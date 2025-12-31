18 yaşında çamaşırhanede gördüğü o gence gönül vermişti… 59 yıllık aşkından onu ölüm ayırdı

Haberin Devamı

Tüm bu ünlü ölümlerinin arasında biri vardı ki ardındaki inanılması zor aşk hikâyesiyle duyanları ağlattı…

Müzik sahnelerinin efsane sesi Dolly Parton bu yılın mart ayında çok büyük bir sevgiyle bağlı olduğu eşi Carl Dean’i kaybetti. Çift ünlüler dünyasında benzeri görülmemiş bir aşk hikâyesi yazmıştı…

79 yaşındaki Dolly Partın 82 yaşındaki eşi Carl Dean’i 3 Mart’ta kaybettikten sonra bir türlü toparlanamadı, onsuz bir hayat yaşamanın ne büyük bir acı olduğunu defalarca tekrar ederken kendisi de sağlık sorunlarıyla boğuşmaya başladı.





HAYATININ TEK AŞKINI KAYBETTİ, İÇİNDE YANAN ATEŞ SÖNDÜ

İlerleyen yaşına rağmen bitmeyen enerjisiyle peş peşe konserler vermeye devam etse de kocası öldükten sonra konserlerini erteleyen Dolly Parton’ın giderek güçten düştüğünü gören yakınları ve hayranları onun için endişeleniyor.

59 yıllık evliliğin ardından ömründe ilk kez tek başına kalan ünlü şarkıcı yeni projelerle kendini oyalamaya ve kocasının ölümünün yarattığı acıyı hafifletmeye çalışsa da bu konuda çok zorlanıyor.

"Kendini toparlayıp işine geri dönmeye çalışıyor, ama çok zor. Kayıp onu çok derinden etkiliyor. Arkadaşları çok endişeli" diyen yakınları bir yana ünlü şarkıcının kız kardeşi Freide Parton da birkaç ay önce “Kardeşim için dua edin” diye bir paylaşım yapınca endişeler giderek arttı.

KOCASI ÖLÜNCE HAYATI ALTÜST OLDU... ONSUZ KALMAYI HİÇ BİLMİYOR Kİ!

"Carl'ın ölümü onu tamamen altüst etti. Kendini toparlamaya çalışıyor ama çoğu gün kaybolmuş gibi görünüyor. Carl onun dayanağıydı. İnsanların fark ettiğinden çok daha fazla ona bağımlıydı."

Dolly Parton dünyanın en göz önünde yıldızlarından biri olmasına rağmen tüm kariyeri boyunca onu kocasıyla birlikte gören neredeyse hiç olmamıştı. Ünlü şarkıcı ve eşi neredeyse bir ömrü birlikte geçirdiler ancak özel hayatları konusunda çok ketum davrandılar ve göz önüne çıkmak istemediler.

Hatta kocasıyla neredeyse hiç fotoğrafları olmadığı için Dolly Parton basına kendi fotoğraf albümünden fotoğraflar vermek durumunda kaldı… Tüm bu gizlilik özlemi aslında Dolly Parton’ın değil kocasının isteğiydi… Çünkü ünlü şarkıcı kendisine uzatılan her mikrofona kocasına olan büyük aşkını, tanışma hikâyelerini ve evliliklerini anlatıyordu.

KOCASI YILLARCA ONUN ÜNÜNDEN KAÇTI, FOTOĞRAFLARINI BİLE ÇOK GÖREN OLMADI

Ancak Carl Dean hiçbir zaman spot ışıklarının altına girmek istemedi.

11 çocuklu bir ailenin kızı olan Dolly Parton şarkıcılık hayali kurarken bir yandan da kardeşlerine bakmak için 18 yaşında geldiği Nashville’de bir yandan iş bulmaya çalışıyor bir yandan da sığındığı otel koridorlarına bırakılan tepsilerin içindeki artık yemekleri yiyordu.

Bir gün çamaşırlarını yıkamak için gittiği çamaşırhanede tanıştığı delikanlıya gönül verdi. İşte bu delikanlı Dolly Parton’ın tüm ömrünü birlikte geçireceği Carl Dean’di…

ONU TANIDIĞINDA BÜYÜK HAYALLERİ OLAN 18 YAŞINDA FAKİR BİR KIZDI

Yazar Martha Ackmann'ın şarkıcının yakında çıkacak biyografisi "Ain't Nobody's Fool"da belirttiği gibi, Carl Dean'in yakışıklılığı Parton'ı etkilemişti. Parton, ileride kocası olacak bu gencin onun "görünüşünden çok kim olduğuyla ilgileniyor gibi görünmesinden" hoşlanmıştı.

Dolly Parton kardeşlerinin çoğunu büyütmeye yardım ettikten sonra, kendi çocuk sahibi olmaya pek meyilli değildi. Ayrıca kendini tipik bir ev hanımı olarak da görmüyordu. Onun hayali bir yıldız olmaktı.

Carl Dean ise kendi halinde, ev işleri konusunda becerikli, yemek yapan hatta dikiş dikmeyi bile bilen biriydi. Yollara asfalt döken bir şirketi vardı ve pek zengin olmasa da durumu fena sayılmazdı.

EVLENİP "ÖMÜR BOYU BİRLİKTEYİZ" DİYE YEMİN ETTİLER... ONLARI GERÇEKTEN DE ÖLÜM AYIRDI

Carl Dean görür görmez vurulduğu Dolly Parton’a hemen evlenme teklif etti ama onu ikna etmesi kolay olmadı. En sonunda genç aşıklar 1966’da, Dolly Parton 20, Carl Dean de 23 yaşındayken evlendiler.

Dolly Parton o yıl ilk albümünü çıkarmıştı. Kocası onunla bir anlaşma yaptı ve evli oldukları süre boyunca hiçbir zaman karısının konserlerine, ödül törenlerine, büyük davetlere gitmeyeceğini baştan söyledi. Dolly Parton hızla yükselip büyük bir müzik yıldızı olurken kocası hep evinde sakince oturup karısının dönmesini bekledi.

TATİLE BİLE GİZLİCE GİDİYORLARDI

Yıllarca bu şekilde yaşayan çift kendi aralarında çok mutluydu ancak Dolly Parton’ın sayısı giderek artan hayranları onun sır gibi sakladığı kocasını merak ediyor, kimi zaman dükkanına gidip onu görmek için kapının önünde birikiyordu.





Dolly Parton ve Carl Dean ünlü şarkıcının büyük ünü yüzünden tatillerini bile hep gizli yaptılar ve kimsenin bilmediği yerlere arabalarıyla gidip uçağa binmekten bile kaçındılar.

HİÇ ÇOCUĞU OLMADI AMA HER ÇOCUĞUN ANNESİYDİ

Benzerine pek rastlanmayan bu evlilik Carl Dean son nefesini verene kadar devam edecekti. Çiftin çocuğu olmadı; Dolly Parton hiç anne olmak istememişti. Ancak yeğenlerine, arkadaşlarının çocuklarına çok düşkündü ve onlar büyürken hep ikinci anneleri gibi üzerlerine titredi.

Dolly Parton bu durumu “Tanrı bana bir çocuk vermedi ama çocukları çok sevdiğimi bildiği için beni etrafımdaki tüm çocukların annesi yaptı” diyerek anlatmıştı.