğan kızı Hailie Jade Scott hamileyken evlendiği Evan McClintock'tan bir erkek çocuk dünyaya getirmişti.
Ünlü rapçinin birçok şarkısını adadığı 31 yaşındaki kızı Hailie, 14 Mart 2025 tarihinde dünyaya gelen ilk torununa dedesi Eminem'in gerçek adı olan "Marshall" ismini verdi ve onu dünyanın en mutlu insanı yaptı.
İKİ KIZINI PEŞ PEŞE EVLENDİRMİŞTİ
Eminem’in diğer kızı Alaina Scott da geçen hafta bir kız çocuk doğurdu ve ünlü yıldızı ikinci kez dede yaptı. 32 yaşındaki Alaina Scott ve eşi Matt Moeller, 14 Nisan’da doğan kızlarına Scottie Marie adını verdiler.
İki yıl içinde iki torun sahibi olan Eminem yıllar önce kendine bambaşka bir hayat seçip kötü alışkanlıklarından vazgeçmemiş olsaydı belki de bu günleri hiç göremeyecek, çocuklarının büyüyüp kendisine torun sevinci yaşatmaları mümkün olamayacaktı…
İKİ ÇOCUĞUNU EVLAT EDİNMİŞTİ
Bu arada Eminem’in üç çocuğundan sadece Hailie’nin kendi biyolojik çocuğu olduğunu hatırlatmış olalım… Eminem’in diğer kızı Alaina Scott, boşandığı eşi Kim’in genç yaşta ölen kız kardeşinin çocuğu. Ünlü şarkıcı doğar doğmaz annesiz kalan Alaina’yı hiç düşünmeden evlat edinmiş ve öz kızından ayırmadan büyütmüştü.
Eminem’in 24 yaşındaki en küçük kızı Stevie Laine Scott da eski eşi Kim Scott'ın başka bir ilişkisinden doğmuştu. Eminem, 2005 yılında Stevie'yi de yasal olarak evlat edinmişti ve bu üç çocuğu sevgi ve ilgisini hiç eksik etmeden büyütmeyi başardı.