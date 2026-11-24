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Ama ortak çocuklarından söz etmiyoruz bunu söylerken.

Dağılan yuvalarda eğer çocuk varsa boşanan eşler bir şekilde ömür boyu birbirleriyle görüşmek durumunda kalıyor elbette.

Ama bizim anlatacağımız olayın kahramanları olan eski çiftin birbirinin hayatından çıkmamasının tek sebebi çocukları değil, para!

Güzel oyuncu Jessica Alba ile Cash Warren, 16 yıl süren üç çocuklu evliliklerini geçen yıl bitirdi.

Hatta 45 yaşındaki Alba, Danny Ramirez ile yeni bir ilişkiye başladı. Ama evlilik resmen bitse de eski kocası Cash Warren ile aralarındaki "para" bağlantısı bitmedi.

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Jessica Alba'nın, Cash Warren ile yaptığı boşanma anlaşması gereği ona yarım milyon dolardan fazla bir ödeme yapmasına mahkeme tarafından karar verildi.

Gözden Kaçmasın 17 yıllık evlilik resmen bitti... Üç milyona razı oldu servetini kocasından kurtardı Haberi görüntüle

Page Six tarafından ele geçirilen boşanma belgelerine göre Alba, eski kocası Warren'a 577 bir 481 dolar para ödeyecek.

Bu ödeme de Jessica Alba'nın şirketi HonorBar Inc'in kâr paylaşım planı kapsamındaki emeklilik haklarından yapılacak.

Ama bu kadar değil...



Söz konusu tutar, Alba'nın şirketinin, ödemenin yapılacağı tarihe kadar yaşayacağı kazanç ya da kayıplara göre artıp azalabilecek.

Yani Alba'nın şirketi daha fazla kar elde ederse eski kocasına ödeyeceği miktar da artabilecek.



ALBA ESKİ KOCASINDAN DAHA ZENGİN

Bu karar; eski çiftin bu yılın şubat ayıhda görülen boşanma davası sırasında yapılan anlaşmayla ilgili.



Buna göre Alba eski kocasına 3 milyon doyar bir ödeme yapacaktı. Bunun da 1.5 milyon dolarlık iki taksit halinde yapılması karara bağlandı.

Bir not düşelim... Jessica Alba'nın kurucusu olduğu Honest Company'e 623 milyon dolar, eski kocası Cash Warren'ın sahip olduğu çorap ve iç giyim firması Pair of Thieves'e 100 milyon değer biçildi.



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Bu arada eski çiftin boşanmasından kısa süre önce konuşulanlara bakılırsa, evliliklerinin özellikle son yıllarında eve para getiren kişi hep Jessica Alba oldu.

Hatta aralarındaki aşkın bittiğinden, çocuklar doğduktan sonra aynı evi paylaşan iki arkadaş gibi olduklarından dert yanan kişi de Jessica Alba olmuştu.