17 yıllık evlilik resmen bitti... Üç milyona razı oldu servetini kocasından kurtardı

Bu boşanmayla ilgili olarak en çok konuşulan ayrıntı da ortaya çıktı.

Ünlü yıldız, serveti içinde az sayılabilecek bir miktarı kocasına vererek yılların kazancını da bir anlamda kurtarmış oldu.

MUTLULUKLARI MAZİDE KALDI

Bir zamanlar mutluluk içinde yaşadıklarını yuvalarına artık resmen de son noktayı koyan bu ünlü çift, 2008'de gizlice evlenen Jessica Alba ile Cash Warren…

Geçen yıl evliliklerinin bittiğini açıklayan "Artık kardeş gibi olmuştuk. Evliliğimizde epeydir aşk yoktu" diyen çift, sonunda boşanma anlaşmasını imzalandı.

Jessica Alba ile Cash Warren, birbirlerine nafaka ödememe konusunda anlaştı.

100 MİLYONLUK SERVETİNDEN 3 MİLYONU ESKİ KOCASINA VERECEK

Yıllardır eve "ekmek götüren" tek kişi olduğu söylenen Jessica Alba da 100 milyon doları aşkın servetinden sadece küçük bir miktarı ödeyerek kazancını da bir anlamda elinde tutmayı başardı.

Tabii ki boşandığı kocası Cash Warren'a bir miktar para ödeyecek. Ama sadece 3 milyon dolar. Bunu da iki taksitte Warren'a verecek.

TMZ adlı sitenin haberine göre 46 yaşındaki Cash Warren, 2017 yılında birlikte satın aldıkları Beverly Hills'teki malikaneyi de içeren maddi varlıkların paylaşımının bir parçası olarak iki taksit halinde 3 milyon dolar alacak.

Jessica Alba, bu miktarın bir kısmını bu yıl, geri kalan yarısını da önümüzdeki yıl ödeyecek.





ÇOCUKLARININ ORTAK VELAYETİNİ ALDILAR

44 yaşındaki yıldız Jessica Alba, geçen yıl şubat ayında açtığı boşanma davası kapsamında yasal işlemlerde kullandığı Warren soyadının yerine kariyerinde kullandığı evlilik öncesi soyadı olan Alba'yı geri almak istediğini belirtmişti.

Bu konu da çözüme kavuştu. Yıldız, artık yasal işlemlerinde de Alba soyadını kullanacak.

Jessica Alba ile Cash Warren, üç çocukları, 17 yaşındaki Honor, 14 yaşındaki Haven ve 8 yaşındaki Hayes'in ortak velayetini de aldı.

Evliliklerinin biteceğini açıkladıkları ilk dönemlerde Alba ile Warren'ın epeydir evde karı koca gibi değil iki kardeş ya da ev arkadaşı gibi yaşadığı konuşuluyordu.





YILLARDIR EVİ JESSICA GEÇİNDİRİYORDU

Zaten bu konuyu Alba da konuk olduğu bir sohbet programında açıkça itiraf etmişti.

Eski çiftle ilgili söylenen bir başka ayrıntı da Cash Warren'ın epeydir herhangi bir projede çalışmadığı, evi Alba'nın geçindirdiğiydi.

Alba'nın yakınları "Eve ekmek götüren kişi yıllardır Jessica Alba. Üstelik artık aralarında aşk da kalmadı. Kocasından ayrılması onun için çok daha iyi olur" diye yorum yapıyorlardı.





Jessica Alba bir süredir 33 yaşındaki meslektaşı Danny Ramirez ile bir ilişki yaşıyor.





Cash Warren ise henüz kalıcı bir hayat arkadaşı bulmuş değil. Alba ile ayrılık kararı aldıklarının açıklanmasından sonra farklı genç kadınlarla samimi şekilde görüntülendi.