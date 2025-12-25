Erken gelen şöhret hayatını kararttı... Dağılan yüzünü toplamak için servet harcıyor: Aynaya bakamaz oldum!

Haberin Devamı

İşte birazdan başına gelenleri anlatacağımız ünlü de onlardan biri.

Henüz 16 yaşındayken rol aldığı dizi sayesinde bir anda yıldızı parlayan bu ünlü, o şöhretin pek hayrını göremedi.

Bir anda gözleri kamaştı ve kendini kötü alışkanlıkların pençesine bıraktı... Sonunda hem hayatı hem yüzü darmadağın oldu. Bunu toparlamak için de hala avuç avuç para harcıyor.

ŞÖHRET BAŞINI DÖNDÜRÜP HAYATINI KARARTTI

Bu anlattığımız ünlü 16 yaşındayken kamera karşısına geçtiği EastEnders adlı diziyle tanınan Danielle Westbrook…

Şu anda 52 yaşında olan Westbrook da erkenden gelen şöhret yüzünden başı dönüp yolunu şaşıranlardan biri...

Haberin Devamı

Kapıldığı uyuşturucu alışkanlığı yüzünden burnu deforme olan oyuncu, yıllardır bu sorununa kesin bir çözüm bulamadı.

Bir dizi estetik operasyon geçirdi ama hepsi başarısızlıkla sonuçlandı. Hem parası boşa gitti hem de deforme olan burnu yüzünden nefes bile alamaz oldu.

Westbrook, erken yaşta şöhret olduktan sonra yolunu kaybetti. Kötü alışkanlıklara kapılan Danniella Westbrook'un burnu kelimenin tam anlamıyla yok oldu.





'EVİMDEKİ BÜTÜN AYNALARI KALDIRDIM... KENDİME BAKAMIYORDUM'

Danniella Westbrook, o zor günlerde neler yaşadığını anlattı. Kendi yüzünü görmemek için evindeki aynalara bile bakamaz olduğunu anlattı Westbrook.

"Evimdeki bütün aynaları kaldırdım. Durum o kadar kötüleşmişti ki kendi yüzüme bile bakamaz olmuştum. Herkesin haklı olduğunu, gerçekten çok çirkin göründüğümü düşünüyordum" diye konuştu.

Daniella Westbrook'un eriyen burun kıkırdağını düzeltmek amacıyla kaburgalarından birinden kıkırdak dokusu alındı. Bu şekilde estetik operasyon geçirdi ama onun da sonucu başarısızdı.

Haberin Devamı

O günleri de "Görünüşümden nefret ediyordum. Düzgün nefes alamıyordum, insanlar bana sataşıyor, küfün ediyor, ne kadar çirkin olduğumu söylüyorlardı" sözleriyle ifade etti Westbrook.

Danniella, gencecik bir oyuncu olarak kariyerine başladığında duru bir güzelliği vardı.





YÜZÜNÜ TOPARLAMAK İÇİN YARIM MİLYON HARCADI

Daha fazla bu şekilde devam edemeyeceğini anlayınca derdine derman olacak bir doktor aramaya başladı. Görünüşe göre de onu buldu. Şimdiye kadar bir dizi operasyon geçirdi. Ama onun için her şey henüz bitmedi. Yine bir ameliyat olması gerekiyor.

Haberin Devamı

Danniella Westbrook, şimdi gelecek yılın ilk döneminde Dubai'nin yolunu tutacak. Orada birkaç işlem daha uygulanacak yüzüne.

Aynı zamanda boyun ve yüz germe işlemleri de yaptıracak. Sonrasında ise kendince hayatında yeni bir sayfa açmış olacak.

Elbette bunun da bir bedeli var. Erkenden şöhret olan ama bunu bir türlü idare edemeyen Westbrook'un yüzünü düzelttirmek için yaptırdığı ve gelecekte yaptıracağı bütün bu işlemler için yarım milyon sterlini de elden çıkarmış olacak!

Westbrook'un burun kıkırdağı bile erimişti.