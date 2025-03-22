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16 yıl önce verdiği sözü tuttu, onu bir gün bile bırakmadı... ‘Siz gerçek aşkın kanıtısınız’

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#Bruce Willis#Emma Heming#Evlilik Yıl Dönümü
16 yıl önce verdiği sözü tuttu, onu bir gün bile bırakmadı... ‘Siz gerçek aşkın kanıtısınız’
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2025 16:55

Demans hastalığıyla mücadele eden Hollywood’un efsane ismi Bruce Willis'in eşi Emma Heming evlilik yıl dönümlerinde buruk bir kutlama paylaşımı yaparak hayranlarının kalplerine dokundu…

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Bruce Willis'in eşi Emma Heming Willis, evlilik yıldönümlerini kutlamak için Instagram'da paylaştığı tatlı bir gönderiyle “koşulsuz sevgilerini” anlattı ve korkunç bir hastalıkla boğuşan eşiyle fotoğraflarını paylaştı.

46 yaşındaki Emma Heming, 19 Mart’ta 70’inci yaş gününü kutlayan eşine seslendi ve ona sarılıp yüzüne sevgiyle baktığı bir fotoğrafını paylaştı.

16 yıl önce verdiği sözü tuttu, onu bir gün bile bırakmadı... ‘Siz gerçek aşkın kanıtısınız’

Tatlı resmin yanı sıra, kocasına birlikte yaşadıkları “muazzam günleri” ve “yıkıcı acıları” vurgulayan coşkulu bir mesaj yayınladı.

Emma Heming “Bugün, hayatımın aşkıyla geçirdiğim 16 yılın işareti” derken Bruce Willis’e “Muazzam zirveleri ve yıkıcı acıları paylaştık ve tüm bunlar boyunca zamansız bir şey inşa ettik” diye seslendi.

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16 yıl önce verdiği sözü tuttu, onu bir gün bile bırakmadı... ‘Siz gerçek aşkın kanıtısınız’

Heming “Onunla yaşadığım her şey için çok minnettarım. Ve koşulsuz sevgimizle yazmaya devam edeceğimiz her şey için de…” diyerek kocasına duyduğu aşkı anlattı.

Gözden KaçmasınDemansla boğuşan Bruce Willis 70’inci yaş gününü kutladı… Eski eşi ve torunuyla poz verdi… ‘Sen bizi unutacak olsan da biz seni hiç bırakmayacağız’Demansla boğuşan Bruce Willis 70’inci yaş gününü kutladı… Eski eşi ve torunuyla poz verdi… ‘Sen bizi unutacak olsan da biz seni hiç bırakmayacağız!’Haberi görüntüle

Bruce Willis ve Emma Heming 21 Mart 2009'da Turks ve Caicos'ta evlendiler ve iki kızları var: 12 yaşındaki Mabel ve 10 yaşındaki Evelyn.

16 yıl önce verdiği sözü tuttu, onu bir gün bile bırakmadı... ‘Siz gerçek aşkın kanıtısınız’

Yıldız oyuncu iki yıkıcı beyin rahatsızlığıyla, afazi ve demansla savaşmaya devam ediyor ve 3 yıl önce hastalıkları teşhis edildiğinde emekli oldu.

Şubat 2023'te ailesi kendisine frontotemporal demans teşhisi konulduğunu açıkladı; bu teşhis, hastaların konuşma, yazma ve dili anlama becerilerini etkileyen bir hastalık olan afazi ile de mücadele ettiği için oyunculuktan “uzaklaşmasından” bir yıl sonra konuldu.

16 yıl önce verdiği sözü tuttu, onu bir gün bile bırakmadı... ‘Siz gerçek aşkın kanıtısınız’

Emma Heming’in takipçileri ve Bruce Willis hayranları evlilik yıl dönümü paylaşımına beğeni yağrırken Emma Heming’in vefası ve kocasına tıpkı gözü gibi bakmaya ilk günden beri devam etmesi de büyük takdir topladı.

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“HARİKASINIZ ve bizim için büyük bir ilham kaynağısınız! Aşk her zaman kazanır” gibi yorumlar yapan takipçilerin ortak görüşü ve birçoğunun dile getirdiği şey ise “Gerçek aşk işte böyle bir şeydir” yorumu oldu.

16 yıl önce verdiği sözü tuttu, onu bir gün bile bırakmadı... ‘Siz gerçek aşkın kanıtısınız’

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#Bruce Willis#Emma Heming#Evlilik Yıl Dönümü

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