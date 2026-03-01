16 yıllık evliliğin ateşi böyle yanıyor: Bana herkes yalan söyleyebilir ama karım asla!

Haberin Devamı

Son bir yılda işleri yüzünden sık sık ayrı yerlere seyahat eden ve tatillere de tek başlarına çıkan ünlü çift sürekli ayrılık dedikodularına konu olmaktan kurtulamadı.

Oysa onlar meslekleri yüzünden böyle ayrı kalmaya oldukça alışkınlar ve işleri bittikçe de bu ayrı geçen zamanların acısını sonuna kadar çıkarmayı bilen bir çiftler.

Chris Hemsworth, verdiği son röportajda 16 yıllık evliliğinde Elsa Pataky ile olan ilişkisinin canlılığını nasıl koruduğunu anlattı.

Chris Hemsworth ve Elsa Pataky, Hollywood'un en sağlam evliliklerinden birine sahip. Ve Avustralyalı aktör People dergisine bir röportaj verdi hem model hem de oyuncu olan İspanyol eşi Elsa Pataky’yle aşklarının ateşini yıllardır canlı tutmayı başardıklarını ve bunun tuhaf yolunu açıkladı.

42 yaşındaki yıldız oyuncu, bağlarının sırrının, eşinin acımasız dürüstlüğü olduğunu söylüyor. Ve Elsa Pataky’nin bu dürüstlüğü, canını yaksa bile ona sunduğunu söylüyor.

Hemsworth, People dergisine verdiği röportajda, 'Elsa'nın dürüstlüğü, bir şeyin işe yarayıp yaramadığı konusunda benim ölçütüm. Yaptığım filmlerde, reklamlarda, her şeyde bunu dikkate alıyorum,' diyor.

“Herkes bana yalan bir şey söyleyebilir, ama ondan mutlak gerçeği alacağımı biliyorum. Ve bu bazen nazik bir şekilde sunuluyor, böylece ruhumu paramparça etmiyor, ki bunu takdir ediyorum” diyen Chris Hemsworth bir yandan da çok eğlendiklerini ve ilişkilerini böyle güçlü tuttuklarını anlatıyor.

Ünlü oyuncu hem kendisinin hem de Elsa Pataky’nin maceracı bir ruha sahip olduğunu ve birbirlerine zaman ayırmanın başarılı evliliklerinin ardındaki en önemli faktör olduğunu açıkladı.

Kariyerlerinin başında işlerine çok vakit ayırmak zorunda kaldıklarını, çocukları olduktan sonra da onların sorumluluğuyla sırtlarına büyük bir yük bindiğini söyleyen Chris Hemsworth “Kendimizi tüm bunlardan uzaklaştırmak ve sadece ikimiz için zaman ayırmak bizi bugün olduğumuz yere taşıdı” diyor.

16 yıllık karısı için Her zaman o kıvılcım, o çekim var, ama sonuçta her şey dostluğa ve arkadaşlığa dayanıyor” diyen ünlü oyuncu zor dönemlerden geçseler de artık evliliklerinin geleceğinin hep parlak göründüğünü söylüyor.

Chris Hemsworth ve Elsa Pataky 2010 yılının başlarında arkadaşları tarafından tanıştırılmış ve birbirlerine ilk görüşte aşk olmuştu.

Aynı yılın sonunda evlenen ünlü çift kısa bir süre sonra Los Angeles’ın kalabalığından ve keşmekeşinden kaçmış ve Hemsworth’ün memleketi Avustralya’da yaşamaya başlamışlardı.

Ünlü aşıkların 11 yaşında Sasha ve Tristan adında ikiz oğulları ve 13 yaşında India Rose adında bir kızları var.