MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri16 yaşındaki oyuncu Logan Williams aniden öldü
GeriMagazin 16 yaşındaki oyuncu Logan Williams aniden öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 04.04.2020 - 13:40,Son Güncelleme:/

16 yaşındaki oyuncu Logan Williams aniden öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
16 yaşındaki oyuncu Logan Williams aniden öldü
Abone Olgoogle-news

Televizyon dünyası gencecik bir oyuncunun ölümüne ağlıyor.

Rol aldığı The Flash adlı diziyle tanınan genç oyuncu Logan Williams, geçtiğimiz gün aniden hayata veda etti. Oyuncunun ölüm nedeni ise açıklanmadı.

Logan Williams'ın annesi Marlyse, oğlunun kaybını Tri-City News adlı internet sitesi üzerinden duyurdu. Marlyse Williams, koronavirüs salgını nedeniyle kimsenin kendisine teselli vermek için yanında olamadığını da belirtti. Genç oyuncunun annesi "Torunlarını kaybeden anne ve babama sarılıp onları da teselli edemiyorum" dedi.

16 yaşındaki oyuncu Logan Williams aniden öldü

Kanadalı oyuncu Logan Williams, henüz 10 yaşındayken The Color of Rain adlı filmle kariyerine başladı. Ardından da adını geniş kitlelere duyurduğu The Flash için kamera karşısına geçti.

 

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle