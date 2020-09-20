16 yıllık evlilik 15 dakikada bitti! Atılgan Gümüş ve Verda Gümüş boşandı
Oyuncu Atılgan Gümüş, 16 yıllık eşi ve 15 yaşındaki çocuğunun annesi Verda Gümüş’le anlaşmalı olarak boşandı.
Taraflar arasında yapılan protokolde şu maddeler yer aldı: Çocuğun velayeti annede kalacak. Atılgan Gümüş, çocuğuna aylık 4 bin 500 lira iştirak nafakası ödeyecek. Taraflar birbirlerinden nafaka, tazminat talebinde bulunmayacak. İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davaya Atılgan Gümüş ve Verda Gümüş avukatlarıyla katıldı. 15 dakika süren duruşmada mahkeme tarafların boşanmasına karar verdi.
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