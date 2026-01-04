17 yıllık evliliği bitti… Ayrılık acısı hemen dindi… Aşkı yeniden genç sevgilisinin kollarında buldu

Haberin Devamı

Hatta üç çocuğunu alarak kendine yeni bir yol çizerken kendini aşkın kollarına yeniden atmayı da başardı.

Jessica Alba ve yeni aşkı genç oyuncu Danny Ramirez yeni yılı çıktıkları Meksika tatilinde karşıladı.

Meksika’nın ABD’li zenginler tarafından çokça tercih edilen sahil kenti Cabo’ya giden ikili çıktıkları bu kısa tatil kaçamağında bol bol denize girip güneşlendi, peşlerinden ayrılmayan paparazziler de ünlü çiftin fotoğraflarını çekti.

Gün boyunca sahilde güneşlenen çift daha sonra da Cabo sokaklarında el ele gezintilere çıktı. Jessica Alba ve Danny Ramirez oldukça mutlu ve neşeli görünüyorlardı.

Ve henüz cicim aylarını yaşadıkları ilişkileri sürekli öpüşüp koklaşmalarına bakılırsa oldukça tutkulu başlamıştı ve öyle de devam ediyordu.

Evlenip çocuk sahibi olduktan sonra oyunculuktan uzaklaşan ancak kurduğu giyim ve ev tekstili şirketi The Honest Company'yle servetini giderek büyüten 44 yaşındaki Jessica Alba Hollywood’un en güçlü kadın yıldızlarından biri.

Alba’nın yeni aşkı 33 yaşındaki Danny Ramirez de peş peşe rol aldığı dizi ve filmlerle Hollywood’un son dönemdeki yükselen yıldızlarından.

İkili temmuz ayından beri birlikte olsa da aslında ilk olarak mayısta Londra’da öpüşürken görüntülenmişti. Ancak o zaman Jessica Alba’nın yanındaki bu genç adamın kimliğini kimseler bilmiyordu.

Alba ve Ramirez daha sonra yaz ayları boyunca sık sık birlikte görüntülendi, gizli saklı buluşmalarında el ele ya da sarmaş dolaş halde fotoğrafları çekilince ilişkilerini saklamaktan vazgeçtiler.

Eylül ayında, Jessica Alba ve Danny Ramirez, Jessica Alba’nın babasıyla birlikte ABD Açık Tenis Turnuvası'na katıldılar ve bir ay sonra ekim ayında Mill Valley Film Festivali'nde de kırmızı halıda ilk kez birlikte göründüler.

Jessica Alba ve 17 yıllık kocası Cash Warren geçen yılın ocak ayında ayrıldıklarını açıklamışlardı. Bu ayrılık aslında kimse için sürpriz olmadı. Jessica Alba ayrılıktan kısa bir süre önce verdiği röportajda kocasıyla artık aralarında aşk kalmadığını, karı kocadan çok aynı evde yaşayan iki arkadaş gibi olduklarını söylemişti.

O dönem çıkan dedikodulara göre Jessica Alba sürekli çalışıp para kazanmaya devam ederken bir yapımcı olan kocası Cash Warren’ın giderek tembelleşmesi ve çalışıp para kazanmayı bırakıp tamamen Jessica Alba’ya yüklenmesi de bu evliliği bitiren sebeplerden biri olmuştu.

Çiftin 17 yaşında Honor, 14 yaşında Haven ve 8 yaşında Hayes adında üç çocuğu var.