’15 yıldır her gün acı çekiyorum’ demişti… Hastalığı yüzünden bıraktığı podyumda fırtına gibi esti: Kraliçe geri döndü!

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Onu son zamanlarda, ilk başlarda gizli saklı görüştüğü şimdilerde ise elini hiç bırakmadan gezdiği kovboy sevgilisi Adan Banuelos ile mutlu mesut görmek mümkün. Hayranları Bella Hadid'i son günlerde sürekli ABD'nin en ünlü kovboyu olarak anılan at yetiştiricisi ve rodeo yarışçısı sevgilsii Adan Banuelos'la mutlu mesut görüyor...

GERİ DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU: HEM İŞTE HEM AŞKTA KAZANIYOR!

Hatta Bella Hadid bu uğurda büyük şehirden kaçıp Banuelos’un Teksas’taki çiftliğinde yaşamaya başladı. Yeni ilişkisi bir yana Bella Hadid de birçok ünlü arkadaşı gibi kendi markasını kurdu ve Orebella adını verdiği parfüm markasıyla kozmetik dünyasına da giriş yaptı.

Artık vaktiğinin çoğunu sevgilisinin Teksas'taki çiftliğinde geçiren Hadid, hastalığı yüzünden 2 yıl ara verdiği podyumlara geri döndü ve Paris Moda Haftası kapsamında Saint Laurent'in 2025 ilkbahar defilesinde boy gösterdi

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Oysa daha geçen sene gözü yaşlı şekilde hayranlarıyla dertleşmiş, 15 yıl önce yakalandığı Lyme hastalığı yüzünden artık mesleğini yapamadığını itiraf etmişti.

YAKALANDIĞI HASTALIK ONU KİMSENİN BİLMEDİĞİ ACILARA SÜRÜKLEMİŞTİ

Bella Hadid, bedenini zayıf düşüren ve ona hemen her gün büyük ağrılar çektiren hastalığı yüzünden ayrı kaldığı podyumlara geri dönerek dün Paris Moda Haftası kapsamında Saint Laurent'in 2025 ilkbahar defilesinde boy gösterdi.

Defiledeki performansı övgülere boğulan Bella Hadid'in hayranları onu görünce "Kraliçe geri döndü" yorumu yaptılar

Beyaz düğmeli gömlek, siyah kravat ve büyük boy gözlüklerle siyah bir takım elbise giyen ve saçlarını sade bir topuz yapan Bella Hadid için bu defile kariyerinde yeni bir dönüm noktası oldu.

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Güzel yıldız 2 yıl sonra podyuma geri döndü ve mesleğinde ilk kez bir Saint Laurent defilesinde görev almış oldu.





TAM İKİ YILDIR MESLEĞİNDEN UZAKTI

Sağlığına odaklanmak ve Lyme hastalığını kontrol altına almak için modellik sektörüne ara verdiği Ekim 2022'den bu yana ilk kez podyumu süsleyen Hadid’i gören hayranları sosyal medyaya koşarken “Kraliçe geri döndü” yorumları yaptı.

Hadid, 2022’de son podyuma çıktığından bu yana alkolü bıraktı ve sağlıklı yaşam içeceği markası Kin Euphorics'e odaklandı. Bella Hadid kırmızı halıya da uzak kalmış, bir yıl sonra ilk kez mayıs ayında Cannes Film Festivali'ne katılmıştı

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“YILLARCA ACI ÇEKTİM, HAZIR OLUNCA DÖNECEĞİM” DEMİŞTİ

Ağustos 2023'te hayranlarına yaptığı paylaşımda Lyme hastalığıyla olan “acı verici” savaşını ve “hazır olduğunda” “geri döneceğini” ilan etmeden önce “yıllarca süren” ama kimselerin görüp bilmediği acılarını anlatmıştı.

Babası Filistinli olan ve yıllardır ülkesinin mücadelesine verdiği destekle tanınan Bella Hadid defile çıkışında hayranlarını kıramayarak onlarla birlikte "Özgür Filistin" sloganı atıp poz verdi

Bu itirafından aylar sonra Marc Jacobs kampanyası için görünümünü tamamen değiştiren, podyumu bıraktıktan sonra ilk dergi kapağı için Ocak 2024'te poz veren Bella Hadid 2023'ten bu yana ilk kez kırmızı halıda ise mayıs ayında Cannes Film Festivali'nde görünmüştü.

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Bağışıklık sistemini etkileyen ve insanı zayıf zamanında "vuran" Lyme hastalığı kene ısırması sonucu insana geçen ve "Borrelia burgdorferi" adlı bakterinin yol açtığı bir hastalık. Hastalık cilt, merkezi sinir sistemi, göz ya da kalp gibi organları hedef alıyor. Hastalık alevlendiğinde eklemlerde şişlik ve sıvı birikimi oluyor ve hasta hareket etmekte zorlanıyor. Bir kısım hastalarda, belirtiler tedaviden aylar ya da yıllar sonra devam edebiliyor.

ANNESİ DE AYNI HASTALIKTAN MUZDARİP

Ünlü modelin annesi Yolanda Hadid de tıpkı kızı Bella Hadid gibi Lyme hastalığından muzdarip. Bu hastalıkla olan mücadelesini bir kitap haline de getiren bir zamanların ünlü modeli kızı da aynı hastalığa yakalanınca onu en büyük destekçisi haline geldi. Bella Hadid, geçen sene, yıllardır boğuştuğu Lyme hastalığına yakalandığından beri durumunun her geçen gün kötüleştiğini ve semptomların da açıklayamadığı şekilde kendini göstermeye başladığını söylemişti. Bella Hadid Lyme hastalığının iyice ilerlediğini, aldığı tedavilerin artık günlük hale geldiğini ve çok acı çekmeye başladığını söyleyerek mesleğine istemese de ara vermek zorunda kalmıştı

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ARTIK AYAKTA DURAMAYACAK HALE GELMİŞTİ

Hastalığın kesin bir tedavisi olmasa da ilaçlarla ayakta kalan süper model, artık tedavisini günlük almadan ayakta durmakta bile zorlandığını itiraf ederek çok sevdiği mesleğinden iki sene uzak kalmıştı…