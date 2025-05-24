16 yıllık evliliğini çabuk unuttu... Güzel oyuncu beş ayda yeni sevgili buldu... Gül bahçesinde gizli buluşma

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Ama olmadı... Geçen yıl aralık ayında evlerini ayırdılar, bu yıl şubat ayında da boşanma açıklaması geldi...

43 yaşındaki Jessica Alba ile 46 yaşındaki Cash Warren'ın boşanması henüz resmi olarak tamamlanmadı.

Yine de görünüşe göre üç çocuk annesi Alba, hayatına çoktan yeni bir yön çizdi.

GÜL BAHÇESİNDE LİSELİ AŞIKLAR GİBİ

Jessica Alba, önceki gün Londra'da Regents Park'ta gizemli bir genç adamla görüntülendi. Üstelik sergiledikleri görüntüler öyle sıradan da değildi. bu öyle sıradan bir görüntülenme de değildi.

Alba ile yanındaki genç adam, tanıkların anlattığına göre gayet samimi bir görüntü sergiliyordu...

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El ele tutuşuyorlar, zaman zaman birbirlerine sarılıyorlar hatta bazen de öpüşüyorlardı. Bahçede açan güllerin arasında dolaşan Alba ile yanındaki gizemli adam, belli ki yeni bir aşkın ilk aşamasındaydı.

Cash Warren ile yollarını ayıran Alba'nın yanındaki adamın kim olduğu elbette herkesin merakını uyandırdı. İşin bu kısmı henüz belli değil ama gelin Jessica Alba ile yanındaki adamı gül bahçesinde görenlerin anlattıklarına bir kulak verelim.

Bir tanık bu konuda "Birlikte parkta gezinirken el ele tutuşuyorlardı ve birbirlerine sarılıyorlardı" diye konuştu...

Bir başkası da "Bir şezlong kiraladılar ve orada oturup öpüşmeye başladılar" sözleriyle Jessica Alba ile yanındaki genç adamın samimiyetini gözler önüne serdi.

Bütün tanıkların ortak görüşü Jessica Alba ile yanındaki kimliği henüz bilinmeyen genç adamın romantik bir ilişkinin ilk döneminde olduğuydu.

EVLİLİĞİ BİTTİ... HAYATINDA YENİ BİR SAYFA AÇTI

Aslına bakılırsa Alba ile Cash Warren'ın evliliğinde sorunlar olduğu epeydir konuşuluyordu. Zaten sonradan ortaya çıktığına göre iki eş, 2024 yılının aralık ayında ayrı yaşamaya başladı. Bu yılın şubat ayında da ayrılık açıklaması geldi.

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Bu evliliğinden üç çocuk annesi olan Alba, uzun ve inişli çıkışlı bir birlikteliğin ardından hayatını birleştirdiği Warren'a boşanma davası açtı.

43 yaşındaki Alba, boşanmak istediğine dair dilekçeyi ünlülerin avukatı olarak bilinen Laure Wasser aracılığıyla verdi. Bu davada 46 yaşındaki Cash Warren'ı da bir başka tanınmış avukat Adam Philip temsil ediyor.

Jessica Alba ve Cash Warren'ın boşanma nedeni olarak "şiddetli geçimsizlik" gösteriliyor. Çift, çocukları 16 yaşındaki Honor, 13 yaşındaki Haven ve 7 yaşındaki Hayes'in ortak velayetini talep etti.





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ORTADA BÜYÜK BİR SERVET VAR

Alba ile Warren'ın boşanma davasında hatırı sayılır miktarda bir servet de söz konusu. Bunun çoğu da Jessica Alba'ya ait.

Güzel oyuncunun kurduğu Honest adlı organik ürünler pazarlayan şirketin değerinin 623 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Cash Warren'ın iç çamaşırı ve çorap şirketi ise 100 milyon dolar değerinde.

Mali paylaşım konusunda çifti zorlayacak olan ayrıntı Alba ile Warren'ın bir evlilik anlaşması bulunmaması.

Bir süredir ortada dolaşan iddialara göre Jessica Alba bu boşanma davasından, servetinden 100 milyon dolar kaybederek çıkabilir.

AŞKSIZ YAŞAMAK İSTEMEDİ

Diğer yandan yakın dostları Jessica Alba'nın Cash Warren ile yollarını ayırma kararından son derece memnun.

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Bir süre önce basına yansıyan iddialara göre Alba ile Warren arasında bir zamanlar buram buram yaşanan aşk artık yerini çoktan alışkanlıklara bıraktı.

Zaten Alba da bu konuda "Çocuklar doğduktan sonra kocamla ev arkadaşı gibi olduk" diyerek bunun ipuçlarını vermişti.

Yakın dostlarına göre Alba, hayatını "aşksız bir evliliğe bağlı" olarak sürdürmek için çok genç hissediyor kendini.

YILLARCA AİLEYİ GEÇİNDİREN JESSICA OLDU

Jessica Alba'nın Radar adlı internet sitesine konuşan yakınlarına bakılırsa ünlü oyuncu için evliliği zaten çoktan bitmişti.

Kendini mutsuz hissediyordu ama üç çocuğu için bu evliliği sürdürüyordu.

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Diğer yandan yine iddialara bakılırsa evde para kazanan taraf yıllardan beri Jessica Alba oldu. Onun kazancı arttıkça aslında bir yapımcı olan Cash Warren; kendi kariyerinden uzaklaştı.

Bu süreçte evde oturan bir eşe dönüştü. Özetle evi geçindirme sorumluluğu epeydir Jessica Alba'nın omuzlarındaydı.

'ÖNCELİK ÇOCUKLARIMIZ'

Alba boşanma kararı aldıklarını geçen ay yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu.

Güzel oyuncu bir süredir kendini gerçekleştirme ve değişim süreci içinde olduğunu belirterek "Son 20 yılda bir çift olarak nasıl büyüdüğümüze bakıp gurur duyuyorum. Ve şimdi birey olarak büyüme ve hayatımızda yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi" diye yazdı.

Alba yollarının ayrılmasına rağmen sonsuza kadar bir aile olarak kalacaklarını ve birbirlerine saygı duyacaklarını da belirtti.

Bu tür ayrılıklarda adet olduğu üzere önceliklerinin çocukları olduğunu söylemekten de geri durmadı.