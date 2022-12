18 yaşındaki oyuncunun şoke eden ölümü: Gözü yaşlı anneden acı sözler: Oğlum, içindeki derdi kimsenin bilmesini istemezdi

Haberin Devamı

İşte böyle trajik bir olay kısa bir süre önce yaşandı. Henüz 18 yaşında olan ve gelecek vaad ettiğine inanılan oyuncunun cansız bedeni evinde bulundu. İşin daha daha da acı bir yanı vardı. Küçücük yaşta kariyerine başlayan oyuncu, bu sektördeki birçok kişinin mücadele ettiği depresyonla boğuşuyordu uzun zamandır. Derdine de kesin bir çare bulamıyordu.

CANSIZ BEDENİ EVİNDE BULUNDU

Kamera karşısına geçtiği Fear The Walking Dead ve 911: Lone Star adlı yapımlarla tanınan oyuncu Tyler Sanders, 18 yaşında hayata veda etti. Genç oyuncunun cansız bedeni, o sırada yalnız olduğu evinde bulundu. Just Add Magic: Mystery City adlı yapımdaki rolüyle Gündüz Kuşağı Emmy Ödülleri'ne aday gösterilen genç oyuncu Sanders'ın ölümünün ardından yapılan otopside acı gerçek ortaya çıktı. TMZ internet sitesinde yer alan habere göre Tyler Sanders'ın, kazara aşırı dozda fentanil kullanımı nedeniyle hayata veda ettiği belirlendi. Aslında ağrı kesici olan fentanil, zaman zaman kötü niyetli kullanıma da açık hale geliyor.

Yine TMZ'nin haberine göre Tyler Sanders, ölümünden bir gece önce arkadaşına gönderdiği telefon mesajında fentanil kullandığını belirtmişti. Sitenin iddiasına göre bu mesajı alan arkadaşı, hemen Sanders'a telefon etti ama aramalarına bir yanıt alamadı. Adli tıp uzmanlarının açıklamasına göre Tyler Sanders'ın fiziksel sağlık sorunları yoktu. Ancak geçmişte uyuşturucu deneyimlediği ve bazı ilaçları amacının dışında kullandığı biliniyor. Otopsi raporunda Tyler Sanders'ın son nefesini verdiği odada beyaz bir toz ve bir de plastik pipet bulunduğu bilgisi de yer alıyor.

'HİKAYEMİZİN BAŞKALARINI KURTARMASI İÇİN DUA EDİYORUZ'

Sanders'ın otopsi raporunun açıklanmasından sonra annesi Ginger ve babası David Sanders, 18 yaşındaki Tyler'ın ruh sağlığı ile ilgili kronik sorunları olduğunu ve bu yüzden uyuşturucu deneyimi yaşadığını belirtti. Acılı anne ve babanın açıklamasına göre Tyler hırslı, çalışkan bir oyuncuydu ve dirençli bir depresyonla mücadele ediyordu. Sanders çiftinin açıklamasında, Tyler'ın ruhsal sorunları için tedavi görmesine rağmen bir türlü rahatlayamadığı ve bunun çözümünü bazı kötü alışkanlıklarda aradığı bilgisi yer aldı. Anne ve babasının açıklamasına göre Tyler Sanders, uyuşturucuları eğlence aracı olarak değil, ruhsal sorunlarının bir çaresi olarak görüyordu.

Genç oyuncunun annesi Tyler'ı bu kötü alışkanlık yüzünden kaybetmenin inanılmayacak kadar zor bir durum olduğunu belirtti. Acılı anne, açıklamasında şu düşüncelere yer verdi: "Herkesin bilmesini istiyoruz ki, biz de bütün diğer aileler gibi, bunun bizim başımıza geleceğini asla düşünmüyorduk. Tyler çok güçlü bir destek görüyordu. Ama yine de bu inatçı depresyonun üstesinden gelemedi. Belki de bu depresyon yüzünden Tyler, derin bağlantılar aradı ve çevresindeki herkese neşe getirdi. Tyler, kendi içinde sessizce savaş verirken dışarıdan bakan kimsenin onun gerçek duygularını anlamasını istemedi. Bu konuda kararlıydı. Tyler, Tanrı'yı sevdi, insanları sevdi ve her gün elinden gelenin en iyisini yaptı. En içten duamız, bizim hikayemizin başkalarını kurtarabilmesi içindir."

SON PAYLAŞIM: 18 yaşında hayata veda eden Tyler Sanders, sosyal medyada da oldukça aktifti. Ölümünden beş gün önce bu pozunu Instagram hesabında paylaşmıştı genç oyuncu.





ERKEN GELEN ŞÖHRETİN BEDELİNİ HAYATIYLA ÖDEDİ

Çok genç yaşta şöhreti bulan ama bunun bedelini hayatıyla ödeyen Hollywood sakinlerinin acı bir örneği olarak hafızalarda yer eden Tyler Sanders, 10 yaşından bu yana oyunculuk yapıyordu. Bu konudaki ilk deneyimini bir okul projesinde üstlenen Sanders daha sonra konuşulan yapımlarda rol almaya başladı. 2017 yılında kamera karşısına geçtiği Fear The Walking Dead adlı yapımla dikkat çeken Sanders bir yıl sonra The Rookie adlı TV dizisinde rol aldı. 2019 yılında da Reliant adlı yapım için kamera karşısına geçti. Bir yıl sonra Just Add Magic'te rol alan Tyler Sanders, yine 2020'de Just Add Magic: Mystery City'de daha önemli bir rol üstlendi. 911: Lone Star adlı yapımda da kamera karşısına geçen Sanders'ın oynadığı sinema filmi The Price We Pay ise post prodüksiyon aşamasında.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM