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16 yaşında anne olup ünlenmişti… 16 yaşındaki oğlunu elleriyle toprağa verdi: Keşke ona bir daha sarılabilsem

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#16 And Pregnant#Whitney Purvis#Evlat Acısı Yaşayan Ünlüler
16 yaşında anne olup ünlenmişti… 16 yaşındaki oğlunu elleriyle toprağa verdi: Keşke ona bir daha sarılabilsem
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 13:52

Uzun yıllar önce popüler bir gençlik kanalında yayınlanan reality şovla ünlenmişti. Onu şöhrete kavuşturan ise çok genç yaşında anne olmasıydı. Ünlü isim ne yazık ki evlat acısını yaşayarak kahroldu.

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MTV’nin çok izlenen ve toplumda erken yaştaki hamileliklere karşı bilinç oluşturmayı amaçlayan ve genç annelerin yaşadığı zorlukları anlatan “16 and Pregnant” (16 Yaşında ve Hamile) programıyla ünlenmişti.

16 yaşında anne olup ünlenmişti… 16 yaşındaki oğlunu elleriyle toprağa verdi: Keşke ona bir daha sarılabilsem

Whitney Purvis rol aldığı reality şov sırasında bir erkek çocuk dünyaya getirmiş, bu sayede de tanınan bir isim haline gelmişti.

Whitney Purvis’in 16 yaşındaki Weston adını verdiği oğlu aniden ve bilinmeyen bir sebepten hayatını kaybetti.

16 yaşında anne olup ünlenmişti… 16 yaşındaki oğlunu elleriyle toprağa verdi: Keşke ona bir daha sarılabilsem

Whitney Purvis acı haberi Facebook hesabından duyururken “Güzel oğlum Weston vefat etti. Henüz 16 yaşındaydı. Hayat çok acımasız ve adaletsiz. Anlayamıyorum” sözlerini kullandı.

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“Bunu yazmak çok zor. Bebeğim gitti ve ben ne yapacağımı bilmiyorum” diyen Whitney Purvis oğlunun ölüm haberini verirken duygularını “O çok mükemmeldi. Bu gerçekten en kötü kabusumun gerçeğe dönüşmesi. Bir çocuğu kaybettikten sonra hayatına nasıl devam edersin? İnanamıyorum, bu olamaz. Bunun gerçek olmasını istemiyorum” diyerek anlattı.

16 yaşında anne olup ünlenmişti… 16 yaşındaki oğlunu elleriyle toprağa verdi: Keşke ona bir daha sarılabilsem

Oğluna bir kez daha sarılabilmek için her şeyi göze alabileceğini yazan reality şov yıldızı ona son kez “Sen benim kalbimsin. Senin gibi bir genç adam olmandan çok gurur duyuyordum. Sensiz devam edemem. Huzur içinde yat, meleğim. Çok erken gittin. 2 Nisan 2009 - 2 Haziran 2025” diyerek seslendi.

Whitney Purvis oğlunun neden öldüğünü bilmediklerini, ailenin otopsi talep ettiğini söyledi.

“Tek bildiğimiz sabah saat 7 civarında uyandığımızda onu uyandırmaya çalıştığımız, nefes almadığı, kalp masajı yapmaya çalıştığımız ve ambulans çağırdığımız. Sağlık görevlileri de kalp masajı yapmaya çalıştı ve onu hastaneye götürdüler, orada öldüğü ilan edildi” diyen acılı aile 16 yaşında ölen Weston’ın diyabet olduğunu açıkladı.

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16 yaşında anne olup ünlenmişti… 16 yaşındaki oğlunu elleriyle toprağa verdi: Keşke ona bir daha sarılabilsem

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Whitney Purvis ve oğlunun babası Weston Sr., 2 Nisan 2009'da MTV programı 16 and Pregnant'ın ilk sezonunda oğullarını dünyaya getirdiler. Çift ayrıldı, ancak 2014'te ikinci oğulları River'ı dünyaya getirmeden önce yeniden bir araya geldiler. River'ı dünyaya getirdikten sonra tekrar ayrıldılar.

16 yaşında anne olup ünlenmişti… 16 yaşındaki oğlunu elleriyle toprağa verdi: Keşke ona bir daha sarılabilsem

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#16 And Pregnant#Whitney Purvis#Evlat Acısı Yaşayan Ünlüler

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