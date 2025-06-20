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16 yaşındaki oğlunu kaybetmişti… Babası onu cenaze törenine sokmadı… 'Bir anneye böyle kötülük yapılır mı!'

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#Whitney Purvis#16 And Pregnant#Evlat Acısı Yaşayan Ünlüler
16 yaşındaki oğlunu kaybetmişti… Babası onu cenaze törenine sokmadı… Bir anneye böyle kötülük yapılır mı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2025 14:57

Televizyon ekranlarında yayınlanan bir reality şovla kazanmış, genç yaşta anne olup zorluklar yaşayan gençlerle ilgili bu programda doğan oğlunu büyütmek için çok emek harcamıştı.

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Kendisi 16 yaşında anne olan televizyon ünlüsü Whitney Purvis, 16 yaşındaki oğlu Weston’ı aniden, çok trajik şekilde yitirip acıların en büyüğünü tatmıştı.

16 yaşındaki oğlunu kaybetmişti… Babası onu cenaze törenine sokmadı… Bir anneye böyle kötülük yapılır mı

Şeker hastası olduğu öğrenilen oğlu bir sabah uykusundan uyanmayınca dünyası başına yıkılan Whitney Purvis daha onun için döktüğü gözyaşları dinmeden bir kez daha sarsıldı.

Whitney Purvis Georgia'da düzenlenen merhum oğlu Weston Gosa Jr.'ın cenazesine, cenaze töreninin başlamasından iki saat sonra geldiği için alınmadığını iddia ediyor.

16 yaşındaki oğlunu kaybetmişti… Babası onu cenaze törenine sokmadı… Bir anneye böyle kötülük yapılır mı

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Geçtiğimiz gün Facebook’tan paylaştığı gönderisinde adeta ateş püsküren eski televizyon yıldızı merhum oğlunun babası Weston Gosa Sr.'ın kendisine cenazenin başlayacağı saati bilerek yanlış söylediğini iddia etti.

Hatta acılı anne cenazeye katılacaklar listesine adının bile yazılmadığını söyledi.

Whitney Purvis, oğlunun babasının kendisine cenaze töreninin 16.00’da başlayacağını bildirdiğini ancak cenazenin 14.00’te başlatılıp 16 yaşındaki oğlunun o göremeden toprağa verildiğini anlattı.

16 yaşındaki oğlunu kaybetmişti… Babası onu cenaze törenine sokmadı… Bir anneye böyle kötülük yapılır mı

“Cenazeye girmek için listede olmanız gerekiyordu. Tahmin edin kim listede yoktu? Ben ve tüm arkadaşlarım ve ailemin içeri girmesine izin verilmedi” diyen acılı anne sözlerine “Cenaze evinin bana ve kendilerine de listede olmadığımı söylediğini duyan ÇOK SAYIDA TANIK var. Ne zaman gidersem gideyim içeri giremeyecektim” diye devam etti.

“Bu birine yapılabilecek en kötü şey” diyen Whitney Purvis “Neden Weston'a olan sevgimizi kutlayamadık? Bu fırsatı benim daha da acı çekmem için kullandın” diyerek eski aşkını, oğlunun babasını suçladı.

16 yaşındaki oğlunu kaybetmişti… Babası onu cenaze törenine sokmadı… Bir anneye böyle kötülük yapılır mı

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Çiftin oğlu Weston yakıldı ve külleri annesine teslim edilmedi.

Whitney Purvis oğlunun yakılmasına kendisinin de onay verdiğini ve kararı ortak aldıklarını ancak babasının ona bu küllerin bir kısmını bile vermediğini de söyledi.

Whitney Purvis oğlunun babasına onu son kez görmek için yalvarmış ancak “Bu benim sorunum değil” cevabını almıştı.

Weston Gosa Sr. İse tüm bu iddiaları reddetti. Üstelik Whitney'nin ailesi, ebeveynleri ve amcası da dahil olmak üzere akrabalarının cenazeye katılabildiğini söyledi.

16 yaşındaki oğlunu kaybetmişti… Babası onu cenaze törenine sokmadı… Bir anneye böyle kötülük yapılır mı

Whitney Purvis 2 Haziran'da Facebook'ta Weston Jr.'ın şok edici ölümünü duyurdu. Weston Jr. 16 yaşındaydı.

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Kalbi duran talihsiz genç kalp masajı yapılmasına rağmen hayata döndürülememiş, hastaneye götürülse de kurtulamamıştı.

16 yaşındaki Weston’ın ölümü kayıtlara “doğal ölüm” olarak geçirildi.

Whitney Purvis ve Weston’ın babası Weston Gosa Sr. 2009 yılında yayınlanan “16 and Pregnant” dizisinin 1. sezonunda rol aldı.

16 yaşındaki oğlunu kaybetmişti… Babası onu cenaze törenine sokmadı… Bir anneye böyle kötülük yapılır mı

Bu program toplumdaki küçük yaşta anne baba olan gençlerin durumunu gözler önüne seriyor ve bunun gerçekleşmemesi için farkındalık oluşturmaya çalışıyordu.

Çift dizi bittikten beş yıl sonra ikinci oğulları River'ı kucaklarına almıştı.

Daha sonra ayrılan ve büyük anlaşmazlık yaşayan genç anne baba mahkeme savaşı verdi.

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16 yaşındaki oğlunu kaybetmişti… Babası onu cenaze törenine sokmadı… Bir anneye böyle kötülük yapılır mı

Whitney Purvis iki oğlunun velayetini de kaybetmiş, çocukları babaları ve onun yeni eşi tarafından büyütülmüştü.

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#Whitney Purvis#16 And Pregnant#Evlat Acısı Yaşayan Ünlüler

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