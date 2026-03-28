16 yaş büyük sevgilisi herkese 'Benimle evlenip çocuğumu doğuracak' diyor: Madem evcilik oynuyoruz o zaman gel evlenelim

Haberin Devamı

Ortada dolaşan iddialara göre yedi yıl ilişki yaşadığı eski nişanlısı Jonathan Davino'dan ayrılmanın acısını yeni sevgilisi Scooter Braun ile dindiren Sweeney bu kez emin adımlarla evliliğe gidiyor. Bunu en çok isteyen ise kendisinden 16 yaş büyük sevgilisi Braun.

Bir süre önce haklarında ortaya atılan ayrılık söylentileri yalanlanan 28 yaşındaki Sweeney ile 44 yaşındaki Braun'dan her an bir nişan duyurusu gelebilir uzun sözün kısası.

ONUN AYAKLARINI YERDEN KESMEK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

Rol aldığı Euphoria ile yıldızını parlatan sonra da birçok yapımda kamera karşısına geçen Sydney Sweeney, geçen yıla damgasını vuran Lauren Sanchez ve Jeff Bezos'un Venedik'teki düğününde tanışmıştı.

Haberin Devamı

Yakın çevrelerinin söylediğine göre Scooter Braun, o andan itibaren de Sydney Sweeney'i mutlu etmek, onun ayaklarını yerden kesmek için elinden ne geldiyse yaptı. Buna hala da devam ediyor.

Sweeney ile yapımcı sevgilisi bir süredir aynı çatı altında yaşıyorlar. Yaşından dolayı hayat tecrübesi daha fazla olan Scooter Braun da aralarındaki uyumu çoktan fark etti.





'BENİM EŞİM OLUP BEBEĞİMİ DOĞURACAKSIN'

Hatta ileri sürülenlere göre Braun, herkesin içinde Sydney'e "Benim eşim olacaksın ve bebeğimi dünyaya getireceksin" bile diyor.



Scooter Braun bunu ilk söylediğinde Sweeney, gülüp geçiyordu. Ama aradan geçen zaman içinde o da değişti. Artık bu sözleri duyduğunda çok heyecanlanıyor.

Belli ki Sydney Sweeney de sevgilisine giderek daha çok aşık olmaya başladı.



Uzun ilişki yaşayıp nişanlandığı Davino ile yollarını ayırdıktan sonra "Bir daha en az bir yıl kimseyle ciddi bir ilişki yaşamayacağım" diyen Sydney Sweeney ise görünüşe göre bu konudaki fikrini değiştirmiş durumda.

Haberin Devamı

ONUN AŞKI SAYESİNDE HAYATA YENİDEN BAĞLANDI

Braun daha önce 2014 ile 2021 yılları arasında Yael Cohen ile evliydi. Bu evlilikten de üç çocuk babası oldu.



Ama evliliklerinin bitişi onun için de kolay olmadı. Hatta o süreçte kendi canına kıyma planları bile yaptı.

Boşanmasından beş yıl sonra hayatına giren ve kendisinden epey genç olan Sydney Sweeney ise yaşama coşkusunu geri getirdi.



Söylenenlere göre şimdi de hem Sydney'i hem de onun getirdiği bu coşkuyu yitirmemek için elinden geleni yapmak istiyor.



Tabii ki buna güzel yıldıza evlenme teklif etmek de dahil!





İddialara göre Braun, sevgilisi Sweeney'i kaybetmemek için elinden geleni yapıyor.