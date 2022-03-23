17 yıllık otomobil... Gerçek hiç de öyle değilmiş! İşte boşanmadaki şok detaylar

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Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel, 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz cuma günü tek celsede bitirmişti. ‘Anlaşmalı’ olarak boşanan çiftin, bir mal protokolü imzaladığı belirtilmiş, birbirlerinden nafaka ve maddi-manevi tazminat talebinde bulunmadıkları söylenmişti.

İddialara göre Hamdi Alkan, mal protokolü gereği eski eşine New York’taki dairesini ve bir adet “lüks” otomobil vermişti.

Önceki gün köşe komşum Orkun Ün’ün haberiyle öğrendik ki, “lüks” otomobil olarak adı geçen araç, 2005 model bir Peugot 206’ymış! “Değeri yaklaşık 90 bin lira olan bu otomobilin neresi lüks” diye soruyordu Orkun haklı olarak.

Hamdi Alkan, bugün Türkiye’nin sayılı aktör ve yönetmenlerinden. Orkun, yazısına “biraz ayıp olmamış mı” diye devam edince merak edip araştırdım ve gerçeğin pek de öyle olmadığını öğrendim!

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Meğer çift, boşanma davası açmadan önce “mahsuplaşmış” zaten!Hamdi Alkan, 8 yıllık eşine haberde bahsi geçilen ev ve arabanın dışında 1 milyon lira nakit para da vermiş.Etiler’de yeni bir eve taşınmasına yardım ettiği Görgüzel’in bir yıllık kirasını da peşin ödemiş.Üstelik, ortak evlerindeki istediği tüm eşyayı alabileceğini söyleyince güzel şarkıcı, çatal-bıçak dahil evdeki eşyaları kolileyip kendi evine taşıtmış.Geçen günlerde Görgüzel, sosyal medya hesabından taşınma anına dair bir fotoğrafı paylaştı. Bu fotoğrafta da görülüyor, ünlü şarkıcı, ortak yaşanan evde pek fazla eşya bırakmamış!

Londra’da yatırımlara devam

Londra’da yatırım yapmaya devam iş adamları arasına Avantgarde Collection Başkan Yardımcısı İsmet Öztanık da katıldı.

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Lucis Initiative’i kuran İsmet Öztanık, Gees Court Partners ile ortaklığının meyvesi olan “Market Halls” projesine imza attı. Renovasyonun ardından yeniden açılan “Market Halls”un Oxford Street şubesi; içindeki bar ve restoranlarıyla, ziyaretçilerine gastronomi deneyimi sunacak. Türk turizmi ve gastronomisiyle İngiltere arasında köprü olmayı hedefleyen “Market Halls” ile pek çok Türk markası da yurtdışına açılma imkanı bulabilecek.

Su tasarrufu için örnek proje

Abdi İbrahim, Dünya Su Günü’nde örnek projesinin duyurusunu yaptı. Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut’un sürdürülebilirlik konusunda ne kadar hassas olduğu biliniyor. Holding, “HEAL2030” adını verdiği proje için ilk olarak genel müdürlük binasında yer alan musluklara takılan su tasarruf kartuşları sayesinde altı ayda 785 ton su tasarrufu elde etti. Daha sonra, 5 bin eczane için de su tasarruf kartuşları temin ederek, paydaşlarının da su tasarrufuna destek olmalarını sağladı.

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Amerikalı Türkleri buluşturan düğün

Amerika California Language Academy’nin sahibi Hasan Altuntaş ve Duygu Dağdöğen’in, Fuat Paşa Yalısı’nda gerçekleşen düğünü Amerika’da yaşayan Türkleri bir araya getirdi. ABD’de iki dil okulu bulunan Hasan Altuntaş ve Duygu Dağdögen’in düğününe çiftin aile dostlarından Prof. Dr. Alper Çelik ve bir dönem televizyonda “Hugo” adlı yarışma programını sunan Tolga Gariboğlu da katıldı. Onur Zeybek ve Pınar Öz’ün nikah şahitliğinde evlenen çift balayını Tulum’da geçirecek.

‘Tolga Abi’ hiç değişmemiş

Yaşamını New York’ta sürdüren ve 90’lı yıllarda sunuculuğunu yaptığı programlarla çocukların sevgilisi haline gelen “Tolga Abi” lakaplı Tolga Gariboğlu, düğün törenine oğlu Mir ile katıldı. Geçen yıllara rağmen hiç değişmeyen Tolga Gariboğlu ve oğlu Mir, birbirbirinin kopyası gibiydi.

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