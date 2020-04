16 yaşındaki oyuncu Logan Williams aniden öldü

Rol aldığı The Flash adlı diziyle tanınan genç oyuncu Logan Williams, geçtiğimiz gün aniden hayata veda etti. Oyuncunun ölüm nedeni ise açıklanmadı.

Logan Williams'ın annesi Marlyse, oğlunun kaybını Tri-City News adlı internet sitesi üzerinden duyurdu. Marlyse Williams, koronavirüs salgını nedeniyle kimsenin kendisine teselli vermek için yanında olamadığını da belirtti. Genç oyuncunun annesi "Torunlarını kaybeden anne ve babama sarılıp onları da teselli edemiyorum" dedi.

Kanadalı oyuncu Logan Williams, henüz 10 yaşındayken The Color of Rain adlı filmle kariyerine başladı. Ardından da adını geniş kitlelere duyurduğu The Flash için kamera karşısına geçti.