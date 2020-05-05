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Haber Giriş: 05.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

17 yıllık davada karar

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
17 yıllık davada karar
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Yunan besteci Yiannis Karalis’in ‘Eclipse’ adlı eserini, “Adı Bende Saklı” şarkısında izinsiz kullandıkları iddiasıyla Sezen Aksu’nun da aralarında bulunduğu üç davalının 10 bin euro maddi, 15 bin lira manevi tazminatın 17 yıllık faiziyle ödenmesine karar verildi.

Yunan besteci Yiannis Karalis, 2003 yılında Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak Sezen Aksu’nun da aralarında bulunduğu 6 kişiye dava açmıştı. “Eclipse” adlı şarkının tüm haklarına sahip olduğunu öne süren Karalis dilekçesinde, eserinin izinsiz olarak “Adı Bende Saklı” ve “Aşk Şarkıları” adlı albümde kullandıkları iddiasıyla sanatçı Sezen Aksu, besteci Meral Okay, Raks Müzik Prodüksiyon şirketi, Müzikotek Organizasyon şirketi, Universal Müzik şirketi ve Raks Müzik yapım şirketinden 60 bin euro maddi, 900 bin euro da manevi tazminat istemişti.

Davalılardan Sezen Aksu ile Meral Okay’ın avukatı ise cevap dilekçesinde, “Tüm telif ücreti ödemeleri davalıya yapılmıştır. Davacı da buna izin vermiştir” demişti. Yargıtay’ın bozma ilamının ardından yeniden görülen davada mahkeme, 10 bin euro maddi tazminat ve 15 bin lira manevi tazminatın davalılardan 17 yıllık faiziyle tahsiline karar verdi. Mahkeme, 6 davalı arasında yer alan ve 8 yıl önce hayatını kaybeden senarist Meral Okay ile iki mirasçısı İbrahim Mescit Katı ve Mahmut Ata Katı ile Müzikotek Müzik şirketine açılan davayı ise daha önce ret kararı verildiği için karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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